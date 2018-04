Daňové přiznání 2003

Formuláře vám letos nedají tolik zabrat

Oproti minulému roku se nemusí ten, kdo si například jen přivydělal několik tisíc korun prodejem zeleniny ze své zahrádky, prokousávat mnoha listy a hledat mezi oddíly určenými pro specifické typy firemních příjmů a výdajů tu svoji kolonku.

Jak si snížit daňový základ

Daňový základ se dá snížit různými způsoby. K nejznámějším patří životní pojištění, úvěry na bydlení a penzijní připojištění. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu detailněji.

Jak spočítají daň zaměstnanci i lidé s hypotékou

Zaměstnanci i lidé s hypotékou využívají tiskopis typu A. Co všechno v něm musí vyplnit a o jaké částky si můžou snížit základ daně?

Co vyplňují podnikatelé?

Ani podnikatelé nejsou ušetřeni od vyplňpvání daňového přiznání. Co vše by měli znát a na co si musí dát pozor?

Daňové přiznání nemusí vyplňovat všichni, např. zaměstnanci, kteří pracují u jediného zaměstnavatele nebo lidé, kteří v průběhu roku vystřídají několik zaměstnavatelů, ale nepracují u nich současně.

Příklad daňového přiznání

Na této adrese naleznete příklad vyplněného daňového přiznání. Upozorňujeme, že má pouze informační charakter.