Opozdilcům s daňovým přiznáním hrozí vysoké sankce

Nejde o nic neobvyklého, lidé zapomínají daňová přiznání odevzdávat. Dokazují to čísla finanční správy. Pokutu za nedochvilnost loni dostalo téměř 53 tisíc daňových poplatníků v celkové výši 107 milionů korun. Z toho bylo třináct tisíc fyzických osob, zbytek představovaly firmy.

„Bezsankční toleranční lhůta pro podání daňového přiznání je 5 pracovních dnů. To znamená letos do 8. dubna. Pak začne nabíhat pokuta, a to 0,05 % z částky stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 %,“ vysvětluje Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství a dodává: „Minimální výše sankce je 500 korun, maximální pak 300 tisíc.“

Pokud poplatníkovi vyšla nulová daň z příjmu, pokuta neplatí. Pokud poplatník s výslednou daňovou povinností nula nepodá přiznání vůbec, ačkoliv ho podat podle zákona měl, dostane pokutu ve výši 500 korun.

Vedle pokuty za pozdě podané daňové přiznání hrozí lidem také pokuta za pozdní zaplacení daně z příjmu. V tomto případě začne úrok z prodlení nabíhat také 8. dubna. A jak se vypočítává? „Sankce za pozdní platbu se také odvíjí od výše dlužné daně a doby prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, což představuje zhruba 14,05 % z částky dlužné daně ročně,“ dodává Petra Petlachová.

Letos museli daňoví poplatníci daňové přiznání za rok 2015 podat do 1. dubna a vypočtenou daň zaplatit do 31. března. Jedinou výjimku představují poplatníci, kteří zplnomocní k podání přiznání daňového poradce. V takovém případě je termín podání prodloužen do 1. července. Ovšem v takovém případě bylo nutné doručit plnou moc na finanční úřad do 1. dubna. Prodloužené lhůty může využít i osoba, která má povinnost ověřit svou účetní závěrku auditorem.

V České republice je zhruba milion podnikatelů. Povinnost podat daňová přiznání ovšem nemají jen oni, ale i nepodnikatelé, zaměstnanci, kteří měli příjem například z přivýdělků či pronájmů.

Daně z příjmů, ale také pojistné

Vedle daňového přiznání podávají podnikatelé také Přehledy o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Tyto tiskopisy musí být na pobočkách správy a pojišťovny v místě bydliště nejpozději do 2. května.

To je také nejzazší termín pro zaplacení případných nedoplatků. I tady hrozí pokuty. „Pokud není přehled podán včas nebo vůbec, můžeme uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun, při opětovném nesplnění povinnosti až 100 tisíc,“ vysvětluje Renata Provazníková z tiskového oddělení České správy sociální zabezpečení. U pojišťoven jsou sankce obdobné.

Podnikatelé musí platit každý měsíc zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Ty se jim vypočtou z příjmů v loňském roce. Stejně jako v minulých letech se i letos zvyšují o pár korun minimální částky těchto povinných záloh:

u sociálního pojištění na 1 972 korun měsíčně (za vedlejší činnost 789 korun)

u zdravotního pojištění na 1 823 korun měsíčně

Platit musí i takzvané osoby bez zdanitelných příjmů, tedy lidé, kteří nepracují ani nejsou registrovaní na úřadu práce a ani za ně neplatí pojistné stát. A to na zdravotní pojištění 1 337 korun měsíčně. Sociální pojištění hradit nemusí.