Daňové novinky 2018: více benefitů, zvýhodnění na děti a nejisté EET

1 Daňové zvýhodnění na dítě

Koho se týká: rodičů

O co jde: Rodiče, kteří vyživují děti, si mohou uplatnit takzvané zvýhodnění na dítě. Jde o slevu, která se odečítá od vypočtené daně. Pokud je vyšší než ona daň, může dokonce fungovat jako daňový bonus (viz dále). Od ledna se mění výše slevy na první vyživované dítě, nově bude o 150 korun měsíčně vyšší, tedy 1 267 korun měsíčně.

Od kdy platí: Zaměstnanci pocítí změnu už ve výplatách během roku, podnikatelé uplatní slevu v daňovém přiznání za rok 2018.

2 Dohody o pracovní činnosti

Koho se týká: zaměstnanců

O co jde: U dohod o pracovní činnosti, kdy je příjem do 2 500 korun měsíčně, bude nově platit, že z nich bude strhávána srážková daň 15 %. Tento příjem pak už nebude nutné uvádět do daňového přiznání. U dohod o provedení práce se nic nemění.

Od kdy platí: Týká se dohod o pracovní činnosti, které se uzavřou od ledna 2018.

3 Bonus na děti

Koho se týká: rodičů

O co jde: Když si rodiče vypočtou nižší daň z příjmů, než je daňové zvýhodnění na děti, mají nárok na daňový bonus. Tedy nejenže neplatí daň, ale stát jim dokonce nějaké peníze přidá. Podmínkou však je, že mají zdanitelné příjmy v určité výši (tedy pracují a mají mzdu, nebo podnikají a mají zisk). Minimum takových příjmů bylo dosud 66 tisíc korun za rok, nově se hranice zvyšuje na alespoň 73 200 korun. A pozor: musí jít skutečně o příjmy zaměstnance nebo podnikatelů, už se nepočítají ty z pronájmu ani z kapitálového majetku.

Od kdy platí: Od ledna 2018, pravidlo se tedy uplatní až v daňovém přiznání za daný rok.

4 Školkovné

Koho se týká: rodičů

O co jde: Hranice školkovného se spolu s minimální mzdou zvyšuje na 12 200 korun za rok. Díky školkovnému si může jeden z rodičů odečíst od vypočtené daně z příjmu výdaje, které vynaložil za umístění dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Nelze odečíst stravné, náklady na kroužky, dopravu, školku v přírodě a podobně.

Od kdy platí: V daňovém přiznání za rok 2017 mohou rodiče odečíst maximálně 11 tisíc korun, zvýšená částka 12 200 korun se bude týkat až daňového přiznání za rok 2018.

5 Odběry krve

Koho se týká: všech, kdo mají zdanitelné příjmy

O co jde: Za darování krve je možné odečíst až tři tisíce korun od daňového základu (dosud to byly dva tisíce korun). Nově také půjde odečítat 20 tisíc korun za každý odběr krvetvorných buněk. Pozor: nejde o slevu na dani, ale o snížení daňového základu, v praxi tedy ušetříte 15 % uvedené částky.

Od kdy platí: Změna byla přijata v průběhu rok u 2017 a lze ji uplatnit už v daňovém přiznání za uplynulý rok.

6 Paušální výdaje

Koho se týká: podnikatelů

O co jde: Podnikatelé si mohou vybrat, zda budou evidovat své skutečné výdaje, nebo jestli je vyčíslí paušálně, bez nutnosti schovávat paragony a faktury. Podmínky pro paušální vyčíslení nákladů se zpřísňují. Jako bolestné může sloužit to, že nově si podnikatelé s paušálem mohou uplatnit slevu na vyživovaného manžela či manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Od kdy platí: Od roku 2018 platí nižší limity a možnost daňových slev na vyživovaného manžela a děti. Za rok 2017 si podnikatel může vybrat, zda využije vyšších paušálů a neuplatní slevy, nebo přijme nižší paušály a započítá slevy.

Výdaje s dosavadním a novým limitem:

Zemědělci, řemeslníci - 80% paušál, dosavadní limit: 1 600 000 korun, nový limit: 800 000 korun

Živnostníci - 60% paušál, dosavadní limit: 1 200 000, nový limit: 600 000 korun

Jiné OSVČ (lékaři, tlumočníci) - 40% paušál, dosavadní limit: 800 000, nový limit: 400 000 korun

Poznámka: Podnikatel může paušální výdaje počítat maximálně do výše daného limitu. Nově to odpovídá příjmům 1 000 000 korun. Příjmy nad tuto částku podléhají zdanění plně.

7 Zaměstnanecké benefity

Koho se týká: zaměstnanců

O co jde: Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci nedaněné benefity fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu či ze svého

zisku. Dosud šlo například o příspěvek na rekreaci, sportovní akce, kulturní akce. Nově půjde i o zdravotnické prostředky na lékařský předpis (brýle, zdravotní obuv) či o příspěvek na tištěné knihy.

Od kdy platí: od roku 2018

8 Nezdanitelná výše duchodu

Koho se týká: důchodců

O co jde: Existuje hranice výše důchodu, kterou když někdo překročí, musí převyšující část penze danit. V roce 2018 je limit nastaven na 439 200 korun za rok (36 600 korun měsíčně).

Od kdy platí: Od roku 2018. Za rok 2017 byla hranice nižší - 396 tisíc korun (platit daně tak museli už penzisté s důchodem nad 33 tisíc korun).

9 Minimální odvody pojistného

Koho se týká: podnikatelů, lidí bez zdanitelných příjmů

O co jde: Podnikatelé „na plný úvazek“ musí platit zdravotní a sociální pojištění i v případě, že nemají zisk či jsou ve ztrátě. Pro tento účel jsou stanoveny minimální měsíční platby:

zdravotní pojištění: 2 024 korun

sociální pojištění: 2 189 korun

Zvýšení minimální platby se týká i osob bez zdanitelných příjmů, kterými jsou třeba lidé v domácnosti či nezaměstnaní (již nejsou evidováni na úřadě práce). Ti se o platbu zdravotního pojištění musí postarat sami, zaplatí 1 647 korun měsíčně. Sociální pojištění si hradit nemusí.

Od kdy platí: Zdravotní pojištění je třeba v nové výši platit od ledna 2018, sociální pojištění měsíc po podání přehledu státní správě sociálního zabezpečení.

10 Vysoké příjmy

Koho se týká: zaměstnanců, podnikatelů

O co jde: Lidé s vysokými příjmy ze zaměstnání nebo podnikání hradí takzvanou solidární daň. V roce 2018 se bude platit 7 % z částky převyšující 1 438 992 korun (odpovídá měsíční hrubé mzdě 119 916 korun). V roce 2017 byl roční limit 1 355 136 korun. Zvýšení hranice znamená pro bohaté úlevu - daň se platí až při překročení vyšší sumy.

Od kdy platí: Limit 1 438 992 korun se týká rok u 2018.

11 Odpisy a zhodnocení

Koho se týká: podnikatelů

O co jde: Podnikatelé, kteří odepisují nehmotný majetek (například software), ho mohou odepisovat i déle, než stanovuje zákon. Hodí se to těm, kdo mají vysoké náklady na takový majetek a přitom zatím moc nevydělávají (náklady na nákup softwaru není od čeho odepisovat).

Další změnou je to, že odpisy technického zhodnocení může uplatňovat i podnájemce. Zatím tak mohl činit jen majitel nemovitosti či nájemce.Když však třeba majitel pronajme celé patro a nájemce pak třeba nevyužitou kancelář „podnajme“ dál, může i tento koncový podnájemník uplatnit odpisy třeba v případě, že se souhlasem nájemce zbourá příčku či zazdí dveře, provede nové rozvody elektroinstalace, vymění podlahu.

Od kdy platí: od roku 2018

12 EET

Koho se týká: podnikatelů

O co jde: Od března a od června 2018 měla vstoupit v platnost třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb. Vzhledem k prosincovému rozhodnutí Ústavního soudu dojde k posunutí termínů. Technické změny nastanou i u dosud evidovaných tržeb, například nebude nutné zaznamenávat transakce placené kartou.

Od kdy platí: Termín je závislý na zpracování a schválení novely zákona o EET, u spuštění třetí a čtvrté vlny se předpokládá posun o rok.