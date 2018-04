Daňové tipy pro důchodce, lidi na rodičovské a studenty

Kateřina je v penzi. Měsíčně dostává 9 800 korun. Zároveň si přivydělává překládáním. Za měsíc tak získá přibližně 3 000 korun, celkem to za rok 2012 bylo 37 900 korun. Výdaje nemá v podstatě žádné.

V roce 2012 měla dvě větší finanční události: dostala vyplacené pojistné plnění za částka to, že ji soused vyplavil. Celková částka byla 23 000 korun. Pak jí ještě skončilo penzijní připojištění – nechala si naspořené peníze vyplatit jednorázově a na účet jí přišlo 72 000 korun.

Důchod: Roční penzi do výše 288 000 korun není třeba danit. Kateřina hranici nepřesahuje. Kdyby si podnikáním, zaměstnáním nebo pronájmem vydělala více než 840 000 korun za rok, musela by však zdanit i penzi do této hranice.

Peníze z penzijního připojištění: Vlastní úspory ani příspěvky od státu není třeba danit. Daní se jen výnos (15 procent), ale o to se již postaral penzijní fond.

Pojistné plnění (při takzvané pojistné události): Také není potřeba danit – je od daně osvobozené, a to v jakékoli výši.

Podnikání: Kateřina použije vyčíslení výdajů paušálem (40 procent, tedy 15 160 korun). Zisk tedy bude mít 37 900 – 15 160 = 22 740.

Daň z příjmů: Ze zisku vypočte daň 15 procent, tedy 3 411 korun. Protože za rok 2012 může ještě odečíst slevu na poplatníka (až 24 840 korun), udělá to a vyjde jí, že nemusí platit daň žádnou.

Zdravotní pojištění: Protože Kateřina pobírá důchod a plátcem jejího zdravotního pojištění je stát, pojistné uhradí jen ze skutečného zisku z podnikání. Počítá: 22 740 : 2 x 13,5 % = 1 535 korun.

Sociální pojištění: Kateřina je vedena jako OSVČ vedlejší. Protože si vydělala (zisk) méně než 60 329 korun, nemusí se k sociálnímu pojištění hlásit a v příštím roce nemusí platit žádné zálohy.

Tipy pro důchodce

Penzista, který má nějaké příjmy, si za rok 2012 může odečítat slevu na poplatníka. Znamená to, že pokud si nevydělá víc než 157 600 korun, neplatí ve výsledku žádné daně. Pozor však na sociální a zdravotní pojištění. Za rok 2013 daňové slevy na poplatníka důchodci nebudou moci využívat.

Kdo má důchod vyšší než 24 000 korun měsíčně (288 000 korun ročně), musí částku, která hranici převyšuje, zdanit. I přitom však může uplatnit slevu na poplatníka.

Kdo má k penzi příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu vyšší než 840 000 korun ročně (odpovídá 70 000 korunám za měsíc), musí důchod danit, a to celý, hranice 288 000 korun se v takovém případě nezohledňuje.

Když si důchodce přivydělá (příjmy) například podnikáním nebo pronájmem do 15 000 korun, nemusí podávat daňové přiznání ani peníze danit.

Hana je na rodičovské dovolené. Rodičovskou má 7 600 korun měsíčně. Baví ji výtvarné činnosti a přivydělává si tím, že své smaltované a drátěné šperky prodává na internetu. Protože je docela činná, raději si pořídila živnostenský list. Za rok 2012 měla příjmy z této činnosti 67 000 korun, skutečné náklady spojené s podnikáním činily 28 000 korun.

Rodičovský příspěvek: Nepodléhá dani z příjmů, není tedy třeba ho do daňového přiznání uvádět.

Podnikání: Příjem byl 67 000 korun, protože Hana překročila hranici 15 000 korun, při které musí "nezaměstnanci" podávat daňové přiznání, tato povinnost se týká i jí. Hana částku zapíše do přílohy 1, řádek 101. Výdaje se rozhodne danit paušálně. Kromě toho, že může odečíst celých 80 % (řemeslná živnost, výdaje budou 53 600 korun), nemusí evidovat žádné účtenky a paragony. Zapíše též do přílohy 1, řádek 102.

Daň z příjmů: 67 000 – 53 600 = 13 400 x 15 % = 2 010. Díky uplatněné slevě na poplatníka, která by mohla být až 24 840 korun, však nebude platit daň žádnou.

Zdravotní pojištění: Pojistné zaplatí jen ze zisku, tedy z 13 400 korun. Pojistné bude 905 koruny. Protože celodenně pečuje o dítě do sedmi let, nemusí platit minimální stanovené zálohy, ale platit bude podle zisku v uplynulém období.

Sociální pojištění: Je vedena jako OSVČ vedlejší, a protože je to z důvodu rodičovské, nemusí to nijak dokládat. Jelikož si vydělala (zisk) méně než 60 329 korun, nemusí doplácet pojistné ani platit zálohy.

Protože si Hana v roce 2012 vydělala (příjmy) méně než 68 000 korun (rodičovský příspěvek se nepočítá), může si její manžel od svých daní odečíst slevu na vyživovanou manželku ve výši 24 840 korun. O ty zaplatí její muž méně na daních.

Tipy pro rodiče

Pokud se daňový základ vejde do 165 600 korun za rok, neplatí díky slevě na poplatníka žádnou daň. Když jsou to příjmy podnikatelské, musí myslet i na sociální a zdravotní pojištění.

Jestliže si manžel na rodičovské vydělal méně než 68 000 korun za rok, může si na něho druhý uplatnit slevu na vyživovaného manžela. Pozor, jsou to příjmy, ne zisk. Do příjmů se nepočítají sociální dávky (například rodičovská), ale mateřskou do nich zahrnout musíte, to je dávka nemocenského pojištění.

Když si rodič na rodičovské (= člověk mimo zaměstnanecký poměr) přivydělá (příjmy) například podnikáním nebo pronájmem do 15 000 korun za rok, nemusí podávat daňové přiznání ani peníze danit.

Františkovi je 23 let. Studuje a pobírá prospěchové stipendium 800 korun měsíčně. Během školního roku si přivydělává. Má dohodu o provedení práce s firmou, které vytvořil a udržuje webové stránky. Vydělá si tak 6 000 korun měsíčně, u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmů. Kromě toho František dává hodiny matematiky – za jednu si účtuje 250 korun, měsíčně si vydělá v průměru 2 500 korun.

Kalendář 2. dubna - termín, kdy musíte finančnímu úřadu nejpozději doručit vyplněné formuláře a případný nedoplatek na daních. 2. května - datum, do kterého vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na daních. 1. července - den, do kterého finančnímu úřadu doručují vyplněné daňové přiznání ti, kdo využili služeb daňového poradce.

Stipendium: Není třeba danit.

Dohoda o provedení práce: Podléhá dani z příjmů, protože má u zpracování podepsané prohlášení k dani, zaměstnavatel by za něho odváděl zálohy na daň z příjmů – nečiní tak pouze kvůli tomu, že záloha je nižší než část slevy na poplatníka, kterou může za Františka uplatnit.

Proti příjmům ze závislé činnosti, kterou dohoda o provedení práce je, nemůže postavit žádné výdaje. Celkové příjmy jsou tak 72 000 korun.

Za výuku matematiky: František si touto činností v roce 2012 vydělal 25 000 korun. Tím přesáhl hranici (15 000 korun) a musí peníze úřadu přiznat. Uvede je do daňového přiznání jako příjmy ostatní podle § 10. Na doučování žádné skutečné náklady nemá a paušální v této kategorii uplatnit nemůže. Příjem bude tedy rovný zisku a bude jej celý muset zdanit.

Daň z příjmu: Celkové příjmy jsou 72 000 + 25 000 = 97 000 korun. Daň je pak 15 % z této částky, tedy 14 550 korun. Když František uplatní slevu na studenta a slevu na poplatníka (celkem až 28 860 korun), nebude muset platit nic.

Sociální a zdravotní pojištění: U dohody o provedení práce nemusí František řešit sociální a zdravotní pojištění, protože jeho příjem z DPP nepřesáhl 10 000 korun za měsíc. Pojištění neřeší ani u peněz za doučování, protože z ostatních příjmů se povinné pojistné neplatí.

Tipy pro studenty

Mohou si uplatnit celkovou slevu 24 840 (na poplatníka) + 4 020 (na studenta) = 28 860 korun, z toho plyne, že příjmy až do výše 192 400 korun ročně studenti nemusí danit.

Pokud pracují u dvou zaměstnavatelů současně, třeba na dohodu o provedení práce, smějí Prohlášení k dani podepsat jen u jednoho z nich. Výhodné je vybrat si toho, u kterého vydělají do 5 000 korun měsíčně, jinak by zaměstnavatel strhl srážkovou daň a pracovník by nemohl uplatnit slevu na poplatníka ani na studenta. Tam, kde jsou příjmy z DPP přes 5 000 korun, strhává zaměstnavatel automaticky zálohovou daň. Pracovník si pak může podat daňové přiznání a uplatnit slevy.

Stipendia prospěchová, ubytovací a podobně nepodléhají dani z příjmů.

Rodiče si na studenta mohou uplatnit slevu 13 404 korun na vyživované dítě, a to i v případě, že student si vydělává a sám podává daňové přiznání.

konzultace: Blanka Marková, daňová poradkyně