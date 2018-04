Daňové aspekty u hypotečních úvěrů

Mnozí z vás již jistě tuší, že řeč bude o odpočtu zaplacených úroků z úvěrů na financování bydlení od základu daně z příjmů fyzických osob. Tato výsada je umožněna zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů fyzickým osobám, které financovaly své bytové potřeby prostřednictvím hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření či jiného úvěru, jehož čerpání je vázáno na financování bytových potřeb. K odpočtu od základu daně ovšem samozřejmě nestačí být fyzickou osobou. V paragrafu 15 nalezneme další podmínky, které musí fyzická osoba splnit, aby mohla svůj základ daně z příjmu o zaplacené úroky snížit.

Nejprve je nutné přesně zjistit, zda se ve vašem případě jedná o financování bytových potřeb či nikoli. Konkrétně se pro účely zákona o dani z příjmů bytovými potřebami rozumí: