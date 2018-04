Daňové přiznání pronájem - příloha 2

Model: I tuto přílohu vyplňuje pouze Jan, Eva nemá příjmy z pronájmu ani žádné ostatní příjmy.

1. Výpočet dílčího základu...

Neoznačený řádek: Je třeba zaškrtnout, zda budete odečítat paušální výdaje. Další políčko označte křížkem v případě, pokud příjmy pocházejí z pronájmu věci, která patří do společného jmění manželů. Příjem zdaňuje vždy jen jeden z manželů.

Model: Jan Pánek označí, že bude výdaje odečítat paušálně a současně uvede, že byt, který pronajímá, je ve společném jmění manželů.

Řádek 201: Do tohoto řádku vepište příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí. U movitých věcí (třeba sněžného pluhu, který jste pronajali sousedovi) má jít o pravidelný pronájem, pokud něco pronajmete příležitostně, uvedete to do přehledu „2. výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů“ dole na této stránce.

Model: Jan Pánek uvede 60 000 korun, které získal z pronájmu.

Řádek 202: Výdaje mohou být skutečné, ale můžete odečíst i paušální částku, a to ve výši 30 procent.

Model: Pan Pánek použil paušál a vyplnil 18 000 korun.

Řádek 203: Do tohoto řádku přenesete rozdíl mezi řádkem 201 a 202, tedy mezi příjmy a výdaji.

Model: 60 000 - 18 000 = 42 000

Řádky 204 a 205: Podkladem pro vyplnění těchto řádků je zvláštní daňová evidence nebo podvojné účetnictví. Jde o nepeněžní příjmy a výdaje, třeba odpisy majetku a tvorbu rezerv. Evidenci rezerv nevedou jen podnikatelé, rezervy může tvořit každý občan, který něco pronajímá.

Řádek 206: Sečtěte řádky 203 a 204 a od nich odečtěte řádek 205. Získáte tak dílčí základ daně z pronájmu, který přenesete do řádku 39 v hlavní příloze.

Nečíslovaný řádek: V případě, že neuplatňujete výdaje paušálně, můžete, pokud jste se rozhodli tvořit rezervy na opravy, vyčíslit jejich výši na počátku a na konci roku 2006.

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů:

V tabulce „Druh příjmů podle paragrafu 10“ uveďte příjmy z příležitostných činností (například občasný pronájem přívěsu, příjmy z prodeje auta do jednoho roku od koupě, příjmy z převodu nemovitostí a další příjmy uvedené v paragrafu deset daňového zákona). Pozor: pokud součet těchto příjmů (příjmů, ne zisku!) nepřekročí 20 000 korun, danit je nemusíte.

Do kolonky Druh příjmů vypište, o jaký příjem jde, jeho výši, výši výdajů, které s příjmy souvisejí (a které musíte vést v evidenci) a podle pokynů k vyplnění přiznání uveďte i předepsané označení

A příležitostná činnost;

B prodej nemovitostí;

C prodej movitých věcí;

D prodej cenných papírů;

E příjmy z převodu družstevního podílu a podobně;

F jiné příjmy.

Řádek 207: Sečtěte příjmy v tabulce nahoře.

Řádek 208: Uveďte součet výdajů z tabulky, maximálně do výše příjmů. I když nejste podnikatel, nezapomeňte si o uplatňovaných výdajích vést evidenci. Přinejmenším schraňovat faktury a paragony.

Model: Jan Pánek měl příjmy z prodeje knih, přinesly mu sice jen 14 500 korun za rok, ale hranici 20 000 korun překročil, protože samotné příjmy byly 28 000.

Řádek 209: Odečtěte řádek 207 řádek 208 a výsledné číslo vepište. Přeneste do řádku 40 přiznání.

