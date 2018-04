Stáhněte si interaktivní daňové formuláře. Na podání zbývá jen den

Co odhalil průzkum Třetina živnostníků si průběžně během roku šetří na zaplacení daní. Nejčastěji si dávají stranou částku do 3 000 korun měsíčně (77 %).

Každého desátého živnostníka výše daně každoročně překvapí. Za poslední tři roky se alespoň jednou dostal kvůli daním do problémů každý osmý drobný podnikatel.

Převážná většina z nich (96 %) si přitom půjčovala částku do 40 000 korun, nejčastěji od rodinných příslušníků či přátel. Zdroj: aktuální průzkum Equa bank, březen 2018