Daňové přiznání už za pětistovku

Ještě než začnete někoho shánět, měli byste mít jasno v tom, jestli hledáte účetního, nebo daňového poradce. S vyplněním daňového přiznání vám mohou pomoci oba.

Jestli vám jde jenom o to, aby vám někdo spočítal společné zdanění manželů nebo kolik musíte na daních zaplatit z pronájmu bytu, je snazší a levnější obrátit se na účetního. Většinou stačí poptat se známých, zda nějakého šikovného a ochotného neznají. Případně můžete zapátrat na internetu, zkuste například Komoru certifikovaných účetních (www.komora-ucetnich.cz). Hledejte v levé liště pod Seznamy a vyhledávání.

Šanci ještě máte. „Když dodá klient všechny podklady, není problém mu daně ještě zpracovat,“ říká účetní Iva Pacnerová.

Výhodou účetního je hlavně cena

Nejjednodušší daňové přiznání, například příjmy ze zaměstnání s jednorázovým přivýdělkem, vás vyjde i na pětistovku. Ceny jsou však velmi individuální a pochopitelně platí, čím je přiznání složitější, tím je dražší.

Přestože pro účetního není problém daňové přiznání spočítat, k daňovému poradenství nemá podle živnostenského zákona oprávnění. V praxi to znamená, že vám sice tiskopis vyplní, ale za správnost na rozdíl od poradce nenese odpovědnost. Pokud v přiznání najde finanční úřad chybu, musíte případné penále uhradit z vlastní kapsy. Navíc daně od účetního je třeba vypořádat v prvním termínu, tedy do konce března.

S poradcem můžete daně odložit

Pokud chcete termín placení daní odložit až na červen, obraťte se na daňového poradce. Do konce března pak jen finančnímu úřadu předáte plnou moc, ve které poradce pověříte, aby za vás daně vyřídil.

Licencované daňaře sdružuje Komora daňových poradců České republiky. Na webových stránkách komory (www.kdpcr.cz) si můžete poradce vyhledat podle bydliště.

Problém je, že ne všichni daňaři na vás budou mít v polovině března čas. Zkuste zadat inzerát v tržišti práce, které komora na svých stránkách provozuje. Ve formuláři popíšete svůj požadavek a daňový poradce si vás třeba najde sám

Kolik dáte za daňové přiznání 1. společné zdanění manželů (muž s příjmy ze zaměstnání, žena na rodičovské dovolené, odečítají úroky z hypotéky) – 1 000, ale i 6 000 korun za oba 2. zaměstnanec s přivýdělkem (uplatňuje paušál, odečítá výdaje na penzijní a životní pojistku) – 1 000, ale i 5 000 korun 3. drobný podnikatel bez zaměstnanců (vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje, chce jen sestavit přiznání) – 1 500, ale i 12 000 korun Zdroj: náhodně oslovení poradci

Přiznání za 500 i za 10 000 korun

Stejně jako účetní ani daňoví poradci se neřídí žádným regulovaným sazebníkem jako například advokáti. Jinou cenu bude mít samostatný daňový poradce a jinou velké daňové kanceláře, rozdíly jsou i v jednotlivých regionech, roli může hrát i to, zda zdaňujete 200 tisíc nebo 200 milionů. V případě fyzických osob jsou nejdražší přiznání, ve kterých figuruje víc typů příjmů, třeba ze zaměstnání, podnikání a zahraničí.

Kolik zaplatíte, záleží i na kvalitě podkladů

Když je přinesete neuspořádané třeba v krabici od bot, přiděláte daňaři práci a ten si ji pochopitelně nechá zaplatit. Cenu ovlivňuje i to, jestli služby daňaře využíváte v průběhu celého roku, nebo jen jednorázově.

Poradci ceny neradi zveřejňují, a už vůbec ne do novin. Podle poradkyně Evy Novákové potom musí čelit kritice svých kolegů – jedněm se zdá cena moc vysoká, druhým zas, že jejich sazby podrážejí.

Odpovědnost přebírá poradce

Dobrým důvodem, proč svoje daně svěřit poradci, je i to, že jste z obliga vůči finančnímu úřadu. Ze zákona poradce přebírá odpovědnost za to, že přiznání vyplnil správně, a když ne, penále jde z pojistky, kterou pro tento případ musí mít povinně uzavřenou. Má i pravomoc vás před finančním úřadem v případě potřeby zastupovat a obhajovat.

Jen pozor, záruky mohou mít různý rozsah a nejlepší je si to ošetřit písemně. Když si například sjednáte takzvanou kontrolu dokladů, zkoumá daňař i to, jestli jako výdaje z podnikání neuplatňujete něco, co by před finančním úřadem nebylo obhajitelné.

Daňové přiznání musíte odevzdat, když podnikáte, uplatňujete společné zdanění nebo třeba pronajímáte byt. Kdo formulář nezvládne, může se obrátit na odborníka.