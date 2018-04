Daňová úleva není zadarmo

Ulevit na daních si však může každý. Tedy každý podnikatel i zaměstnanec, který má volné peníze a je ochoten je investovat předepsaným způsobem, protože žádná úleva není úplně zadarmo. Dejte dvakrát, potřebným i sobě Prvním způsobem, jak snížit takzvaný daňový základ (a tím výsledně platit nižší daň), je věnovat peníze těm, kdo je potřebují víc. Je možné podpořit charitativní projekty, neziskové organizace, sportovní kluby...

Naopak nelze si najít „svého chudého“ a přispívat pouze jemu, pravděpodobně by totiž došlo k tomu, že by lidé nějakou oklikou podporovali svou vlastní rodinu, a tím by se původní záměr zákona minul účelem.

Tip: Na charitu můžete věnovat až 10 procent daňového základu. Měli byste o tom mít doklad, přestože ho nemusíte přikládat k daňovému přiznání.

Kdo nemá peníze, a přesto by si chtěl touto formou snížit daně, může darovat krev. Předpokládá se samozřejmě, že je zdráv a že krev daruje bezplatně.

Tip: Za jedno bezpříspěvkové dárcovství krve si můžete odečíst z daňového základu 2000 korun, daň si tím snížíte o 240 až o 640 korun, podle toho, v jakém daňovém pásmu se svými příjmy jste.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Spořte si na stáří, stát vás podpoří

Stát ví, že s důchody bude v budoucnu problém, snaží se proto motivovat budoucí důchodce, aby si na své stáří spořili průběžně. Podporované typy spoření jsou životní pojistky a penzijní připojištění. Když si jejich pomocí spoříte, můžete si platby odečítat z daňového základu a ušetřit v každém systému až 3840 korun. Je však třeba, aby vaše smlouva splňovala zákonné podmínky:

penzijní připojištění

můžete si odečítat úložku, která přesahuje 500 korun měsíčně

nejvýše lze odečíst 12 000 korun, takže maximální výhodná úložka je 1500 korun měsíčně

ušetřit na daních lze 1440 až 3840 korun, podle toho, v jakém jste daňovém pásmu

životní pojistka

vaše smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let a musí trvat až do 60 let vašeho věku

minimální pojistná částka pro případ dožití (kolik dostanete, když se dožijete konce smlouvy) u kapitálových životních a důchodových pojistek musí činit pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 korun a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 korun

se životním pojištěním si můžete ročně odečíst z daňového základu až 12 000 korun, takže opět ušetříte 1440 až 3840 korun, podle toho, v jakém jste daňovém pásmu.

O tom, kolik si můžete skutečně od daňového základu odečíst, vás bude pojišťovna informovat začátkem příštího roku dopisem.

Tip: Smlouvu uzavřete ještě do konce roku a vložte na ni potřebné peníze, třeba jako mimořádný vklad. Klientem penzijního fondu se můžete stát ze dne na den, nebo od prvního dne následujícího měsíce. Uzavření životní pojistky trvá déle, protože pojišťovna často zkoumá zdravotní stav zájemce o smlouvu. S „životkou“ byste proto neměli otálet.

Pořiďte si vlastní bydlení Pokud si pořídíte dům či byt a k zaplacení použijete hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, budete několik dalších let splácet. Část splátky půjde na umazání původního dluhu, část bude úrok.A právě o zaplacený úrok si můžete opět snížit daňový základ. Nejvýše však můžete uplatnit odpočet 300 000 korun za rok. To by však neměl být problém, uvedený úrok by odpovídal hypotéce 7 milionů a tolik si přece jen většina

lidí nepůjčuje.

Jak stavební spořitelna, tak hypoteční banka opět posílají svým klientům počátkem roku doklad o tom, kolik na úrocích zaplatili.

Tip: Pokud mají úvěrovou smlouvu manželé společně, mohou se o odpočítávané úroky rozdělit a každý si odečíst část z nich. Dohromady však nemohou přesáhnout uvedenou hranici 300 000 korun.