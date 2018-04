Daně 2013: Jak to, že si nemohu odečíst slevu na dítě? Loni to šlo

Přestože jsme novinky ve vyplňování daňových formulářů za rok 2013 již popisovali, stále přicházejí do redakce překvapené dotazy, že něco funguje letos jinak. Co dělá největší problémy?

1 Solidární daň

Takzvanou solidární daň, neboli sedmiprocentní příplatek k normální 15procentní dani, zaplatili v loňském roce ti, kteří měli byť i jen jeden měsíc vyšší příjem než 103 536 korun.

A netýkalo se to zdaleka jen bohatých. K takovému příjmu totiž lehce přišel i ten, kdo dostal jednorázovou vyšší odměnu, nebo také ten, kdo například v práci skončil s tříměsíčním odstupným. Přestože za něj daň odvedl zaměstnavatel a jindy by daňové přiznání sám podávat nemusel, dnes to udělat musí.

Není to však nic složitého a po vyplnění formuláře se mnozí dočkají příjemného překvapení. Příjmy se počítají za celý rok, aby solidární přirážka byla skutečně odvedena, je třeba mít roční příjmy vyšší než 1 242 432 korun. Kdo tohoto limitu nedosáhl, tomu stát dříve zaplacenou přirážku na dani vrátí.

Kam vše ve formuláři uvést? Hrubý roční příjem podle potvrzení o příjmech od zaměstnavatele vyplníte do řádku 31, do řádku 32 vyplníte úhrn pojistného, které za vás zaměstnavatel odvedl a potom do řádku 84 napíšete částku, kterou jste zaplatili na zálohách na daň.

Pokud použijete interaktivní formulář, hned uvidíte, jestli se na řádku 59 objeví nějaké číslo. Když ano, je jasné, že patříte mezi zaměstnance s vysokými příjmy a solidární daň se vás týká (pozor, neplatí pro ty, kteří mají příjmy ze zahraničí, tam výpočet na řádku 59 nefunguje). Pokud ne, znamená to, že jste roční limit nepřekročili a již dříve zaplacenou přirážku dostanete zpět. Projeví se na řádku 91 se znaménkem minus.

2 Slevy na děti a na manželku či manžela

"Formulář na vašem webu mi nedovolí uplatnit slevu na děti. Jak je to možné? Loni to fungovalo dobře." Podobných dotazů přišlo do redakce více a odpověď je jednoduchá. Může za to změna, podle které si nemohou odečíst slevu na dítě ti, kteří měli příjmy z podnikání podle § 7 či z pronájmu podle § 9 a výdaje uvedli paušálem. A je jedno, jestli 30, 40, 60, nebo 80 procent. Stejná podmínka platí i pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku či manžela.

A týká se i těch, kteří v loňském roce podnikali třeba jen pár měsíců, nebo měli samostatnou výdělečnou činnost jako přivýdělek. Důležité je totiž to, kolik si podnikáním vydělali. Rozhodující je poměr podnikatelské činnosti podle § 7 a 9 a hrubého příjmu ze zaměstnání podle § 6.

"Pokud činí dílčí základ daně z podnikání, u kterého jsou uplatněny paušální výdaje, více než 50 procent celkového základu daně, nemá poplatník nárok na snížení daně na manželku a na slevu na děti," vysvětluje daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision. Když však máte dílčí základ daně z podnikání nižší než 50 procent celkového základu daně, můžete slevu uplatnit, i když využijete paušální výdaje. Pokud využijete interaktivní formulář, ten sám pozná, jestli na slevu máte či nemáte nárok.

3 Odečítatelné položky

Daňový základ si můžete snížit o takzvané odečitatelné položky a ušetřit tak i několik tisíc korun. Přestože v tomto oddílu žádné velké změny nenastaly, jsou lidé, kteří slevy uvádějí poprvé a mohli by tápat. Kam tedy co zapsat?

Dary a charita, řádek 46 - Odečíst si můžete dar dobročinné organizaci (blíže jsou specifikovány v daňovém zákoně), nebo i jednotlivci, ale v tomto případě jen na zdravotní a rehabilitační pomůcky. Odečíst lze také dar pro konkrétního sportovce, když s ním uzavřete smlouvu o propagaci. Darovat můžete nejenom peníze, ale i věci či služby. Pak je však nutné hodnotu daru ocenit. Nepotřebujete znalecký posudek, postačí dohoda mezi dárcem a obdarovaným. Cena však musí být přiměřená v místě a čase. Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve, nebo krevních derivátů, si můžete základ snížit o dva tisíce korun, což vám přinese čistý zisk 300 korun. Počet odběrů není omezen.

Odečíst však můžete maximálně 10 procent svého daňového základu. Z každé darované tisícikoruny tak ušetříte 150 korun na dani.

Úvěry na bydlení, řádek 47 - Od daňového základu si můžete odečíst úroky zaplacené za hypotéku nebo za úvěr ze stavebního spoření. Podmínkou je, abyste tak řešili vlastní bydlení, případně bydlení svých blízkých příbuzných. Byt koupený jako investice, který pronajímáte, do této kategorie nespadá. Pokud koupíte pozemek, musíte na něm do čtyř let začít stavět, jinak uplatněné úroky musíte takzvaně dodanit.

U spoluvlastníků nemovitosti odečítá úroky buď jeden z nich, nebo všichni rovným dílem, v případě, že jsou všichni účastníky smlouvy o úvěru. Jiný poměr není možný.

Celkově si lze odečíst nejvýše 300 tisíc korun za rok a domácnost. Pokud jste spláceli úvěr jen část roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků.

Penzijní fond, řádek 48 - Abyste mohli uplatnit tuto úlevu, musíte v penzijním fondu (v takzvaném třetím pilíři, druhý pilíř výši daně z příjmů neovlivňuje) spořit do 60 let a současně minimálně 60 měsíců. Od daňového základu si můžete odečíst až 12 tisíc korun. To zůstalo stejné jako v minulých letech. Změnou však je, že kvůli tomu musíte naspořit 24 tisíc korun za rok. Na prvních 12 tisíc (1 000 korun měsíčně) dostáváte státní příspěvek, proto se do slevy nepočítají.

Pokud jste dostali potvrzení od penzijního fondu a na něm našli částku nižší než 12 tisíc korun, pro snížení daní vám neposlouží. Jestliže vám do fondu přispívá zaměstnavatel, jeho příspěvky daňově uplatnit nemůžete.

Životní pojištění, řádek 49 - Týká se pojištění, kde si spoříte na stáří (kapitálové, investiční životní pojištění nebo pojištění s jednorázovým pojistným). Odečíst lze nejvýš 12 tisíc korun za pojistku, díky níž si spoříte na stáří (musí trvat alespoň pět let a zároveň být uzavřena do 60 let věku).

Pokud si v tomto pojištění zároveň platíte třeba úraz či invaliditu, tyto peníze si z daní odečíst nemůžete. Odečitatelnou položkou je totiž jen čisté životní pojištění. Odečíst si nemůžete ani peníze, které vám na životní pojištění přispívá zaměstnavatel. Ty totiž dostáváte nezdaněné.

Odborové příspěvky, řádek 50 - Kdo je členem odborové organizace, může si snížit daňový základ o příspěvky zaplacené během roku. A to až o tři tisíce korun, současně to však nesmí být víc než 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok. Ušetřit se tak dá až 450 korun.

Další vzdělávání, řádek 51 - Od daňového základu si můžete odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání až do výše 10 tisíc korun (zdravotně postižení až 15 tisíc korun). Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, však musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Tuto úlevu je lepší konzultovat s daňovým poradcem, podmínky jsou komplikované.

Jestli jste některou z odečitatelných položek v přiznání uvedli, musíte o tom finančnímu doložit originál potvrzení. Je dobré si pro svou potřebu udělat kopii. Potvrzení od banky či pojišťovny už byste měli mít doma, jestli je nemáte, požádejte o jeho dodání. Pokud jste poslali peníze na charitu, budete potřebovat darovací smlouvu, darování krve doložíte potvrzením z transfúzní stanice případně okopírovanou legitimací dárce.

Právě neuvedení všech odečitatelných položek a možných slev na dani je podle odborníků nejčastější chybou v daňových přiznáních.

"Hodně klientů dříve neuplatňovalo všechny náklady, které uplatnit mohli, nebo zbytečně uváděli příjmy, které byly a jsou od daně osvobozené. Časté potíže vyvolávají také příjmy ze zahraničí, kdy například příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí nemusí vůbec podléhat dani v České republice. Běžné jsou i triviální součtové chyby, nebo třeba to, že lidé zapomenou požádat o vrácení přeplatku," vypočítává Blanka Štarmanová.