Daně za rok 2012: do mzdové účtárny, nebo za daňovým poradcem?

Když přinesete podklady do mzdové účtárny, účetní je zapracuje do takzvaného ročního zúčtování daně. Ve výplatě za březen (té, co vám bude vyplacena v dubnu) byste pak měli najít navíc peníze, které se vám na základě odečitatelných položek vrátí.

Termíny 15. únor - do tohoto data musíte zaměstnavateli sdělit, že chcete, aby za vás zúčtoval daně a dodat mu všechny podklady k případnému snížení daňového základu. 1. duben - termín, kdy musíte finančnímu úřadu nejpozději doručit vyplněné formuláře a případný nedoplatek na daních. 1. květen - termín, do kterého vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na daních.

Jestli máte pochybnosti, zda účetní vše správně vyřídila, musíte sami trochu počítat, protože údaj o uplatnění odečitatelných položek na výplatnici nenajdete. Tedy, dubnová výplata by měla být vyšší o 15 procent z částky, na kterou jste odevzdali potvrzení.

Může se stát chyba a peníze navíc nedorazí. "Okamžitě kontaktujte mzdovou účtárnu a ověřte, jak se věci mají," doporučuje účetní Božena Petrová.

Pokud na vás s odečitatelnými položkami zapomněli, nechte si vystavit potvrzení, se kterým podáte sami dodatečné daňové přiznání na finanční úřad. Bude to sice práce navíc, ale o peníze nepřijdete.

Jinou věcí než odečitatelné položky (které snižují základ, ze kterého se vypočte daň) jsou daňové slevy. Ty se odečítají od vypočtené daně a může se stát, že díky nim nezaplatíte státu vůbec nic. U zaměstnanců však mzdová účtárna se slevami počítá už během roku - poměrnou část slevy vám každý měsíc vyplácí v čisté mzdě. Jestli jste si tedy přečetli, že v roce 2012 byla vyšší daňová sleva na poplatníka o 100 korun a sleva na dítě o 150 korun, je to milé, ale jsou to peníze, které jste již nejspíš dostali a nemůžete počítat s tím, že by vám je teď někdo vyplatil najednou. I když existují výjimky.

Například Milan má dvě děti, obě plnoleté a studující. Je proto nutné, aby mzdové účtárně donesl potvrzení o jejich studiu, jen tak může účetní slevu uplatňovat. Jenže Milan donesl potvrzení jen do konce loňského školního roku. Po prázdninách o ně zapomněl dětem říct. Mzdová účetní tak uplatňovala slevu jen do června 2012. Když nyní Milan dodá i potvrzení za první pololetí školního roku 2012/13, slevu mu dodatečně započtou. U dvou dětí půjde o 13 404 korun, a to už je částka, která stojí za to.

Ideální je ověřit u své mzdové účetní, zda všechny slevy, na které máte nárok, také řádně uplatňujete. Za zmínku stojí snad jen zajímavost, že student, který si vydělává, uplatní sám slevu na poplatníka plus slevu na studenta a jeho rodiče zároveň mohou uplatnit slevu na vyživované dítě.

Měl jsem přivýdělek, ale formuláře nezvládám

Možná nejste formulářový typ, a ačkoli byste si daňové přiznání měli podávat sami, neumíte je vyplnit. Prostě si nejste jisti, které příjmy kam zapsat. V tom případě je nejlepší obrátit se na odborníka - daňového poradce nebo účetního.

Výhodou účetního je, že bývá levnější. Jednoduché daňové přiznání, které zpracuje, se obvykle vejde do tisícikoruny, zatímco s daňovým poradcem si nejspíš připlatíte.

Daňový poradce Může odsunout podání daňového přiznání a zaplacení daně na pozdější termín, letos je to 1. 7.

Za svou práci ručí a na způsobené škody je povinně pojištěn.

Jednodušší přiznání s daňovou evidencí vyjde u daňaře řádově na tisíce korun. Seznam poradců najdete zde. Účetní Nižší cena: jednoduché přiznání do 1 000 korun (účetní nabízejí služby i na slevových serverech).

Nemůžete si odložit podání přiznání.

Ceny jsou však velmi orientační, záleží na tom, jestli máte jen příjmy od dvou zaměstnavatelů zároveň, nebo kromě toho ještě přivýdělky, zda jsou některé příjmy ze zahraničí a uplatňujete mnoho odečitatelných položek. A samozřejmě roli hraje i lokalita a erudovanost daňového poradce či účetního. Začátečníci z venkova bývají obvykle levnější.

Daňový poradce má zase výhodu "kulatého razítka", díky kterému si můžete posunout odevzdání daňového přiznání z konce března na konec června. Pro zaměstnance to nemá valný smysl, ale třeba ve chvíli, kdy současně podnikáte a ještě jste nestačili dát do kupy všechny "papíry", to je vítaná úleva.

V případě, že se pro služby daňového poradce rozhodnete, musíte to finančnímu úřadu oznámit, jinak byste riskovali pokutu za neodevzdání daňového přiznání včas.

Sankce hrozí těm, kdo se s daňovým přiznáním zpozdí o více než pět pracovních dní a počítá se jako 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení (z vypočtené daně 10 000 korun je to pětikoruna denně). Pokud však pokuta nepřesáhne celkovou částku 200 korun, finanční úřad ji nepředepíše.