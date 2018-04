Daň z příjmu: na otazníky čtenářů odpovídá daňový poradce

Jsem zaměstnaný a mám živnostenské oprávnění, výdaje z podnikání uvádím paušálně. Mohu si odečíst slevu na vyživované dítě?

V případě souběhu příjmů z činností, u nichž využíváte paušálního odečtu výdajů s příjmy ze zaměstnání, máte nárok na daňové zvýhodnění na děti, pokud váš součet základů daně s využitím paušálů bude nižší než polovina celkového základu daně. Příjmy ze zaměstnání se počítají včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem.

Od ledna do června 2014 jsem studovala na VŠ, v červnu jsem studium zakončila státnicemi a od srpna nastoupila do práce. Když podám přiznání sama, mohu uplatnit ke slevě na poplatníka i slevu na studenta?

Slevu na studenta můžete uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční částky 4 020 korun za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. Pokud bylo vaše studium ukončeno ještě v červnu, kdy jste složila státní zkoušky, můžete uplatnit jen polovinu celkové roční slevy.

Jsem na rodičovské s mladším dítětem, a tak starší nechodí do školky. Kvůli kolektivu však syn navštěvuje třikrát týdně školkové kroužky, které platíme. Mohu tyto platby uplatnit v rámci školkovného?

Nově schválená sleva - školkovné - se poskytuje za umístnění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. Za to lze považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Předpokládám, že u vás nebudou tyto podmínky splněny.

Musím podávat daňové přiznání, když jsem doma s dítětem a mým příjmem je jen rodičovská?

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Pokud jste v minulém roce neměla další příjmy, tak přiznání podávat nemusíte. Jestli jste přiznání doposud podávala, je vhodné finančnímu úřadu dopisem oznámit, že jste neměla za rok 2014 žádné zdanitelné příjmy a vyhnout se tak případné výzvě k podání přiznání.

Je možné požádat finanční úřad o výpis, abych věděl, jaká daňová přiznání a data k jednotlivým letům u mě evidují?

Finanční úřady takovýto druh výpisu neposkytují. Pokud by správce daně v uplynulých letech vyměřil daň jinak, než jste ji sám přiznal, obdržel byste platební výměr, a tak se o tom dozvěděl. Máte-li z nějakých důvodů pochybnosti, je možné správce daně požádat o nahlédnutí do vašeho daňového spisu. Ten je veden pro poplatníky, kteří přiznávají daně samostatně, nikoliv pro zaměstnance, za které odvádí daň z příjmů zaměstnavatel.

Uvažuji o stěhování do zahraničí, v České republice si ponechám trvalý pobyt. Když zde nebudu mít žádné příjmy, budu tu muset podávat přiznání?

Povinnosti budete zbaven tehdy, pokud už nebudete daňovým rezidentem v ČR, ale budete jím v jiném státě a nebudou vám z Česka plynout žádné příjmy. O tom, kde je fyzická osoba rezidentem, se rozhoduje podle podmínek uvedených v daňových zákonech dotčených států a smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených mezi nimi. První podmínkou je stálý byt, tedy místo, které můžete využívat pro dlouhodobé bydlení. Pokud budete mít stálý byt ve dvou či více zemích, je dalším kritériem to, ve které máte užší osobní a pracovní vztahy. Když ani pak nelze stát jednoznačně určit, posuzuje se statut rezidenta podle délky pobytu v jednotlivých zemích.

Manželka je na rodičovské, se zaměstnavatelem má platnou pracovní smlouvu. Kdo je zodpovědný za daňové přiznání? Pokud zaměstnavatel, musí ho dát manželce podepsat?

Zaměstnanci, kteří nemají další příjmy než ze zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání. Zaměstnavatel za ně provede takzvané roční zúčtování, které zaměstnanec nepodepisuje. O provedení ročního zúčtování záloh je třeba zaměstnavatele požádat, a to nejpozději do 15. února následujícího roku. To se týká roku, kdy vaše manželka nastoupila na mateřskou a následně začala pobírat rodičovský příspěvek. Pokud pobírala rodičovský příspěvek po celý rok a neměla žádné příjmy ze zaměstnání, není nutné provádět ani roční zúčtování.