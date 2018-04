Daňové přiznání pro důchodce

Jak vyplnit formulář

Mohou si stejně jako všichni, kteří platí daně, odečíst 24 840 korun z vypočítané daně, a to i v případě, že nepracovali celý rok.

Přivýdělky k důchodu nebývají nijak závratné, díky velké slevě tak nebude většina penzistů nyní platit žádné daně. Na nulu stačí mít základ daně nižší než 165 600 korun. Daňový základ je číslo, které získáte, když od všech příjmů odečtete výdaje a odečitatelné položky (úroky z úvěru na bydlení, dary, životní pojištění, penzijní připojištění a podobně).

Kdy se daní důchod?

Samotný starobní důchod, jak penzi říká zákon, je od daně osvobozený. Ale jen do výše 198 000 korun za rok. Co to znamená? Pokud jste brali měsíčně penzi vyšší než 16 500 korun, překročili jste limit a budete si muset podat daňové přiznání.

Částku, o kterou váš roční důchod překonal hranici 198 000 korun, zapíšete do Přílohy 2 jako ostatní příjem podle paragrafu 10. Výdaje nebudete mít žádné, můžete si odečíst odečitatelné položky a vypočítáte 15procentní daň. Od vypočítané daně odečtete slevu na poplatníka, případně ještě další slevy, pokud na ně máte nárok. Například za vyživovanou manželku, invalidního důchodce a podobně. Teprve potom vám vyjde daň, kterou budete muset zaplatit. Abyste z nadlimitního důchodu tedy vůbec platili nějakou daň, museli byste měsíčně brát více než 30 300 korun.

Důchodce podnikatel

Přivydělávali jste si na živnostenský list? Jednoduše pracovali k důchodu ještě jako osoba samostatně výdělečně činná? I vás se týká podání přiznání, pokud jste měli příjem vyšší než 15 000 korun za rok.

Čeká na vás vyplnění Přílohy 1, kde od svých příjmů z podnikání odečtete výdaje buď skutečné, nebo paušální a dílčí základ daně přepíšete do řádku 37 hlavního formuláře. Od něj pak odečtete případné úroky na bydlení, dary a podobně, zaokrouhlíte základ daně a vynásobíte 0,15 neboli spočítáte patnáctiprocentní daň. Od ní pak odečtete slevu na dani za poplatníka, případně další slevy, máte-li na ně nárok.

Jak vyplnit přiznání

Pokud jste dostávali autorské honoráře do 7 000 korun měsíčně, už vám byla stržena srážková daň a daňové přiznání podávat nebudete.

Důchodce pronajímá nemovitost

Všichni, kdo pronajímají nemovitost a jejich příjem byl v roce vyšší než 15 tisíc korun, vyplní daňové přiznání. Pronájem se uvádí do Přílohy 2 jako příjem podle paragrafu 9. Od příjmů si můžete odečíst výdaje buď skutečné, nebo paušální ve výši 30 procent. Pokud je to váš jediný příjem (důchod do 198 000 korun za rok se nepočítá), vypočítáte daň a odečtete slevu.

Přivýdělek na dohodu

Pokud jste si přivydělávali na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti a zaměstnavatel za vás odváděl zálohovou daň, nemusíte, ale můžete si podat přiznání sami, když podepíšete takzvané prohlášení k dani. Vyplatí se to zejména těm, kteří nepracovali celý rok.

Ve formuláři pak uvedete součet všech příjmů ze závislé činnosti podle paragrafu 6 (to je také kromě zaměstnanecké smlouvy i práce na dohodu). Postupujete stejně jako jakýkoli jiný zaměstnaný člověk, můžete si odečíst i dary, úroky na bydlení či penzijní připojištění a podobně. Vypočítáte daň a uplatníte slevu na poplatníka, případně ještě další, pokud na ni máte nárok. Vyjde-li vám daň nulová, případně nižší než zaplacené zálohy, dostanete rozdíl vyplacený zpět.

Důchodce prodal ovoce ze zahrádky

Kdo si přivydělal třeba prodejem velké úrody jablek, případně pronájmem nějaké movité věci, třeba sekačky na trávu, a součet těchto příležitostných příjmů byl nižší než 20 tisíc korun, nemusí podávat daňové přiznání.