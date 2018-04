Daňové přiznání: letos téměř beze změn

Z měny jsou jen nepatrné

Drobná odlišnost čeká pouze spolupracující osoby a ty, kteří mají příjmy ze zemí, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V prvním případě jde podle Janouška spíš o formální záležitost. U zahraničních výdělků se mění postup výpočtu daně. Základ daně, který se při výpočtu používá, se nově snižuje o takzvané odčitatelné položky.

Přestože se daňové přiznání oproti předloňskému výrazně zjednodušilo, pro laika stále může být nepřekonatelným problémem. Paradoxně zejména, pokud nahlédne do „Pokynů“, tedy přílohy, která má vysvětlit, co a do které kolonky správně vepsat. Tvůrci přiznání ji totiž stále nedokázali napsat lidskou řečí. Kdo se v nich chce orientovat, potřebuje k ruce zákon o dani z příjmů. Pokyny na něj často odkazují.



O psat, použít čistý list, nebo poradce?

Jak se tedy nejlépe, pokud možno bez chyb a nejsnáze vypořádat s daňovou povinností? Pokud máte stále stejný typ příjmů a výdajů a přiznání bylo v pořádku, je nejjednodušší vzít si na pomoc loňský vyplněný tiskopis. Nebo použít selský rozum. Výdělky a náklady nejdříve sečíst a odečíst na čistém papíře, vypočítat z nich daň a pak teprve hledat pro výsledné částky správné kolonky.

Nechcete stát fronty na finančním úřadě? Získejte formulář daňového přiznání a cenné rady ZDE .

Pokud budete správně počítat, hrozí pouze, že uděláte formální chybu na tiskopisu. Tu lze obvykle, není-li fatální, vyřešit po dohodě s berním úředníkem opravou či doplněním. Když však daň špatně spočítáte a ošidíte stát, naúčtuje vám finanční úřad penále, a to za každý den 0,05 procenta z vašeho dluhu - pokud se k chybě sami přiznáte - a 0,2 procenta, jestliže ji odhalí úředník.

Na pomoc si lze vzít i daňového poradce, případně účetního. S prvním je navíc možné odložit platbu daně i odevzdání formuláře až na 30. červen. Za jejich služby se ale platí. Pokud budou mít jednoduchou práci, řeknou si v průměru o několik tisíc korun. Účetní řádově o jeden až dva tisíce, daňový poradce zhruba o dva až čtyři tisíce korun více.

Jako pomocník může posloužit i internet. Na specializovaných finančních serverech jsou k mání formuláře, které stačí vyplnit a ony vypočítají daň za vás - tiskopis pak můžete i s vašimi údaji vytisknout.

T iskopis B využije podnikatel i ten, kdo si přivydělává

Máte jednoho zaměstnavatele a přivydělali jste si v létě pronájmem chaty (prodejem zeleniny ze zahrádky, psaním textů do novin, apod.). Protože jste utržili víc, než zákon dovoluje od daně osvobodit, musíte se prokousat daňovým přiznáním typu B. Podobně jako firmy, živnostníci nebo lidé na volné noze.

Už od loňského roku je tiskopis sice přehlednější, než byl v minulosti, ovšem pro úplného laika zůstává stále obtížně vyplnitelný. Chybuje se zejména ve správném zařazení příjmů. Jakou daň platit z autorských honorářů? Co vyplnit, když jste prodali jablka, co zbyla ze soukromého sadu, nebo když jste sousedovi několikrát za rok za odměnu pomohli s údržbou rodinného domku a půjčili mu za úplatu cirkulárku?

Odpovědi je nutné hledat podle konkrétního případu v zákoně o dani z příjmů. Například z příležitostného prodeje zeleniny ze zahrádky se do 10 000 korun za rok nic státu odvádět nemusí. Stejně tak jako například pronájem sekačky na trávu (konkrétně zákon mluví o pronájmu movitých věcí, z nichž jsou příjmy do 10 000 korun za rok osvobozené od placení daní). Ze zmiňovaných autorských honorářů od jednoho plátce, které nepřekročí měsíčně 3000 korun, se platí srážková daň deset procent přímo u zdroje. Vy si je do svého přiznání nezahrnujete. Opakované poskytování služby (například údržba domu) lze zase podle Lubomíra Janouška z pražského finančního ředitelství považovat za závislou činnost. Co příjem, to jiná kolonka v daňovém přiznání.

Pokud si nejste jisti a nechce se vám studovat zákon, můžete se obrátit na odborníka. Za jeho služby však samozřejmě zaplatíte. Pokud se spletete a údaje vepíšete do jiné kolonky, může vás na chybu upozornit i finanční úřad, ale až následně. Jestliže jste neudělali chybu ve výpočtu, nemusel by vás váš omyl nic stát - pouze opravu nebo doplnění odevzdaného tiskopisu. To se může vyřešit dopisem finančnímu úřadu, ve kterém žádáte o změnu, respektive opravu.



K do podává daňové přiznání B

podnikatelé

lidé na volné noze

zaměstnanci s přivýdělky

K do podává daňové přiznání A

Jednodušší tiskopis A: typ pro lidi s hypotékou či více zaměstnavateli



Na první pohled se to zdá jasné - kdo je zaměstnaný, o své daně se starat nemusí, udělá to za něj jeho zaměstnavatel. Omyl. Ve vyjmenovaných případech to tak není. Pokud patříte do některé z následujících kategorií, sáhněte po tiskopisu A.

zaměstnanci s jedním zaměstnavatelem, kteří u něj nepodepsali takzvané prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

zaměstnanci s více zaměstnavateli souběžně (naopak lidé, kteří vystřídají během roku více zaměstnavatelů ale nikde nepracují současně, daňové přiznání vyplňovat nemusí, měli by si však všude vyzvedávat potvrzení o zdanitelných příjmech a podepsat prohlášení k dani)

zaměstnanci, kteří splácejí hypoteční úvěr, o jehož úroky si chtějí snížit daně

Jak správně vypočítat daň? Prohlédněte si modelové příklady spolu s vyplněnými formuláři. Jak si lze snížit daně? Kolik celkem státu zaplatíte? Klikněte ZDE. Jak si lze snížit daně? Kolik celkem státu zaplatíte? Klikněte