Daně a jak na ně: na daňové otazníky odpovídají zdarma experti

Odpovídají Jan Mašek ze společnosti Kodap, Blanka Štarmanová z TaxVision a Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

1 Daně a slevy

Vypočtete si daň z příjmů a pak ještě můžete uplatnit slevy. Ta základní je sleva na poplatníka 24 840 korun. Odečíst si ji může každý, i kdyby vydělával jen jeden měsíc v roce. Ten, kdo si vydělal (případně jako důchodce, student či rodič malého dítěte přivydělal) do 165 600 korun za rok, si tak vypočte daň nulovou. Kdo si vydělal méně, bude mít také daň nulovou, sleva na poplatníka vás nikdy nedostane do situace, kdy by vám stát doplácel. Slevu můžete získat i na manžela, kterého vyživujete, nebo třeba za to, že jste zdravotně postižení.

1. Půl roku jsem byl nezaměstnaný. Pak jsem našel práci. Odečte mi zaměstnavatel celou slevu na poplatníka 24 840 korun, nebo si musím přiznání podat sám?

Pokud požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování, odečte v něm celou slevu na poplatníka. Pokud jste o roční zúčtování nepožádal (lhůta pro podání žádosti uplynula 15. února), uplatněte si slevu v daňovém přiznání.

DANĚ 2017 Vyplňte daňové přiznání pohodlně on-line, chytrý tiskopis počítá za vás Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

2. V lednu 2016 nastoupila manželka na mateřskou, po 28 týdnech na rodičovskou. Jiné peníze než mateřskou a rodičovskou nevydělala. Mohu si za ni odečíst slevu na vyživovanou manželku?

Slevu na manželku lze uplatnit, pokud její příjmy v roce 2016 nebyly vyšší než 68 000 korun. Do nich je třeba započítat mateřskou, jelikož jde o dávku nemocenského pojištění. Naopak rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a do příjmů se nezahrnuje.

Daňová poradna, díl první Daně a děti, daně a studenti, daně a důchodci, daně a ostatní příjmy...

3. Žena byla celý rok na rodičovské, ale nebyli jsme manželé. Vzali jsme se až v prosinci. Mohu si odečíst slevu za vyživovanou manželku?

Slevu je možné přiznat pouze na manželku (manžela), a to ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku splněny. Pokud jste se vzali v prosinci, můžete slevu uplatnit až od ledna následujícího roku.

4. Lze slevu na vyživovanou manželku uplatnit i na registrovaného partnera?

Ano, slevu můžete uplatnit. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.