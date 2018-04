Daňová reforma poškodila nejvíce dlužníky, ale pomohla investorům

Finance úzce souvisí s daněmi a správné uvažování v oblasti řízení vlastních financí by mělo obsahovat také daňový aspekt. Pokud ho kdokoli z nás vynechá, tak správa jeho osobních financí není objektivní. Jak daňová reforma postihne jednotlivé kategorie osobních financí?

Těžká rána pro úvěry na bydlení

Velmi nelibě musí nést změny od 1. ledna 2008 zvláště ti z nás, kteří splácejí úvěr splňující podmínku financování bytových potřeb (nejčastěji jde o koupi bytu nebo rodinného domu, případně jeho výstavbu). Zákon o daních z příjmů sice nikterak nezpřísnil podmínky uplatňování odpočtu úroků snižujících základ daně, avšak nepříjemnou změnou je paradoxně dopad rovné daně ve výši 15 %.

Před touto daňovou reformou se pohybovalo pásmo daně z příjmů fyzických osob mezi 12 a 32 % s tím, že většina lidí financujících bydlení spadala do dvou nejvyšších daňových pásem. Tím pádem v souvislosti se snížením a sjednocením sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % již jejich daňová úspora v roce 2008 bude třeba i méně než poloviční. Týká se to především všech lidí splácejících hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Navíc je velmi nepříjemné, že tato negativní daňová změna je doprovázena ještě rostoucími sazbami úvěrů. To asi v těchto dnech pociťují především všichni, kterým končí období fixace hypotečního úvěru.

Tip pro dlužníky: V roce 2009 se daňová úspora ještě sníží. Pokud se nic nezmění, tak dojde k dalšímu snížení jednotné sazby daně z příjmů na 12,5 %. Snažte se zaplatit na úrocích co možná nejvíce ještě letos, neboť příští rok bude související daňová úspora ještě nižší.

Také penzijní připojištění a soukromé životní pojištění utrpí rovnou daní

U běžných produktů na spoření (například termínované vklady) nedochází v souvislosti s přijatou daňovou reformou k žádným změnám. Z úroku se i nadále sráží 15% srážková daň a občan obdrženou část již dále nezdaňuje ani nikde neuvádí.

U produktů, které jsou do osobních finančních plánů zahrnovány za účelem tvorby rezervy (soukromé životní pojištění a penzijní připojištění), opět nedošlo k žádným zásadním změnám, ale jednotná sazba daně zamíchala výhodností obou produktů. U obou existuje za splnění určitých podmínek možnost snížení daňového základu o částky do nich umístěné. Bohužel pro poplatníky (platí analogie s úvěrovými produkty) již kvůli pouze 15% sazbě daně z příjmů nejsou takové vklady tak výhodné, jako bývaly, neboť daňová úspora klesá.

Tip pro ty, kteří chtějí rychle ukončit penzijní připojištění nebo SŽP:

Jednotná sazba daně ve výši 15 % pomůže těm, kteří by dříve zdaňovali zvláštní sazbou ve výši 25 % (například u předčasného ukončení soukromého životního pojištění a penzijního připojištění formou odbytného). Pokud jste s ukončením vydrželi až doteď, tak ušetříte.

Investoři se radují

Přestože zákon o daních z příjmů přinesl určitá omezení do problematiky cenných papírů a jejich zdaňování, tak to nejpodstatnější zůstává zachováno i nadále. Mám na mysli osvobozující šestiměsíční časový test, kdy při jeho splnění nemusíte výnos z prodeje nijak zdaňovat ani nikde uvádět. Podstatou časového testu je dodržení šestiměsíční doby mezi nákupem a prodejem.

Nesplníte-li v roce 2008 tento časový test (například z důvodu nečekaně rychle rostoucí ceny cenného papíru), pak budete podobně jako v předcházejících letech zdaňovat v rámci paragrafu 10 – ostatní příjmy. Na rozdíl od předcházejících let ovšem bude použita v tomto článku již několikrát zmiňovaná sazba 15 %, na rozdíl od vyšších sazeb v minulých letech. To samozřejmě povede k nižší výsledné dani z příjmů.

Srážková daň, kterou jsme si zvykli platit z přijatých dividend, zůstává zachována i nadále. Akcionáři musí počítat s tím, že obdrží dividendu poníženou o 15 %. Jde o podobný daňový režim (takzvaná srážka u zdroje) jako v případě například úroků z termínovaných vkladů.

Tip pro investory: Nejobvyklejší investice českých investorů – otevřené podílové fondy a přímé investice do akcií - zůstávají v nezměněném režimu na principu šestiměsíčního časového testu. Zpřísněny jsou pouze investice, kde akcionář drží více než 5 % hlasovacích práv, což asi není nikdo z čtenářů tohoto komentáře.

Závěrem lze shrnout, že úvěrové produkty jsou poraženým této daňové reformy a jejich podpora se příští rok ještě sníží. Vítězem jsou naopak investiční produkty, kde v případě kladných rozdílů mezi prodejem a nákupem cenných papírů dochází k nižší daňové povinnosti právě díky nižší sazbě daně z příjmů fyzických osob.