Daňové přiznání B: v čem se nejvíce chybuje

, aktualizováno

Pro lidi, kteří vyplňují složitější daňové přiznání typu B, je tu dobrá zpráva, od minulého roku se takřka nezměnilo. To znamená, že kdo s ním neměl problémy loni, letos by ho měl bez problémů vyplnit. Změny, které provázejí daňovou reformu, se totiž promítnou do tiskopisu za rok 2004, který se bude odevzdávat až v roce následujícím, tedy 2005.