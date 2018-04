Daňové přiznání klepe na dveře!

Poslední březen je za dveřmi a s ním i povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň. Pro mnohé je to sice pokaždé jako noční můra, ale letos by to mohlo být jinak, protože formuláře daňového přiznání jsou jednodušší. Ani pravidla určující, jak a kdo musí odvádět daně složitá nejsou. Jenže jsou ukrytá ve spleti zákonů, kterými se laik dokáže prokousat jen stěží.