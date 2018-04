Co musíte zdanit a co ne. Na dotazy čtenářů odpovídá daňová poradkyně

Když chci uplatnit slevu na vyživované dítě (případně dostat bonus), musím mít příjem alespoň 48 tisíc korun. Počítá se do toho i nemocenská?

Nepočítá, v tomto případě se započítává pouze zdanitelný příjem, tedy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a podobně.

Celý rok jsem pobírala rodičovský příspěvek, ale v říjnu jsem si zaktivovala živnostenský list. Můj příjem byl pouze pět tisíc korun. Musím podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, jehož zdanitelné příjmy jsou nižší než 15 tisíc korun za rok. Doporučuji oznámit finančnímu úřadu, že nemáte povinnost podat daňové přiznání. Pokud byste k tomuto příjmu měla výdaje, které ho převýší, tak daňové přiznání podáváte proto, abyste vykázala daňovou ztrátu, kterou budete moci uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích.

Mám životní pojištění, jehož součástí je i pojištění na denní dávky při pracovní neschopnosti. V případě nemoci je plnění předmětem daně z příjmu?

Přijatá pojistná plnění jsou od daně z příjmů osvobozena, daňové přiznání podávat nemusíte.

Moje studující dcera si v loňském roce vydělala na brigádě celkem pět tisíc korun. Musí podávat daňové přiznání?

Řádné zdanění příjmů z brigády je povinností zaměstnavatele. Daňové přiznání dcera podávat nemusí.

Jak má daňový poplatník zdanit finanční prostředky získané na základě udělení Národní ceny vlády Česká hlava?

Tyto příjmy není nutné zdaňovat, jsou osvobozené od daně z příjmů.

Syn pracoval na brigádě na dohodu o pracovní činnosti. V lednu firma poslala potvrzení o zdanitelných příjmech - žádné roční zúčtování asi neřeší. Na potvrzení je sražená záloha 0, musí syn podat daňové přiznání sám?

Daňové přiznání podávat nemusí, jeho daňové povinnosti splnil zaměstnavatel. Jelikož sražená daň byla nulová, nemá význam dělat roční zúčtování - v případě bezdětné osoby nemůže být daň nižší než nula.

Loni jsem byla devět měsíců evidována na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti. Také jsem celý rok dostávala částečný invalidní důchod. Příjmy z úřadu práce a invalidního důchodu přesáhly 68 000 korun. Může manžel uplatňovat slevu na vyživovanou manželku?

Oba uvedené příjmy se započítávají do vlastního příjmu manželky. Manžel tedy nemá nárok na snížení daně na manželku bez vlastních příjmů.

Jako zaměstnanec mám roční příjmy ze závislé činnosti 210 tisíc korun a pak jsem na vedlejší činnost nakoupila zboží za 200 tisíc a týž rok ho prodala za 220 tisíc. Nestává se tak vedlejší činnost hlavním zdrojem příjmů? Co kdybych prodej jen zprostředkovala a inkasovala za něj provizi 20 tisíc?

Hlavní a vedlejší činnost se rozlišuje pouze pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění. Rozhodnutí o tom, která je hlavní a která vedlejší, je zcela na vás, pouze pokud má být zaměstnání hlavní činností, musí příjmy z něj dosahovat alespoň minimální mzdy. Tuto podmínku splňujete a nákup a prodej zboží můžete i nadále považovat za vedlejší činnost. V případě zprostředkování obchodu by byl výsledek stejný.

Dostal jsem na dohodu o provedení práce odměnu od slovenské firmy ve výši 900 eur. Zaměstnavatel ji zdanil, mám potvrzení. Částky jsem přepočítal jednotným směnným kurzem, ale nevím, jak a v jaké výši aplikovat superhrubou mzdu, a tím zahrnout zdravotní a sociální pojištění do výpočtu daně.

Bude pro vás výhodnější využít ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňuje uvedené příjmy ze závislé činnosti vyjmout ze zdanění v Česku. Nemusíte ani podávat daňové přiznání.

Vlastníme s manželem zemědělské pozemky, které pronajímáme. Každý máme na vlastnickém listu polovinu. Příjem z pronájmu je 11 000 korun za rok. Kdo je musí zdanit - každý půlku, nebo jeden vše?

Jelikož nemáte pozemky ve společném vlastnictví manželů, máte povinnost zdanit každý svůj podíl. Jste pod limitem šest tisíc korun, pokud tedy nemáte jiné příjmy než uvedené a ze závislé činnosti, nemáte povinnost podávat daňové přiznání.

Slyšel jsem, že je možné přivydělat si k zaměstnání ještě 30 000 korun, aniž bych musel podávat daňové přiznání. Je to tak? Jaké jsou přesně podmínky?

Ano, od roku 2014 je to tak, příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně těch ze zemědělské výroby, pokud uvedená činnost není provozována podnikatelem nebo samostatně hospodařícím rolníkem, jsou až do výše 30 tisíc korun za rok osvobozeny od daně z příjmů. Pokud máte jen příjmy ze závislé činnosti a příjmy od daně osvobozené, nemáte povinnost podávat daňové přiznání. Pozor však, v daňovém přiznání, které se nyní chystáte vyplňovat (za rok 2013), byla hranice příležitostných příjmů 20 tisíc korun za rok.