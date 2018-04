Jaké jsou výhody, když vám zpracuje daňové přiznání poradce

S tím souvisí také povinnosti odevzdat „Přehledy“ zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Letos vychází termín na 1. srpna.

Neznamená to však, že si nyní někdo vzpomene, že neodevzdal daně a požádá poradce. Tak jednoduché to není. Abyste mohli využít prodlouženého termínu, měli jste včas doručit plnou moc pro daňového poradce na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

„Finanční úřad tak musel plnou moc obdržet nejpozději 1. dubna, k opožděnému podání plné moci se nepřihlíží. Zdravotní pojišťovně a místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pak muselo oznámení o tom, že přiznání zpracovává daňový poradce, být zasláno do konce dubna,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Plnou moc můžete platně udělit pouze daňovému poradci, který je zapsán v oficiálním seznamu daňových poradců nebo advokátovi zapsaném v seznamu advokátů. Jednotliví daňoví poradci jsou k dohledání na internetových stránkách Komory daňových poradců České republiky.

Proč je poradce výhodný

„Dobrý daňový poradce je více než jen mechanický úřední stroj na vyplnění nepřehledných předepsaných tiskopisů. Jedná se v podstatě o odborníka na daně z příjmů, DPH, majetkové i další daně, účetnictví a zároveň na daňové právo, který dokáže jednotlivá zákonná ustanovení aplikovat do reálného světa ekonomických čísel. A také sleduje neustále se měnící daňové zákony,“ uvádí Tomáš Pacovský z poradenské skupiny Apogeo.

Výhodou zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je nejenom daňová optimalizace, protože daňový poradce uplatní všechny daňové slevy i odpočty a najde nejvýhodnější formy zdanění daných transakcí, ale také skutečnost, že je daňový poradce pojištěný. Tedy pokud udělá nějakou chybu a vám tím vznikne škoda, dostanete ji od pojišťovny uhrazenou.

Ideální je mít „svého“ poradce a spolupracovat s ním dlouhodobě. Nemusíte nikoho lovit na poslední chvíli, ale tím, že vás zná, může vám mnoho nepříjemností i zbytečného placení daně ušetřit i během roku.

Za služby poradce pak musíte samozřejmě zaplatit. „Již dávno je pryč doba, kdy si poradci účtovali horentní sazby již při zvednutí telefonu, seriozní daňový poradce vždy klienta napřed vyslechne a následně doporučí oblasti pro detailní daňovou analýzu,“ uklidňuje Tomáš Pacovský a dodává, že bát se prozrazení citlivých ekonomických údajů ani obchodních tajemství podnikatelé nemusejí. Přímo ze zákona o daňovém poradenství totiž vyplývá povinnost mlčenlivosti všech daňových poradců.

Co se stane, když nesplníte své daňové povinnosti

Když nepodáte daňové přiznání včas, čekají na vás sankce. Jeli zpoždění delší než pět pracovních dní, potom je správcem daně předepsána pokuta ve výši 0,05 procenta vyměřené daně či daňového odpočtu nebo 0,01 procenta daňové ztráty, nejvíce však pět procent vyměřené daně, odpočtu nebo ztráty. Přitom platí, že maximální výše pokuty může být 300 tisíc korun.

A další sankce na vás čeká, když včas nezaplatíte. Správce daně vám předepíše úrok z prodlení. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení přitom odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Pokuta i úroky z prodlení vzniknou i v případě, že daň byla spočtena a zaplacena v termínu, jenomže nesprávně, a finanční úřad po odhalení chyby stanoví daň vyšší. Obě sankce budou vždy vyměřeny daňovému subjektu, tedy plátci.

Jestliže pokutu nebo úrok z prodlení způsobil daňový poradce, může na něm klient úspěšně vymáhat náhradu škod. „Daňový poradce odpovídá poplatníkovi za škodu, která mu vznikne v souvislosti s jeho výkonem. Může se sice odpovědnosti zprostit, avšak pouze za situace, kdy prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat,“ vysvětluje advokát Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

I když to na první pohled nevypadá, že by byla pokuta veliká, otálet se nevyplatí. Finanční úřad může daň doměřit i zpětně za tři roky. „Lhůta pro stanovení daně začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání, nebo dnem, v němž se daň stala splatnou, aniž by zde současně byla povinnost podat řádné daňové přiznání,“ vysvětluje Gabriela Ivanco a dodává že při podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2013 do 1. července 2014 je možné daň doměřit až do 1. července 2017. A navíc zákonná tříletá lhůta může být prodloužena, třeba v případě, kdy finanční úřad zahájí kontrolu.

„Klienty, kteří stále ještě nemají podklady pro zpracování daňového přiznání kompletní, informujeme o možnosti požádat finanční úřad až o další tři měsíce prodloužení termínu pro podání přiznání, tedy do 1. října 2014. Jestliže klient nemá v řádném termínu prostředky na úhradu daně, doporučujeme sjednat s finančním úřadem splátkový kalendář,“ dodává Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

Povinné pojistné: na co si dát pozor

Hned poté, co odevzdáte „Přehledy o příjmech a výdajích“, je třeba změnit trvalý příkaz pro úhradu měsíčních záloh. Výše nové měsíční zálohy na sociální zabezpečení i zdravotní pojištění závisí na dosaženém zisku v roce 2013.

„Při doručení koncem července musí být nová záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení zaplacena již za červenec. Záloha na zdravotním pojištění musí být pak zaplacena do 8. srpna a záloha na sociálním pojištění do 20. srpna,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Pokud jste platili během roku zálohy nižší, než které nyní vypočítáte, patrně vám vznikne doplatek sociálního a zdravotního pojištění. Ten je nutné uhradit na účet uvedených institucí do osmi dní ode dne, ve kterém byl podán „Přehled“.

Když podáte přehledy pozdě, i zde můžete být sankcionováni. Zdravotní pojišťovna může uložit pokutu až ve výši 50 tisíc korun a OSSZ až ve výši 20 tisíc korun. Při udělování pokut se ovšem postupuje individuálně podle platební historie plátce.