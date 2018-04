Nahodilý přivýdělek či pronájem jsou častá úskalí v daňovém přiznání

Jsem zaměstnaná a budu sama podávat daňové přiznání kvůli příjmům z prodeje štěňat. Nevím, jak mám správně doložit výdaje. Štěňata jsem prodala ve věku osmi týdnů v lednu 2013, ale většina nákladů vznikla v roce 2012. Souvisely se vznikem chovatelské stanice, krytím, porodem, péčí o fenu i štěňata. Mohu si takové výdaje uplatnit?

Pokud šlo o příležitostný příjem podle §10, související výdaje lze uplatnit bez ohledu na to, že byly vynaloženy v jiném roce, maximálně však do výše příjmů. Co se týká příjmů z podnikání, můžete výdaje z roku 2012 uplatnit v daňovém přiznání za rok 2012, v roce 2013 v daňovém přiznání uvedete ztrátu vykázanou v roce 2012.

Mám příjmy podle §10. Není mi jasné, jak mám finančnímu úřadu doložit související výdaje - mám okopírovat jednotlivé paragony, nebo mám přiložit originály?

Do daňového přiznání vyplníte celkovou částku souvisejících výdajů, kterou při podání formuláře nijak nedokládáte. Dokumenty, které výdaje prokazují, uschovejte tři roky po termínu pro podání daňového přiznání kvůli případné kontrole.

Jsem zaměstnanec. Jak to bude s příjmem z pronájmu zemědělské půdy v roční výši 10 tisíc korun? Mohla bych ho uvést jako příjem příležitostný a využít hranice 20 tisíc korun? Nejsem samostatně hospodařící rolník. Tento příjem mám každý rok.

Je to příjem z pronájmu nemovitostí podle §9, nelze ho tedy považovat za příležitostnou činnost a zdaňovat podle §10.

Pokud půjčím peníze na dobu pěti let a každý rok dostávám sjednaný úrok, musí se ten zahrnout do příjmu z kapitálového majetku každý rok, nebo až po zaplacení posledního úroku a vrácení jistiny?

Správná je první možnost, je třeba jej zahrnout do příjmů vždy v roce, kdy byl vyplacen.

V roce 2013 jsem dva měsíce podnikala a pak jsem pozastavila činnost. Pobírala jsem starobní důchod. Mám životní pojištění. Mohu si snížit daňový základ o celé zaplacené pojistné, nebo jen o poměrnou část za ony dva měsíce podnikání?

Máte nárok na snížení daňového základu o celou částku. To, jak dlouho podnikání trvalo, na uplatnění životního pojištění nemá vliv.

Jsem důchodce, nikde nepracuji, ale mám příjmy z pronájmu. Kromě toho jsem přijal mimořádně jednorázovou částku ve výši 11 200 korun za pomoc při opravě sousedova bytu. Mohu si odečíst slevu na poplatníka 24 840 korun?

Bohužel, pokud jste k 1. lednu 2013 pobíral důchod, nemáte na slevu na poplatníka nárok. Jednorázový příjem za pomoc při opravě bytu je od daně osvobozen, jelikož jde o příležitostnou činnost, která není vykonávána podnikatelem a vejde se do limitu 20 tisíc korun pro rok 2013.

Jsme tři spoluvlastníci nemovitosti, kterou pronajímáme. Já a manželka vlastníme každý čtvrtinu, matka polovinu. Může příjmy přiznat jen matka, která je v důchodu, a uplatnit na vše paušální náklady 30 procent? Kdy je možné uplatnit paušální náklady a kdy by se musely evidovat ty skutečné?

Můžete postupovat tak, že příjmy z pronájmu rozdělíte na spoluvlastníky podle vlastnických podílů. Každý ze spoluvlastníků se pak může rozhodnout, zda k těmto příjmům uplatní podíl na skutečných výdajích (také podle vlastnického podílu), nebo výdaje v paušální výši 30 procent. Druhou možností je uzavřít smlouvu o tom, že příjmy z pronájmu budou mezi spoluvlastníky rozděleny jinak než podle spoluvlastnických podílů, potom lze k příjmům uplatnit pouze skutečné výdaje, které musí být rozděleny ve stejném poměru jako příjmy.

Koupila jsem byt, který pronajímám. Daňová poradkyně mi sestavila tabulku zrychlených odpisů na 30 let. Mohu tyto částky odpisů použít do daňového přiznání jako nákladovou položku? Další mé náklady, které chci použít, jsou: fond oprav, pojištění domácnosti, daň z nemovitosti. Je to správně?

Odpisy i další uvedené náklady můžete v daňovém přiznání použít jako výdaje oproti svým příjmům z pronájmu, které vykazujete dle §9 zákona o daních z příjmů. Jen pozor u fondu oprav - zde jde o zálohu, nákladovou položkou je až vlastní provedení opravy.

Mám nárok na slevu na poplatníka 24 840 korun, když nepracuji, mám příjem z pronájmu a pobírám invalidní důchod třetího stupně?

Ano, máte nárok na uplatnění této slevy.

Mohu si od daňového základu odečíst platby za penzijní připojištění, když jsem smlouvu uzavřel po 60. roce věku v době, kdy jsem již pobíral starobní důchod?

Skutečnost, kdy jste smlouvu uzavřel, není podstatná. Splnění náležitostí pro uplatnění odečtu od základu daně potvrdí pojišťovna na zaslaném Potvrzení pro účely uplatnění nezdanitelných částek od základu daně. Upozorňuji, že u penzijního připojištění lze od základu daně odečíst zaplacené příspěvky snížené o 12 tisíc korun, maximálně však 12 tisíc korun.

Jsem starobní důchodce a v roce 2013 jsem si k důchodu přivydělal 15 840 korun (dohoda o provedení práce), přičemž sražená zálohová daň činila 2 400 korun. Musím podávat daňové přiznání?

Nemusíte, vaše daňové povinnosti jsou splněny.