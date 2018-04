Daňová loterie

Podle slov jednoho z opozičních poslanců budou chtít lidé s vidinou možného vyhnutí se placení odvést co možná nejvyšší daně. Celkový efekt pro státní pokladnu tak bude jednoznačně kladný. Daňové výběry by se tak odhadem mohly zvýšit o více než 25%, což je číslo, které by nám mohl závidět i leckterý stát Evropské unie.

Jediným problémem tak zůstává samotný výběr osob, které se placení daní legálně vyhnou. Už nyní se totiž proslýchá, že před finančními úřady denně parkují nablýskané limuzíny největších podnikatelů. V osobních schůzkách s vedoucími finančních úřadů pak tito podnikatelé vysvětlují svůj názor na termín náhodný výběr. Aby dodali svým slovům patřičnou důležitost účastní se prý těchto schůzek i jejich osobní strážci. Běžný občan tak může zažívat mírnou pachuť z toho, že vlastně už je o daňových šťastlivcích předem rozhodnuto. Na tuto námitku je však snadná odpověď: pokud se na někoho usměje štěstí letos, bude moci být zařazen do tzv. daňové loterie až napřesrok.