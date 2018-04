Daňová poradkyně odpovídá na dotazy čtenářů

Jsme již několik let starobní důchodci, nepracujeme. Penzi máme každý 10 tisíc korun. Od loňského roku pronajímáme byt za 63 tisíc korun za rok. Dále platíme jedno důchodové připojištění 12 tisíc korun za rok. Vztahuje se na nás sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun? A lze si odečíst penzijní připojištění?

Příjmy z pronájmu se zdaňují jen u jednoho z manželů, pokud předmětem pronájmu je byt patřící do společného jmění manželů. Jeden z vás tedy musí podat daňové přiznání a přiznat příjmy z pronájmu. K nim může uplatnit paušální výdaje ve výši 30 procent z příjmů (nechcete-li uplatňovat výdaje ve skutečné výši). Slevu na poplatníka 24 840 korun uplatnit nemůžete, protože jste starobní důchodci. Je-li celková částka zaplacená na důchodové připojištění 12 tisíc korun, není možný odpočet ze základu daně, protože zaplacené příspěvky se podle zákona před uplatněním snižují přesně o částku 12 tisíc korun.

Jsem na rodičovské dovolené. Od února 2013 do listopadu jsem dělala úklid na živnostenský list s výdělkem dva tisíce korun za měsíc (tedy 10 tisíc v roce 2013) a od prosince 2013 jsem byla na brigádě (dohoda o pracovní činnosti), v prosinci jsem měla příjem 3 060 korun. Mám podávat daňové přiznání?

Příjmy z podnikání podle živnostenského listu tvoří základ daně pro § 7 zákona o daních z příjmů, a musíte z tohoto důvodu podat daňové přiznání za rok 2013, i když jsou příjmy malé. Vaše brigády na dohodu o pracovní činnosti byly zdaněny u zaměstnavatele. Požádejte ho o potvrzení o zdanitelných příjmech a ty uveďte do daňového přiznání. Můžete uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, což by mohlo znamenat, že vám vznikne přeplatek na dani a finanční úřad vám vrátí to, co za vás odvedl zaměstnavatel. Pokud vaše příjmy přesáhly v roce 2013 výši 48 tisíc korun, můžete navíc uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, pokud je neuplatňuje váš manžel.

Minulý rok jsem byla na rodičovské dovolené, v polovině dubna mi přišla od zaměstnavatele výpověď a v květnu jsem dostala odstupné. Mám podat daňové přiznání? Může si mě manžel odečíst za celý rok, nebo jen část, kdy jsem byla doma?

Odstupné z pracovního poměru vám zdanil zaměstnavatel, takže pro to daňové přiznání podávat nemusíte. Slevu na vás, jakožto na vyživovanou osobu, si může manžel uplatnit ve výši 24 840 korun za rok, pokud vaše příjmy za celý rok 2013 nepřesáhly 68 tisíc korun. Do příjmů se započte odstupné, rodičovská nikoli.

V roce 2013 jsem byla zaměstnána a platila jsem daň z příjmů přes 50 tisíc korun. Od počátku roku 2014 podnikám a nejsem si jistá, zda musím platit zálohy na daň z příjmů.

Pokud jste byla zaměstnána, zálohy z vašeho příjmu odváděl zaměstnavatel. Tato povinnost jemu i vám zanikla s ukončením zaměstnání. Při zahájení podnikání nemáte povinnost platit zálohy na daň z příjmů, tedy z těch, kterých dosáhnete v prvním roce podnikání. Teprve po podání daňového přiznání, kde budou příjmy za rok 2014, budete platit zálohy v roce 2015 podle daňové povinnosti předchozího roku. Pozor, zálohy na zdravotní a sociální pojištění mají jiný režim, ty budete muset platit v minimální výši.

Dostal jsem loni vysokou odměnu a přesáhl v prosinci hranici k platbě solidární daně. Nechci se starat o podání daňového přiznání a pár korun, které by mi měl stát vrátit, mu raději nechám. Slyšel jsem však, že mi hrozí pokuta. Jaká?

Bohužel se nelze "nestarat o podání daňového přiznání". Povinnost vám vznikla, a proto musíte formuláře vyplnit. Pokuta se vyměřuje nikoliv z nedoplatku, ale z celé daňové povinnosti, byť tato daň byla již správci daně uhrazena zaměstnavatelem. Pokutě se nemůžete vyhnout ani tvrzením, že vám nejspíše vznikne přeplatek na dani.

Není mi zcela jasné, jak je to se slevou na dítě, když jde o studenta kombinovaného studia. Prý je to jiné u středních a vysokých škol, můžete mi prosím vysvětlit, jak to je, když syn studuje vysokou školu v kombinovaném studiu?

Máte možnost uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s vámi ve společné domácnosti, pokud je už zletilé, není starší než 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Jaký typ studia je možné považovat za přípravu na budoucí povolání, upravuje zákon o státní sociální podpoře číslo 117/1995 Sb., § 12 až 15. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Rozumí se tím studium na středních školách a konzervatořích zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, dále studium na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti nebo na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Studiem na vysokých školách je vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

Zdědila jsem chatu. Protože nemám zájem na ni jezdit, hned jsem ji prodala. Musím příjem danit? Jestli ano, je příjmem celá prodejní cena, nebo ji mohu o něco snížit?

Peníze z prodeje zděděné chaty jsou u vás od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny, pokud ji zůstavitel (ten kdo zemřel) vlastnil po dobu delší než pět let. Jestli k prodeji došlo v roce 2013, máte však povinnost podat daňové přiznání a odvést daň z převodu nemovitosti.

Jsem starobní důchodce. Nepřivydělávám si nijak, ale můj roční důchod je vyšší než 288 tisíc korun. Myslím, že v tomto případě bych si mohl uplatnit slevu na poplatníka, když nejde o přivýdělek.

Pokud fyzická osoba pobírala starobní důchod z důchodového pojištění nebo zahraničního pojištění stejného druhu, nemůže snížit svou daň o částku 24 840 korun. Jaké příjmy jsou předmětem zdanění, není vůbec rozhodující.