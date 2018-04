Daně: Jak správně uplatnit slevu na manželku, dítě a životní pojistku

Při vyplňování daňového přiznání se často naráží na konkrétní situace, s nimiž si řada lidí neumí správně poradit. Jde o nejrůznější situace, třeba to, jak správně uplatnit slevu na manželku či manžela.

Příjmy a sleva na vyživovanou manželku

V květnu 2010 jsem nastoupila na mateřskou, do té doby jsem pracovala. Nyní jsem na rodičovské. Slyšela jsem, že když nemám žádné příjmy kromě rodičovského příspěvku, mohl by si na mě manžel uplatnit nějakou slevu.

Odpověď:

Stejnou částku jako na sebe (tedy 24 840 korun) si mohou odečíst z vypočtené daně ti, kteří žijí v domácnosti s manželem/manželkou, který nemá vlastní příjmy nebo je má velmi malé. Podmínkou pro nárok na tuto slevu je, že druhý manžel nevydělá za kalendářní rok více než 68 000 korun.

Tuto podmínku vy ale s největší pravděpodobností nesplníte. Do limitu se totiž počítají hrubé příjmy ze zaměstnání (u vás tedy přibližně za čtyři měsíce) a také peníze, které jste dostala jako mateřskou (dalších pět měsíců) – což by znamenalo, že byste musela mít v průměru méně než 7 555 korun za každý měsíc.

Do vlastních příjmů se počítají hrubé výdělky ze zaměstnání, podnikání či dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Dále peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), dávky nemocenského pojištění (nemocenská), podpora v nezaměstnanosti, výplata (náhrada mzdy) za čerpanou dovolenou, důchody (starobní, invalidní, vdovský i vdovecký), výživné manželky po rozvodu (nikoli však výživné na dítě) i příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů; dědictví, dary

Do vlastních příjmů se nepočítá rodičovský příspěvek, ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a podobně. Dále dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření, stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči.

Podmínkou je žití ve společné domácnosti

Slevu si můžete uplatnit i v případě, že nejste manželé po celý rok, musíte jimi však být 31. prosince. V případě, že jste se během roku rozvedli, slevu za měsíce, kdy jste byli manželé využít nemůžete. Pak odečítáte jen poměrnou částku za celé měsíce, kdy trvalo manželství. Za každý měsít to je 2 070 korun. Rozhodující je stav na začátku měsíce, takže pokud jste se vzali 10. června, slevu si můžete odečíst až od července.

Daňové zvýhodnění na dítě a konec studia

Mám syna, který v roce 2010 studoval na střední škole. Maturoval v květnu a na vysokou školu se nedostal. Do práce nastoupil od září. Jak započítat slevu na dítě? Mohu odečíst i prázdninové měsíce?

Odpověď:

Potvrzení o studiu na střední škole, které měl váš syn, platí až do konce srpna, započítat si můžete osm měsíců, tedy 8 x 967 = 7 736 korun. Podmínkou pro slevu je, že musí jít o takzvané vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Pokud je však dítě dočasně mimo domov, třeba studuje v jiném městě, o slevu nepřijdete.

Za vyživované se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Slevu si můžete uplatnit i ve chvíli, kdy dítě do 26 let studuje (soustavně se připravuje na budoucí povolání), ale současně se studiem si přivydělává a podává své daňové přiznání, ve kterém uplatňuje svou slevu na poplatníka a slevu na studenta.

Slevu si může odečíst pouze jeden z rodičů. Je na ni nárok jen za kalendářní měsíce, kdy vyživujete dítě ve společné domácnosti, a to včetně měsíce, kdy se dítě narodilo. Například když se vám dítě narodilo 30. listopadu, můžete si odečíst částku za dva měsíce, tedy 1 934 korun. Jestliže rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit, mohou daňové zvýhodnění na dítě uplatnit prarodiče. Musí však splnit podmínku, že žijí ve společné domácnosti.

Životní pojištění a jeho změna

Je mi 40 let a již osm let si platím životní pojištění. Pojistné ve výši 12 tisíc korun si každý rok uplatňuji jako odečitatelnou položku, abych platil méně na daních. Loni jsem změnil pojišťovnu. Vypověděl jsem smlouvu, ale všechny dosud naspořené peníze jsem převedl na novou smlouvu u jiné pojišťovny. Mohu si dál odečítat pojistné?

Odpověď:

Pokud jste svoji původní životní pojistku předčasně ukončil, budete muset všechna daňová zvýhodnění z minulých let zase státu vrátit. A to bez ohledu na to, že jste vyplacené odstupné převedl na novou pojistku. Je to tím, že ta původní byla ukončena a uzavřel jste si novou.

Dělá se to tak, že si sečtete všechny částky, které jste za uplynulé roky dával do odečitatelných položek (např. 8 x 12 000 korun), a tuto sumu uvedete v příloze 2 daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10. Zdaníte ho 15 procenty (výsledek 14 400 korun). K dani, kterou si spočítáte pak přičtete tuto částku, odečtete slevy, na které máte nárok, a nejspíš vám vyjde doplatek. Ten pak pošlete finančnímu úřadu.

Samozřejmě si pak můžete i v následujících letech snižovat daňový základ o částku, kterou budete posílat na novou pojistku.

Jinak je to u penzijního připojištění, tam dodaňujete, jen když smlouvu ukončíte úplně. Převod k jinému fondu je bez problémů.