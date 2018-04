Daňová reforma snížila výhodnost penzijního připojištění

V samotném penzijním připojištění k žádným zásadním změnám nedochází, jeho výhodnost ale ovlivňují zároveň i související daňové zákony. Tou nejzásadnější novinkou, kterou by měli vzít v potaz především zaměstnavatelé, je sjednocení pilíře příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění.

Od ledna už nebudou příspěvky zaměstnavatele daňově odděleny

Penzijní připojištění i pojištění životní mohou doprovázet příspěvky zaměstnavatele. Současná legislativa daňově zvýhodňuje takovou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, podle které část mzdy plyne právě do těchto produktů.

U penzijního připojištění je současná situace taková, že u zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmů až do 5 % z měsíční hrubé mzdy. Hodnota do pěti procent se posuzuje na měsíční bázi v závislosti na výši zúčtované mzdy. To samozřejmě zaměstnavatelé vědí a většinou přispívají zaměstnancům právě do tohoto limitu.

U životního pojištění je situace jiná nejen z hlediska formy výpočtu, ale i metodiky zúčtování. Příspěvek na soukromé životní pojištění je totiž daňově osvobozen, nepřesáhne-li za rok hodnotu 12 000 Kč. V tomto případě odpadá závislost výše osvobození na úrovni měsíční mzdy.

S novelou se oba systémy sjednotí

Od ledna 2008 si budeme muset přivyknout na odlišnou metodiku a zároveň také i na propojenost obou systémů. Zbystřit budou muset především ti, kterým zaměstnavatel přispívá do obou produktů a obzvláště by se měli zamyslet lidé s vyššími příjmy.

Od 1.1. 2008 se zavádí hranice 24 000 Kč, která umožňuje takové příspěvky osvobodit od daně z příjmů na straně zaměstnance. Negativně tuto změnu v daňové rovině pocítí především manažeři, kterým zaměstnavatel přispívá do obou pilířů. Nejlépe lze podstatě této změny porozumět na následujících několika příkladech:

Příklad č.1: Manažer nadnárodní firmy s měsíční mzdou 100 000 Kč má se svým zaměstnavatelem dohodu, že mu bude vyplácet maximální příspěvky (daňově osvobozené) do obou produktů.

Období PP

(5% ze mzdy)

měsíčně PP

celkem

za rok

osvobozeno ŽP/

rok Celkem

daňově

osvobozené

příspěvky 2007 5 000 Kč 60 000 Kč 12 000 Kč 72 000 Kč 2008 - 12 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že tento manažer přijde s aplikací daňové novely o výraznou část příspěvků osvobozených od daně. Samozřejmě nic nebrání zaměstnavateli v pokračování přispívat manažerovi na penzijní připojištění ve výši 5 000 Kč měsíčně. Je ovšem nutné si uvědomit, že pouhá tisícikoruna z této částky bude daňově osvobozena.

Zbývající čtyři tisíce musí zdanit (za předpokladu, že příspěvky na ŽP budou stejné jako v 2007).

Je tedy na zvážení manažera, zda bude nadále přispívat na oba produkty, či se bude soustředit pouze na jeden z nich.

Příklad č. 2: IT specialista pracuje ve firmě, která zaměstnancům přispívá pouze na ŽP. Jemu přispívá v současné době částkou 2 000 Kč a bude tak činit i v roce 2008. Jak bude situace vypadat v jeho případě?

Období ŽP/rok

příspěvky od

zaměstnavatele ŽP/ daňově

osvobozené

příspěvky 2007 24 000 Kč 12 000 Kč 2008 24 000 Kč 24 000 Kč

V tomto případě dochází s přijetím daňové reformy u zaměstnance jednoznačně k posunu k lepšímu, jelikož bude celá částka 24 tisíc od roku 2008 daňově osvobozena.

Příklad č.3: Technik se mzdou 20 000 Kč pracuje ve firmě, která má vnitřním předpisem stanoveno, že každému technikovi bude přispívat na ŽP 1 000 Kč měsíčně a na penzijní připojištění vždy 5 % ze mzdy.

Období PP

(5% ze mzdy)

měsíčně PP

celkem

za rok

osvobozeno ŽP/

rok Celkem

daňově

osvobozené

příspěvky 2007 1 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč 2008 1 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč

Jak je vidět z tabulky, tak v případě tohoto technika je dopad daňové reformy neutrální. Na druhé straně lze očekávat, že mu poroste mzda a v takovém případě bude mít 5% příspěvek zaměstnavatele jinou absolutní hodnotu. Vzhledem k nastavené absolutní úhrnné částce ve výši 24 000 Kč bude případné zvýšení platu a s ním rostoucí příspěvek na penzijní připojištění již zdaněn jako běžná mzda.

Daňová reforma činí penzijní připojištění méně výhodným

Přestože výše uvedené příklady nepřinesly jednoznačné závěry, lze konstatovat, že penzijní připojištění zůstává nadále daňově podporovaným produktem, avšak jeho daňová výhodnost se u větší části poplatníků sníží.

To platí zejména u vyšších příjmových skupin poplatníků, kteří díky nastavené 5% sazbě měli daňově osvobozené příspěvky měsíčně i v řádech několika tisíců. Tato výhoda jim od roku 2008 zmizí. Kromě toho je nutné zmínit i možnost všech poplatníků snížit si základ daně o vlastní příspěvky. S aplikací rovného základu daně se opět tato výhoda sníží.