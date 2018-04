Vyšší daně možná zalepí rozpočet, ale všem hodně vyprázdní peněženku

A to hlavně kvůli tomu, že by měly také platit již dříve schválené změny. Co všechno se daně z příjmů týká?

Rozdíl mezi čistou mzdou v roce 2012 a 2014

Kalkulačka zohledňuje všechny změny, které by měly platit od roku 2014.

Především by měli zaměstnanci odvádět o dvě procenta více z hrubé mzdy na zdravotní pojištění. Odvod tak vzroste z 4,5 na 6,5 procenta. Nejvíce se tak změna dotkne lidí s nízkými příjmy, kteří platí nízké či žádné daně. Ta dvě procenta na pojištění zaplatit budou muset. Navíc se nyní vláda dohodla, že nebude zavádět již dříve schválený zaměstnanecký bonus ve výši tří tisíc korun za rok.

Bude se jinak počítat daň z příjmu. Zatímco nyní je sazba 15 procent ze superhrubé mzdy, nově to bude 20 procent, ale ze mzdy hrubé. Kdyby to byla změna jediná a nepřibylo vyšší pojistné, byla by to změna opravdu jen kosmetická.

Příklad: Bezdětného zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 10 tisíc korun se nedotkne změna sazby daně z příjmu, protože díky slevě na poplatníka stejně žádnou daň neplatí. Přesto bude brát o dvě stovky čistého měsíčně méně, protože se mu zvedne platba na zdravotní pojištění a žádný slibovaný bonus od státu nedostane.

Pracující důchodci a lidé s hrubým měsíčním příjmem nad čtyřnásobek průměrné mzdy (nyní 100 548 korun) přijdou o slevu na poplatníka z vypočtené daně ve výši 2 070 korun měsíčně. Takže paradoxně může nastat situace, kdy "přidání" bude vlastně "ubrání".

Aby toho nebylo málo, lidé s vysokými příjmy zaplatí ještě víc. Podle nejnovější dohody budou už od příštího roku (mělo by platit tři roky) odvádět takzvanou "solidární přirážku" ve výši sedmi procent. Co to znamená? Do sta tisíc zaplatí daň 20 procent a z částky nad 100 tisíc hrubého měsíčně daň ve výši 27 procent.



Příklad: Zaměstnanec nyní bere 100 tisíc hrubého, čistého mu zbude 70 970 korun. Za dva roky bude brát čistého 69 070, čili o 1 900 korun méně než dnes. Pokud by mu však chtěl šéf ztrátu kompenzovat tím, že mu 1 900 korun přidá (hrubá mzda by v roce 2014 byla 101 900 korun), zaměstnanec najde na pásce o 804 korun méně, než kdyby přidáno nedostal.

Navíc ještě přestanou platit stropy na zdravotní pojištění. To se nyní neplatí z příjmů nad 151 tisíc korun měsíčně. Lidem s vysokými příjmy tak přibudou další odvody.



Příklad: Bezdětný svobodný manažer s měsíčním příjmem čtvrt milionu korun dostane dnes čistého 195 441 korun, za dva roky najde na pásce o 28 688 korun méně. U něj si zahrají roli všechny změny - zvýšení sazby, zdravotního pojištění, zrušení stropu a nemožnost odečíst si slevu na poplatníka.