Daňové výhody související s penzijním připojištěním (2.část).

Zatímco v první části jsme zhodnotili daňové výhody penzijního připojištění obecně, tak v dnešní části budeme demonstrovat výhody penzijního připojištění na konkrétním případu. Není třeba připomínat, že novinky v podobě daňového odpočtu může využít poplatník již za fiskální rok 2000. Zatímco někdo považuje zmiňovanou daňovou úlevu za velký průlom v oblasti zájmu o penzijní připojištění, tak se objevují hlasy, že se o příliš velké zvýhodnění nejedná. Věříme, že konkrétní příklady umožní čtenáři udělat si obrázek o výhodnosti této změny.

Zadání:

Zaměstnanci společnosti ABC, s.r.o. pan Novák a pan Pokorný a soukromý podnikatel pan Adámek uzavřeli každý samostatně s penzijním fondem XYZ smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem s účinností od 1.1. 2000. Pan Novák se rozhodl spořit měsíčně částku 400,- Kč, pan Pokorný částku 1.500,- Kč a pan Adámek částku 1.800,- Kč měsíčně.

O kolik si budou moci tyto osoby snížit základ daně z příjmů fyzických osob za rok 2000 za předpokladu, že neporuší žádné smluvní ustanovení a budou spořit po celý rok 2000?

Řešení:



Jméno osoby Roční úhrn zaplacených příspěvků Zákonné snížení úhrnu zaplacených příspěvků Roční snížení základu daně (max.12 000 Kč) Novák 4 800 Kč -6 000 Kč 0 Kč Pokorný 18 000 Kč -6 000 Kč 12 000 Kč Adámek 21 600 Kč -6 000 Kč 12 000 Kč

Pan Novák si základ daně z příjmů za rok 2000 vzhledem k nízkému měsíčnímu příspěvku snížit nemůže. Roční úhrn měsíčních příspěvků je nižší než 6.000,- Kč.

Pan Pokorný si základ daně z příjmů za rok 2000 sníží o 12.000,- Kč a maximálně tak využije uvedené daňové výhody.

Pan Adámek si základ daně z příjmů za rok 2000 sníží rovněž o 12.000,- Kč, o částku převyšující 12.000,- Kč již základ daně snížit nemůže.

Daňovou výhodu lze uplatnit vždy až po skončení příslušného zdaňovacího období. Způsoby uplatnění daňové výhody jsou v podstatě dva. Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů, mají možnost volby mezi oběma níže uvedenými způsoby. Ostatní fyzické osoby a zaměstnanci, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů, mohou použít pouze druhý z uvedených postupů.

Uplatnění daňové výhody při ročním zúčtování mezd

Zaměstnanci mohou snížení základu daně uplatnit při ročním zúčtování mezd, které za ně provádí jejich zaměstnavatel. Podmínkou je, aby zaměstnanec svému zaměstnavateli nejpozději do 15.2. následujícího roku předložil požadované materiály, ze kterých bude zřejmé, že zaměstnanec má na uvedenou daňovou úlevu skutečně nárok. Protože zákon o daních z příjmů neupravuje, jakými dokumenty bude nárok prokazován, lze očekávat, že požadavky jednotlivých zaměstnavatelů mohou být různé. Pravděpodobně bude třeba předložit kopii uzavřené smlouvy a potvrzení o tom, jaká částka byla v průběhu zdaňovacího období zaměstnancem na účet penzijního fondu skutečně uhrazena.

Daňovou výhodu z penzijního připojištění tedy nelze zohledňovat měsíčně v průběhu roku (na rozdíl kupříkladu od stavebního spoření).

Jak se tedy ve skutečnosti uvedená daňová výhoda u zaměstnance finančně projeví?

Finančně se u zaměstnance daňová výhoda projeví vždy až v následujícím roce. Výpočet daně a roční zúčtování záloh provádí za zaměstnance zaměstnavatel nejpozději do 31.3. následujícího roku. Kladný rozdíl mezi zálohami sraženými během roku a celkovou daní vypočtenou při ročním zúčtování představuje přeplatek na dani. Přeplatek na dani vrátí zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc březen, a to tak, že o tento přeplatek zaměstnavatel snižuje zálohy srážené zaměstnanci v dalších měsících. V těchto měsících tedy zaměstnanec pobírá vyšší čistou mzdu. Zvýšením čisté mzdy z výše uvedeného důvodu se finančně projeví popisovaná daňová výhoda.

Uplatnění daňové výhody podáním daňového přiznání k dani z příjmů

Druhá možnost je určena těm fyzickým osobám, které mají ze zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tyto osoby uplatní daňovou výhodu při sestavení daňového přiznání. Obecně platí, že daňové přiznání k dani z příjmů se podává po skončení zdaňovacího období, a to nejpozději do 31.3. následujícího roku. Jestliže daňové přiznání zpracovává a podává na základě plné moci daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta do 30.6. následujícího roku. Daňová úleva se finančně projeví v celkově nižší daňové povinnosti za příslušné zdaňovací období nebo ve formě přeplatku na dani, který bude na základě písemné žádosti vrácen.

V příští části se můžete těšit na příklady demonstrující čistý daňový efekt u jednotlivých osob v dnešním příkladu.

Myslíte si, že penzijní připojištění by nemělo chybět ani u mladších lidí? Má smysl si uzavírat penzijní připojištění kvůli daňové úlevě? Těšíme se na vaše názory.