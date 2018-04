Daňové přiznání už za 6 dní

Pondělí 2. dubna je konečné datum, kdy můžete podat přiznání a zaplatit daně. Pokud své daně svěříte do rukou daňového poradce, posouvá se termín odevzdání a placení o tři měsíce, ale i v tomto případě musíte do 2. dubna doručit finančnímu úřadu plnou moc, kde uvedete, který daňový poradce bude daňové přiznání za vás podávat.

A proč letos do 2. dubna? „Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu, a proto byl termín prodloužen do následujícího pracovního dne,“ vysvětluje Veronika Hovorková z ministerstva financí. Podatelny finančních úřadů budou mít otevřeno i v sobotu 31. března do 12 hodin. S placením však budete muset na poštu či do banky, protože pokladny budou zavřené. Podat přiznání a zaplatit daně nemusíte v jeden den, ale nejpozději do 2. dubna. V pondělí bude na finančních úřadech provozní doba prodloužena až do 18 hodin. Přesto nenechávejte podání na poslední chvíli. Jen tak se totiž vyhnete frontám a zbytečným stresům. Když zmeškáte termín, hrozí vám pokuty a penále.

Jak začít?

Dojděte si na finanční úřad pro tiskopis. Vezměte si alespoň jeden do rezervy, pokud byste vyplnění pokazili, a nezapomeňte si také přibrat potřebné přílohy. Hlavní formulář obsahuje totiž jen přílohu 1 pro podnikatele, pokud máte další příjmy, například z pronájmu, budete potřebovat přílohu 2 a pro společné zdanění manželů ještě přílohu 5. Rozdělujete-li si danění na více období, týká se vás i příloha 3.

Opět vám pomáháme s daněmi

Na internetu najdete také formuláře se všemi přílohami v elektronické podobě, například kompletní tiskopis včetně daňové kalkulačky nabízejí stránky ministerstva financí www.mfcr.cz. Další portály, například http://podnikani.idnes.cz, www.danovapriznani.cz, dávají možnost interaktivního vyplnění daňového přiznání včetně přehledu pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Přehledy o příjmech musí vyplnit ti, kteří si sami platí zdravotní a důchodové pojištění, a doručit je musí do osmi dnů od podání daňového přiznání do příslušné zdravotní pojišťovny a do 30 dnů na správu sociálního zabezpečení.

Vyplňujte pečlivě

Počítejte s tím, že na finančním úřadě nebudou mít úředníci čas na kontrolu vašeho přiznání. V tom, zda jste formulář vyplnili správně a dobře spočítali daň, musíte spoléhat jen sami na sebe. Nepřivolávejte na sebe zbytečnými chybami kontrolu z finančního úřadu. Pokud si nejste jisti, obraťte se raději na odborníka. O konzultaci můžete požádat účetní nebo daňového poradce. Počítejte však s tím, že rada nebude zadarmo.

Sestavení daňového přiznání od účetního vás vyjde na pár stokorun, tisíce dáte daňovému poradci. Kolik přesně, záleží na složitosti přiznání. Pokud požádáte daňového poradce, máte dvě výhody. První je, že si můžete podání přiznání, a tedy i placení odložit na červen. A druhou, že poradce ručí za správné vyplnění sám.

Plaťte včas

Pokud nebudete platit daně příkazem v bance či v hotovosti na přepážce, nezapomeňte si na poště či finančním úřadu vyzvednout daňovou složenku. Doma budete mít na vyplnění větší klid než ve frontě na poště.

„Otevírací doby na poštách jsou dostatečné i pro období posílání daňových přiznání. Zkoušeli jsme rozšiřovat úřední hodiny, ale jenom nás to utvrdilo v tom, že stejně drtivá většina zákazníků přicházela na poslední chvíli,“ říká Ivo Mravinac, ředitel odboru komunikace České pošty. A dodává zajímavou perličku: „Značná část zákazníků vypisuje daňové přiznání, a to včetně výpočtů daně, až v prostorách pošty.“ Ato není to nejlepší a nejpohodlnější řešení.

Pošty v okresních městech mají otevřeno i v sobotu, vybrané v krajských městech i v neděli. Ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, je také vždy jedna pošta v provozu po celých 24 hodin. Čím však každá pošta liší v takto mimořádně zátěžových situacích, je počet otevřených přepážek. „Například v sobotu zvyšuje pošta v pražské Jindřišské ulici počet nočních přepážek ze dvou na čtyři a 2. dubna, tedy v poslední den možnosti podání přiznání a zaplacení daní, zajistí noční provoz minimálně na deseti přepážkách,“ říká Ivo Mravinac.

NEZAPOMEŇTE

Pondělí 2. dubna

■ je poslední den, kdy můžete podat přiznání bez daňového poradce a zaplatit;

■ je nejzazší termín, kdy musíte dát vědět finančnímu úřadu, že přiznání budete podávat s daňovým poradcem.

Kde podat přiznání a zaplatit daň

■ Přiznání podáváte na finanční úřad, kde jste registrovaní (obvykle místo trvalého bydliště). Na konto tohoto úřadu posíláte peníze. Seznam úřadů najdete na webové adrese www.mfcr.cz v sekci „Finanční úřady“ nebo přímo na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz. Mnoho finančních úřadů prodloužilo v posledním březnovém týdnu úřední hodiny podatelen i pokladen ve všech pracovních dnech. V sídlech bývalých okresních úřadů budou finanční úřady navíc otevřeny i v sobotu 31. března, a to od 8 do 12 hodin (pozor, jen podatelny, ne pokladny). V pondělí 2. dubna budou na všech finančních úřadech provozní hodiny až do 18 hodin.

■ S formulářem i složenkou můžete na poštu. Ve městech s více než 10 tisíci obyvatel bude možné jít na poštu i v sobotu, tam, kde žije více než 100 tisíc obyvatel, také v neděli. Ve městech, která mají více než 250 tisíc obyvatel, má hlavní pošta otevřeno dokonce 24 hodin denně. Jednotlivé pošty se budou lišit jen počtem otevřených přepážek, například pražská hlavní pošta zvýší počet nočních přepážek v pondělí 2. dubna minimálně na deset. Seznam pošt najdete na www.cpost.cz.

■ Přiznání lze podat elektronicky, letos nově můžete přes internet poslat i přílohy, musíte však vlastnit elektronický podpis.

Jak zaplatit daň

■ Daň můžete zaplatit přímo v pokladně finančního úřadu.

■ Peníze pošlete, pokud máte možnost, ze svého účtu prostřednictvím telefonu či internetu.

■ Daň můžete zaplatit na poště bez poplatku daňovou složenkou, jsou k dispozici na poštách a finančních úřadech.