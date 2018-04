Daně za rok 2011: Kdy podat formulář a co vás čeká, když to nestihnete

Kolik zaplatíte navíc, záleží na tom, jak moc se zpozdíte. Pokuta za pozdní podání přiznání je dána procentem z vyměřené daně nebo daňové ztráty za každý den opožděného podání.

Pokutu musí podle daňového řádu finanční úřad udělit a nemá vliv na její výši, respektive nerozhoduje o tom, v jaké výši ji udělí, protože výpočet je přesně stanoven daňovým řádem.

Sankci vám ale udělí až při zpoždění větším než pět pracovních dní po termínu pro podání. Kdo tedy podá přiznání 10. dubna, vyvázne ještě bez pokuty, kromě víkendu zasáhne totiž do posunu ještě Velikonoční pondělí.

Pozor - v tomto případě nestačí přiznání podat v obálce na poštu, ale musí být v tento den doručeno na místně příslušný finanční úřad (nestačí ani podání na jiný místně nepříslušný FÚ).

Řeší-li za vás přiznání daňový poradce, bude to bez pokuty ještě 11. července (tady zase termín prodlužují svátky), později už následuje pokuta.

Minimálně pětistovka pro všechny

Pokuta za pozdní podání je minimálně 500 korun, to platí pro všechny.

Další sankce je za pozdní platbu. Pokud daně zaplatíte sice pozdě, ale sami od sebe, tedy nikoli na základě kontroly, zaplatíte jen úrok z prodlení. Ten je 14,75 procent z dlužné částky ročně (cca 0,04 procenta denně). Přesná výše je odvozena od repo sazby ČNB (v současnosti 0,75 procenta), pokud centrální banka úroky v druhém pololetí změní, budou pro podání s poradcem i jiné výše sankcí.

Úrok z prodlení ale vzniká až od pátého pracovního dne po dni splatnosti. V dubnu tedy musí být peníze na účtu finančního úřadu nejpozději v pátek 6. dubna a od úterý 10. dubna se již počítá úrok z prodlení (předpokládá se, že banky v nepracovní dny peníze nepřevádějí). V červenci musí být peníze na účtu finančního úřadu nejpozději 10. července, od 11. července již vzniká úrok z prodlení.

Jakmile se však rozeběhne výpočet úroku, pak už se počítá za každý den prodlení, nikoli jen za pracovní. Přitom však také platí, že vám předepíší k úhradě minimálně 200 korun. Jestli bude zjištěná sankce nižší, máte štěstí a nemusíte platit k vypočítané dani nic navíc.

Příklad 1: Termín pro podání je 2. 4., ale vy daňové přiznání podáte až 30. 4. a přiznáte daň 10 tisíc korun. Za pozdní podání přiznání dostanete pokutu, která se počítá podle vzorce v § 250 daňového řádu, minimálně však 500 korun.

Příklad 2: Daňové přiznání podáte včas do 2. 4. a přiznáte daň 10 tisíc korun. Tu však zaplatíte až 4. 5. Pak se za pozdní úhradu daně počítá úrok z prodlení od pátého pracovního dne následujícího po původním dni splatnosti až do dne úhrady. V tomto případě by spočítaný úrok byl 102 korun. Ty ale platit nebudete, protože sankce nedosáhla 200 korun. Kdybyste ale daň zaplatili třeba až 4. 6., pak by úrok činil už 227 korun, které už byste zaplatit museli.

Příklad 3: Přiznání jste podali pozdě až 30. 4. a přiznali daň 10 tisíc korun, kterou jste zaplatili až 4. 6., pak dostanete pokutu za pozdní podání daňového přiznání v minimální výši 500 korun. Navíc ještě budete muset zaplatit úrok z prodlení ve výši 227 korun.

Pokud nezaplatíte sami, bude to ještě dražší

Když chybu odhalí finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen úroky z prodlení, ale navíc i penále 20 procent vyměřené částky při zvýšení daně nebo snížení odpočtu daně, případně jedno procento, je-li snižována daňová ztráta (platí pouze u zdaňovacího období roku 2010, případně později v tomto roce i za zdaňovací období roku 2011. Pokud by byla daňová ztráta snížena za zdaňovací období 2009 a dřívější, pak by podle tehdejších pravidel bylo penále pět procent).

Jak a komu správně zaplatit

Zaplatit můžete hotově na pokladně finančního úřadu nebo poslat peníze poštou, ale už jen poukázkou typu A čili i s poplatkem (bezplatné daňové složenky už byly zrušeny).

Nejlepší je však částku uhradit bankovním převodem přímo na účet příslušného finančního úřadu. Nezapomeňte však na to, že poslední den pro podání daňového přiznání musí být peníze připsány na účtu finančního úřadu. Je třeba tedy zadat příkaz k úhradě raději o dva dny dříve. Například má-li být daň uhrazena v pondělí 2. dubna, měli byste dát příkaz své bance nejpozději ve čtvrtek večer (během víkendu a svátků banky peníze nepřevádí).

Daně z příjmů fyzických osob mají předčíslí 721 a číslo účtu svého úřadu najdete na stránkách České daňové správy v sekci Placení daní.

Kdo má přeplatek, v poslední části daňového formuláře vyplní, kam chce peníze poslat. Pokud bude vše v pořádku a vy jste podali přiznání ve lhůtě, měl by finanční úřad peníze uvolnit nejpozději 2. května čili v prvních květnových dnech ho můžete očekávat na účtu nebo na poště. Kdo podá přiznání opožděně, měl by úměrně tomu počítat i s pozdějším vrácením přeplatku.