Daňové novinky 2014: Ruší se daň dědická a darovací

Nově totiž budou osvobozeni od dědické daně, jejíž sazba činila až 20 procent z ceny majetku, stejně jako členové nejužší rodiny.

Dědická daň tak prakticky zanikne, protože příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou nově upraveny v § 4a) Zákona o daních z příjmů (ZDP), který stanoví, že tyto příjmy jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Osvobození bude platit i pro právnické osoby, které nejsou neziskovou organizací (ty už osvobozené od této daně byly).

Darování bude někdy dražší

Naopak daň darovací bude pro většinu transakcí vyšší než dosud, ustálí se totiž na jednotné sazbě daně z příjmů, tedy na 15 procentech.

Osvobozeny budou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 tisíc korun.

Příklad: Dar ve výši 900 tisíc korun

Pokud si peníze darují sourozenci, bude dar jak v roce 2013, tak v roce 2014 od daně osvobozen.

Pokud si peníze darují osoby, které nejsou v příbuzenském vztahu a nežili spolu ve společné domácnosti, zaplatí v roce 2013 darovací daň ve výši 7 procent. V roce 2014 bude z toho samého daru již platit daň z příjmů fyzických osob, která je 15 procent.

Podle daňové poradkyně Blanky Štarmanové ze společnosti Tax Vision budou moci daňovou novinku využít ve svůj prospěch fyzické osoby – zaměstnavatelé. "Převod daně darovací do daní z příjmů umožní poskytnutí bezúročné půjčky, které bylo dosud dodaňováno jako jiný majetkový prospěch daní darovací nebo v případě zaměstnanců jako mzda. Bez této povinnosti získají zaměstnavatelé nový výhodný druh benefitu pro své zaměstnance," uvádí Blanka Štarmanová.

Podle daňového poradce Petra Frische ze společnosti Pro Factum Consulting však nelze osvobození bezúročných půjček zaměstnancům aplikovat paušálně, ale pouze v některých případech. Například když by zaměstnavatel půjčoval bezúročně i nezaměstnancům. Pak by mohl argumentovat tím, že svým zaměstnancům neposkytuje nějakou zvláštní výhodu a osvobození od daní by bylo v pořádku.

Ve formuláři se uvedou do přílohy 2

Nově se budou dary označovat jako takzvané bezúplatné příjmy a uvádět se budou v daňovém přiznání jako ostatní příjmy podle § 10 ZDP v souhrnné výši za celé zdaňovací období.

"Pravděpodobně dostanou nový kód, je ale také možné, že daňový formulář se v roce 2015 změní, pokud bude opravdu spuštěno Jednotné inkasní místo," uvádí Petr Frisch a dodává, že nejvýhodnější tak bude darovat v lednu, protože budete mít ještě více než rok čas, než z daru odvedete daň.