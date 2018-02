Daňové přiznání 2017: jak snížit daňový základ a ušetřit na daních

Termín první várky podání daňového přiznání je na spadnutí. Pro zaměstnance, kterým se zpracováním pomáhá zaměstnavatel, byl důležitý 15. únor. Pokud jste svého zaměstnavatele nepožádali o vypracování a podání daňového přiznání, musíte tak učinit stejně jako ostatní sami. Na podání daňového přiznání máte čas do pondělí 2. dubna 2018, respektive do pondělí 2. července, pokud využijete služeb daňového poradce.

Také letos mohou všichni díky státní daňové podpoře hodně ušetřit. Daňový základ lze snížit až o 348 tisíc za rok. Samozřejmě pouze za určitých podmínek.

1. S životním pojištěním až 24 tisíc

U životního je nově možné snížit daňový základ až o 24 tisíc za rok. Ovšem pozor – není pojištění jako pojištění. Tato výhoda platí pouze pro majitele životního pojištění s tzv. rezervotvornou složkou. Smlouva musí být navíc v režimu s daňovým zvýhodněním.

V praxi to funguje tak, že pojišťovna sečte vaše platby na pojištění pro případ smrti a platby na tzv. kapitálovou, respektive investiční složku smlouvy. Poté vám vystaví potvrzení o platbách a teprve tento dokument můžete připojit ke svému daňovému přiznání.

Komentář odborníka:

Dobře nastavené životní pojištění se vyplatí. Pojišťovna vás finančně podpoří při pracovní neschopnosti, u invalidity nebo vážné nemoci. Stejně tak vám pojistka alespoň částečně uleví v případě úmrtí. Život člověku sice nevrátí, ale pomůže třeba se splacením hypotéky a vytvoří finanční rezervu pro nejbližší, kteří byli na příjmu zemřelého závislí. Navíc si u některých pojistek můžete za část svých plateb snížit daňový základ.

Co se však absolutně nevyplatí, je špatně nastavené životní pojištění. „Mít životní pojištění například pouze na spoření, je dokonce tak nevýhodné, že to všem zprostředkovatelům zakazuje Česká národní banka.

Na trhu však stále funguje řada poradců, kteří kvůli provizi neřeší nevýhodnost pro klienty a ignorují pokyny ČNB. Někteří nadále propagují životní pojištění jako spořicí produkt a sjednávají pojistky bez pojištění. Tento nešvar je zřetelný i na poli zaměstnaneckých benefitů, tedy když na smlouvu přispívá zaměstnavatel,“ upozorňuje Lukáš Škopek, vedoucí péče o firemní zákazníky poradenské společnosti Partners.

2. Sleva na dani u spoření na důchod

Penzijní připojištění a jeho mladší nástupce, doplňkové penzijní spoření, představují nejoblíbenější spořicí, resp. investiční produkt na zdejším trhu. V Česku existuje 8 penzijních společností a každá nabízí několik fondů.

Také u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření si můžete snížit daňový základ za vlastní platby. Tato výhoda se ale týká pouze lidí, kteří si na svou smlouvu posílají více než tisícovku měsíčně, resp. 12 tisíc ročně. Dle Asociace penzijních společností ČR si na penzijní spoření posílá více než tisíc korun za měsíc pouze každý desátý střadatel. A podle ministerstva financí je průměrná platba na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření necelých 700 korun. Lidé tak v průměru čerpají pouze část státního příspěvku a nevyužívají ani možnost snížení daňového základu.

Komentář odborníka:

Spořit na důchod je v dnešní době povinností. Starší nebo nový typ „penzijka“ by měl mít takřka každý ekonomicky aktivní člověk. V Česku využívá buď penzijní připojištění nebo nové doplňkové penzijní spoření 4,5 milionů klientů.

Mezi hlavní výhody patří státní regulace poplatků, státní příspěvky až 230 korun měsíčně a možnost snížit daňový základ až o 24 tisíc za rok.

Spoření na důchod: státní příspěvek a sleva na dani Vlastní měsíční platba v Kč 100 300 500 800 1000 1500 2000 3000 Státní měsíční příspěvek v Kč 0 90 130 190 230 230 230 230 Roční úspora na daních v Kč 0 0 0 0 0 900 1800 3600 Celkem roční výhody v Kč 0 1080 1560 2280 2760 3660 4560 6360 Pozn.: Snížit si daňový základ o 24 tisíc Kč (tj. čistého 3 600 Kč) je možné prostřednictvím daňového přiznání za rok 2017, které se podává v roce 2018.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se řadí mezi velmi oblíbené zaměstnanecké benefity. „Nárok na snížení daňového základu má dle naší interní statistiky zhruba 12 % našich klientů. Klientům, kteří si daňový základ za své platby na smlouvu mohou snížit, vystavujeme potvrzení v průměrné výši 11 tisíc korun,“ uvádí Richard Siuda, člen představenstva investiční a penzijní společnosti Conseq.

3. Úlevy za úvěr na bydlení

Vzali jste si hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na byt či dům? Ušetřit můžete i vy. Splácíte-li úvěr za účelem bytových potřeb, můžete si snížit daňový základ o zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun, což činí úlevu až 45 tisíc. Ale pozor, zvýhodnění se týká jen úvěru na bydlení. Pokud jste si půjčili na vánoční dárky nebo na loňskou dovolenou, tento daňový benefit se na vás nevztahuje.

Komentář odborníka:

Česká spořitelna patří mezi největší poskytovatele hypotečních úvěrů v zemi. Tomu odpovídá i počet rozeslaných potvrzeních o zaplacených úrocích. Těch je v rámci České spořitelny zhruba 180 tisíc. „Všichni klienti by už své potvrzení o zaplacených úrocích měli mít u výpisu z hypotéky ve svém internetovém bankovnictví nebo v poštovní schránce,“ zmiňuje Marek Petráš, produktový manažer hypoték z České spořitelny.

Finanční instituce rozesílaly potvrzení do 10. února. Některé společnosti vám dokumenty pošlou rovnou do e-mailu, jiné vše potřebné uloží do elektronického bankovnictví. Písemně poštou se potvrzení rozesílají spíše výjimečně. Pokud vám do zmíněného data potvrzení nepřišlo, buď vaše smlouva nesplňuje podmínky daňového zvýhodnění, nebo na vás v dané instituci nemají aktuální adresu. Jestli se vám to nezdá, kontaktuje infolinku vaší banky, pojišťovny, penzijní společnosti nebo stavební spořitelny a vše si důkladně prověřte.