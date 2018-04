Otázky a odpovědi na častá úskalí ohledně daní

Pronajímáme družstevní byt. Ve smlouvě jsme uvedeni oba manželé. Může příjem z podnájmu zahrnout do svého daňového přiznání pouze jeden z nás, nebo daníme každý polovinu?

Příjmy z pronájmu věcí zahrnutých do společného jmění manželů zdaňuje pouze jeden z manželů v celé výši.

Vedení společenství vlastníků nám sdělilo, že za pronájem společných částí domu připadl výnos 3 993 korun. Podle něj částka nebyla zdaněna, a tudíž podléhá dani z příjmů. Máme podávat daňové přiznání? Jsme důchodci.

Nemusíte podávat daňové přiznání, podle zákona vzniká tato povinnost tehdy, pokud příjem překročí částku 15 000 korun, u zaměstnanců 6 000 korun.

Jakým způsobem vyplnit daňové přiznání, pokud jsem půl roku pracovala a půl roku byla na mateřské dovolené? Z ČSSZ jsem dostala pouze potvrzení o vyplacených dávkách nemocenského pojištění, kde není uvedena daň, jen vyplacená částka.

Do daňového přiznání uvedete dosažené příjmy za dobu, kdy jste pracovala. Můžete uplatnit slevu na poplatníka v roční výši 24 840 korun, která se nijak nekrátí podle odpracovaných měsíců. Pokud vám zaměstnavatel strhával zálohu na daň z příjmů, pak v daňovém přiznání pravděpodobně vypočítáte přeplatek. Ten vám správce daně na žádost vrátí. Dávky nemocenského pojištění se do daní neuvádějí.

Na úklid pronajímaných prostor využívám rodinné příslušníky a vyplácím jim za to finanční odměnu, která nepřesahuje 20 tisíc korun za rok. Mohu si výdaje zahrnout do svých nákladů, aniž by oni museli tyto příjmy podrobovat dani?

Pro rodinné příslušníky je to příjem podléhající dani, je to totiž pravidelná činnost. Pokud jim budete vyplácet odměny na základě dohody o provedení práce, bude sice vypočtena daň, ale oni mohou uplatnit základní slevu na dani ve výši 2 070 korun měsíčně (24 840 korun ročně).

Od ledna do října jsem pracoval na HPP u jednoho zaměstnavatele a neměl jsem jiný příjem. Firma nyní již neexistuje, takže od ní nemohu dostat potvrzení daní. Výplatnice nemám. Od listopadu jsem pracoval pro dva zaměstnavatele, tam mám doklady v pořádku. Jak to řešit v daňovém přiznání?

Jestliže byl první zaměstnavatel právnickou osobou a zanikl, tak likvidátor této společnosti nebo bývalý jednatel má povinnost vám potvrzení o zdanitelných příjmech obstarat. Pokud tak neučiní, lze sice předpokládat, že jím sražené zálohy splnily vaši daňovou povinnost, takže státu nic nedlužíte, ale nemůžete si tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání. Doporučuji obrátit se na svého správce daně a domluvit se s ním na konkrétním postupu. V každém případě musíte vyplnit daňový formulář, protože povinnost vám vznikla souběhem příjmů druhého a třetího zaměstnavatele.

Od roku 2001 jsem OSVČ, plátce DPH. Do roku 2011 jsem vedl účetnictví a vykazoval skutečné výdaje. Připravuji si daňové přiznání za rok 2012 a chtěl bych nyní uplatnit výdaje paušálem. Mohu jednoduše přejít?

Přejít na uplatnění výdajů paušálem za rok 2012 můžete, pokud jste k 31. 12. 2011 nevykazoval žádné rezervy, opravné položky k pohledávkám nebo časově rozlišené náklady a výnosy. Pak uplatníte na své příjmy za rok 2012 v daňovém přiznání paušální výdaje. Jestliže jste však k 31. 12. 2011 měl ve svém účetnictví některé z výše uvedených položek, pak bylo vaší povinností upravit o ně základ daně za rok 2011 (přesně je to uvedeno v § 23, odst. 8 zákona o daních z příjmů), bylo-li vaším záměrem změnit způsob vykazování výdajů. Této povinnosti – pokud nebyla splněna v řádném daňovém přiznání za rok 2011 – může být učiněno zadost podáním dodatečného daňového přiznání za rok 2011, ve kterém dodaníte tyto položky, a za rok 2012 můžete uplatňovat paušální výdaje.

Jsem důchodce a na dohodu o pracovní činnosti jsem si vydělal méně než 5 000 korun za měsíc. Zaměstnavatel mi strhl daň 15 procent. Mám něco řešit?

Pokud chcete získat sraženou daň zpět, pak ano. Nabízí se dvě varianty. Požádat zaměstnavatele o roční zúčtování a podepsat prohlášení, že chcete, aby vám zohlednil slevu na dani na poplatníka. Termín však byl 15. února. Proto bude vhodnější požádat zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech a podat daňové přiznání. V něm za rok 2012 můžete uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun za kalendářní rok 2012, což zcela jistě pokryje celou vám sraženou daň. Finanční úřad vám ji pak vrátí na základě žádosti, která je na poslední stránce daňového formuláře. Tato možnost však platí jen pro příjmy za rok 2012, pro rok 2013 byla pro důchodce zrušena.