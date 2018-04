Daňové přiznání musíte podat do konce ledna

V případě, že jste si v minulém roce koupili dům, byt nebo pozemek, musíte do konce ledna podat daňové přiznání. Pokud jde o novostavbu, podáváte daňové přiznání také, ale od placení daně budete na několik let osvobozeni. Daňové přiznání podejte i tehdy, když jste například přistavěli další patro domu nebo koupili sousedův pozemek. Také investice do zateplení domu či jiné úpravy, které sníží energetickou náročnost stavby, vám přinese po určitou dobu osvobození od daně.

Daňové přiznání podáte nejpozději 31. ledna na finančním úřadě, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Přiznání můžete podat i elektronicky přes internet. Na finanční úřad však nemusí spěchat každý. Pokud vlastníte stále stejné nemovitosti a daňové přiznání jste podali v předchozích letech, finanční úřad vám daň automatický vyměří a vy ji jednoduše zaplatíte složenkou. Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb.

Daň závisí na druhu pozemku

Vlastníte-li pozemek, jste povinni zaplatit z něj každý rok daň. Výše daně z pozemku je odvozena od jeho druhu – může jít o ornou půdu, chmelnici, vinici, zahradu, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, vodní plochu, zastavěnou plochu a nádvoří a ostatní plochy. Jak vysokou daň zaplatíte?

Máte-li například postavený rodinný dům na vlastním pozemku, odvedete daň ve výši 0,10 koruny za jeden metr čtvereční. Z plochy, na které stojí stavba, však daň neplatíte. Pokud například vlastníte pozemek o výměře 500m2 a půdorys domu je 200 m2, zaplatíte daň z 300 m2, tedy 30 korun. Z pozemku zaplatíte stejně vysokou daň bez ohledu na to, zda bydlíte na vesnici nebo v centru Prahy. Daň z pozemku neplatíte tehdy, je-li pozemek ve vlastnictví státu nebo obce.

U zahrad, ovocných sadů, vinic, chmelnic a orné půdy je výpočet daně odlišný. Než začnete počítat, musíte zjistit průměrnou cenu půdy, kterou následně vynásobíte výměrou pozemku v metrech čtverečních. Výslednou částku zdaníte sazbou daně 0,75 procent (vynásobíte číslem 0,0075).

Vlastnit můžete i stavební pozemek, na kterém doposud nestojí žádná stavba, ale je určený k zastavění. Stavba domu musí být ohlášena nebo na ni musí být vydáno stavební povolení a po dokončení bude z domu odváděna daň ze stavby. Pokud například vlastníte stavební pozemek o výměře 1000m2, je základní sazba daně jedna koruna za metr čtvereční. Výše základní sazby se dále upravuje podle velikosti obce – násobí se koeficientem od 0,3 do 5.

V jednotlivých částech obce může být koeficient obecně závaznou vyhláškou zvýšen o jednu nebo snížen až o tři kategorie. V Praze může být zvýšen koeficient až na hodnotu 5. Vlastníte-li například stavební pozemek v Brně, kde žije podle posledního sčítání lidu přibližně 376 tisíc obyvatel, použijete koeficient 3,5 a zaplatíte za 1000m2 daň ve výši 350 korun. Naopak ve Lhotce ve Středočeském kraji, kde žije necelých 300 obyvatel, zaplatíte za stejný pozemek pouze 30 korun (koeficient 0,3). Výši koeficientu vám sdělí samosprávný orgán obce, v níž se pozemek nachází.

Zdanění domů a bytů

Daň platíte nejen z vlastního pozemku, ale i z domu nebo bytu. U rodinného domu je základní sazba za jeden metr čtvereční zastavěné plochy jedna koruna. Pokud má rodinný dům více pater, zvyšuje se základní sazba daně o 0,75 koruny za každé nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U bytů a samostatných nebytových prostorů je základní sazba daně jedna koruna za každý metr podlahové plochy.

Výše zaplacené daně závisí na velikosti obce, ve které se dům nebo byt nachází. Výslednou sazbu daně u domu v obci s 500 obyvateli, který má dvě nadzemní podlaží a zastavěnou plochou 120 m2, získáte vynásobením základní sazby daně 2,50 koruny za metr čtvereční koeficientem 0,6 (pro obce s 301 až 600 obyvateli). Za uvedený dům zaplatíte daň ze stavby ve výši 180 korun. Pokud jste si postavili garáž, která není součástí obytného domu, zaplatíte 4 koruny za metr čtvereční. Například u garáže o velikosti 25m2 odvedete daň ve výši 75 korun. Za rekreační objekt zaplatíte vyšší daň Každoročně musíte odvést daň i ze stavby, kterou nepoužíváte k trvalému bydlení, ale pouze k vlastní rekreaci.

U rekreačních objektů, tedy chat či chalup, je základní sazba daně stanovena na tři koruny za jeden metr čtvereční zastavěné plochy. Podobně jako u domů, které užíváte trvale, zaplatíte i u rekreačního objektu za každé nadzemní podlaží o 0,75 koruny více.



Máte-li u chaty nebo chalupy postavený například dřevník (i o zastavěné ploše menší než 16 m2), zaplatíte za každý metr čtvereční jednu korunu. Obec může obecně závaznou vyhláškou uložit, aby uvedené základní sazby daně byly násobeny koeficientem 1,5. Je-li stavba v národním parku nebo první zóně chráněné krajinné oblasti, násobí se základní sazba daně

koeficientem 2.

Kdo daně neplatí

Vlastníci novostaveb, tedy nově postavených obytných domů nebo bytů v těchto domech, jsou osvobozeni od daně z nemovitosti po dobu patnácti let. Pokud jste například obdrželi kolaudační rozhodnutí nebo souhlas v minulém roce, začnete platit daň až za patnáct let od roku 2007. Obytný dům nebo byt musíte mít v osobním vlastnictví a využívat ho k trvalému bydlení.

Na dobu pěti let jste osvobozeni od daně z nemovitosti i v případě, že přejdete na ekologicky šetrný systém vytápění stavby. Musíte nahradit systém vytápění využívající pevná paliva za systém využívající obnovitelné zdroje energie (solární panely, tepelná čerpadla, kotle na spalování biomasy, větrné elektrárny). Na pět let jste od placení daně ze stavby osvobozeni i při zateplení budovy, které sníží tepelnou náročnost stavby. V uvedených případech tedy máte daňové prázdniny, přesto však máte povinnost podat do konce ledna daňové přiznání.

S placením daně spěchat nemusíte

Nepřesáhne-li vypočtená daň pět tisíc korun, zaplatíte ji najednou, nejpozději do 31. května 2007. Vyšší částky můžete zaplatit ve dvou stejných splátkách, první do 31. května a druhou do 30. listopadu 2007. Pokud celková vypočtená daň z nemovitostí bude nižší než 30 korun, daň se neplatí.