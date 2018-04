Daněmi odvody státu nekončí. Jsou tu i poplatky

Někdy se člověku zdá, že platí, kam vkročí. A nejsou to zrovna zanedbatelné částky. Počítají se v desítkách, ale častěji ve stovkách, nebo dokonce tisících korun. Formou správních poplatků lidé do státního rozpočtu v roce 2002 přispěli 4,1 miliardy korun. Ministerstvo financí chce nyní některé poplatky ještě zdražit.

Poplatky jdou do tisíců

Kolik zaplatí průměrný člověk za život úřadům a soudům? Pokud se ožení - vdá, narodí se mu děti, pořídí si psa, vlastní nemovitost, řidičský průkaz a k němu auto , bude cestovat do zahraničí a případně se rozvede či se bude soudit třeba o peníze, musí počítat s poplatky okolo šesti až deseti tisíc korun. Například jen za rychlé vydání cestovního pasu si úřad naúčtuje šest set korun a založení živnosti stojí i několik tisíc korun. Změny v občance, vydání řidičského průkazu, registrace automobilu či stavební povolení jsou otázkou desítek až stovek korun, ale za život se některé situace mohou přihodit několikrát.

Platí se za doklady i za jejich ověřování

Největší nápor bývá na oddělení, které vydává občanské průkazy, ale také tam, kde vystavují řidičské průkazy a registrují vozidla, což bylo dříve úkolem policie. Někde tedy víc než výše poplatků, která se pohybuje v průměru od desetikoruny do 300 korun, trápí žadatele dlouhé čekání.

Mnohokrát za život také mnoho lidí potřebuje něco úředně ověřit. Často je potřeba se obrnit trpělivostí, protože před kancelářemi, kde za 30 korun podpis ověří, jsou často fronty. Největší nápor bývá na oddělení, které vydává občanské průkazy, ale také tam, kde vystavují řidičské průkazy a registrují vozidla, což bylo dříve úkolem policie. Někdy i tady víc než výše poplatků, která se pohybuje v průměru od desetikoruny do 300 korun, trápí žadatele dlouhé čekání.

Za tisíc korun nové příjmení

Nejste spokojeni se svým příjmením? Můžete mít za tisíc korun jiné. Pouze v případě, že je původní přízvisko hanlivé či směšné nebo se po více než měsíci od rozvodu vracíte ke svému dívčímu, respektive chlapeckému jménu, zaplatíte jen stokorunu.

Naopak nic od vás na úřadě nebudou chtít, pokud chcete originálně pojmenovat svého potomka. Za osvědčení, že vybrané jméno skutečně existuje, si však naúčtuje peníze znalec. Jak uvedli na městském úřadě ve Vrchlabí a ve Vamberku, podobných žádostí je velmi málo. Jejich pracovnice se shodly, že za rok jsou to spíše jednotlivé případy. Změny příjmení jsou zcela výjimečné, když už, tak úředníci vyřizují v poslední době žádosti o zdvojená křestní jména. V hlavním městě neobvyklá pojmenování takovou vzácností nejsou. O jiné jméno, než je v českém kalendáři, tu žádají především rodiče žijící v zahraničí, a to až 90 procent z nich.

Na katastru se platí vícekrát

Ještě citelněji než na městských úřadech se peněženka vyprazdňuje na katastrech nemovitostí. Za výpis z listu vlastnictví vedeného u katastrálního úřadu zaplatíte 100 korun, a za návrh na vklad dokonce 500 korun. Což zatěžuje zejména žadatele o hypoteční úvěr. K jeho vyřízení, především při stavbě domu, je nutné uhradit pětisetkorunový poplatek nejméně dvakrát, ale zpravidla ještě vícekrát (vklad pozemku, rozestavěné stavby, hotové budovy a vklady zástavního práva bance). O všech změnách banka požaduje doklad formou „stokorunového“ výpisu z katastru.

Největší vydání však čekají na soudech. Například rozvod přijde na 1000 korun, pochopitelně bez výloh za advokáta, pře o peníze stojí nejméně 600 korun. Založení firmy - tedy zápis do obchodního rejstříku - stojí dokonce 5000 korun.

A bude hůř

Řada poplatků by měla od příštího roku ještě podražit. Zákon o správních poplatcích totiž čeká s velkou pravděpodobností změna. Pokud by byla navrhovaná úprava schválena, neměla by už například na vydání řidičského průkazu stačit padesátikoruna jako dosud, ale žadatel by zaplatil čtyřikrát více, tedy 200 korun. Registrace automobilu by měla stát namísto 300 nově 800 korun, cestovní pas 400 korun, což je ve srovnání se současnou cenou dvojnásobek. Sto korun by se mělo platit i za vydání duplikátu rodného, oddacího a úmrtního listu, které jsou dnes zdarma. Naopak prvopisy matričních dokladů a jejich výměna po uplynutí platnosti by měly zůstat bezplatné. O stokorunu bude dražší i návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Přestože se některé položky zvyšují, ministerstvo předpokládá, že bude celkový objem vybraných peněz nižší, a to v porovnání s loňským rokem zhruba o 500 milionů korun. Měl by klesnout ze 4,1 na 3,6 miliardy korun. Struktura poplatků by se však měla změnit tak, že pokladny krajů a obcí se rozrostou zhruba o jednu miliardu korun. „Celá řada správních řízení se od roku 1993 změnila, zanikla, nebo naopak nově vznikla. Zvyšují se také požadavky na zabezpečení dokladů proti padělání. V mnoha případech byl výkon správní činnosti přenesen na kraje a obce,“ obhajuje změnu zákona Radek Němeček z ministerstva financí. V současné době platí zákon z roku 1992, který byl již šestačtyřicetkrát novelizován.



Kolik zaplatíme úřadům

Narození *rodný list - zdarma

*schválení neobvyklého jména - poplatek znalci Doklady *občanský průkaz zdarma, duplikát za ztracený či poškozený 100 korun, změna v průkazu 25 korun

*cestovní pas 200 korun

*rodný list zdarma

*schválení neobvyklého jména - poplatek znalci Auto *první řidičský průkaz - 50 korun

*náhrada za ztracený řidičský průkaz - 100 korun

*registrace osobního automobilu 300 korun

*náhrada za ztracenou SPZ 100 korun (200 korun za obě tabulky) Dům *vklad do katastru nemovitostí 500 korun

*výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí 100 korun

*stavební povolení na rodinný domek k bydlení 300 korun Soud *rozvod - poplatek soudu 1000 korun

*žaloby o peníze

- do 15 000 korun 600 korun

- nad 15 000 korun 4 % z žalované částky

