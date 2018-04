Poradna: Mám nárok na odpočet za studující dítě?

Moje dítě studuje na vysoké škole a není mu ještě 26 let. Pracuji na dohodu o provedení práce, minulý měsíc jsem dostala výplatu

2 379 korun (za 39 odpracovaných hodin). Mám nárok na odpočet za studující dítě, pokud o něj nežádá manžel?

Tady záleží především na tom, jestli jste u svého zaměstnavatele podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (růžový formulář). Tomu, kdo ho nepodepsal a jehož měsíční odměny nepřevyšují 5 000 korun, zaměstnavatel odvádí takzvanou srážkovou daň ve výši 15 procent. Ta je konečná a nevstupuje do ročního zúčtování daně ani do daňového přiznání. Zároveň nelze uplatnit slevu na poplatníka ani daňové zvýhodnění na děti.

Příklad: Člověk zaměstnaný na dohodu o provedení práce nemá podepsané prohlášení a byla s ním sjednána odměna ve výši 3 000 korun. Srážková daň 15 procent činí 450 korun, zaměstnanci bylo tedy vyplaceno 2 550 korun. Příjem je rovněž osvobozen od zdravotního a sociálního pojištění. Žádné jiné slevy však již nelze využít. Bylo by vhodné, aby daňové zvýhodnění na děti uplatňoval druhý z manželů.

A když to růžové prohlášení podepíše?

Pokud však zaměstnanec prohlášení podepíše, bude ze mzdy odvádět takzvanou zálohovou daň ve výši 15 procent, bude mít nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun měsíčně a může rovněž uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které je 1 117 korun měsíčně. Daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu (přebytek slevy na dítě, kterou poplatník nevyčerpá jako slevu na dani) či jejich kombinací.

Jak je to v případě více zaměstnání nejdnou?

Při souběhu více zaměstnání může zaměstnanec podepsat prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele. U daňového zvýhodnění na vyživované dítě je pak povinen předložit zaměstnavateli potvrzení, že slevu nevyužije druhý z manželů.

Mám nárok na slevu i v případě, že můj pravidelný měsíční příjem činí kolem tří tisíc měsíčně?

Podmínkou pro přiznání daňového bonusu je, aby poplatník měl v kalendářním roce příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Nyní je to 48 000 korun (6 × 8 000). Pokud tedy váš roční příjem této částky nedosáhne, nemůžete daňový bonus uplatnit.