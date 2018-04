Daňové změny naše příjmy takřka neovlivní. Změny hledejte v sociálních dávkách

Zatímco koncem loňského roku přijatá daňová reforma počítala pro rok 2009 se snížením sazby daně z příjmů fyzických osob až na 12,5 procenta, realita roku 2009 je od tohoto plánu odlišná. Ke snížení sazby na 12,5 procenta nedošlo a pro rok 2009 zůstává sazba daně z příjmů fyzických osob stále na patnácti procentech. Tím pádem bychom se mohli domnívat, že budeme mít při stejné hodnotě hrubé výplaty vyplacenou i stejně vysokou čistou mzdu. Tak tomu v praxi nebude, neboť vzniknou kosmetické rozdíly kvůli změnám v oblasti sociálního a nemocenského pojištění.

U zaměstnanců klesne odvod sociálního pojištění z osmi na 6,5 procenta

Při pohledu na výplatní pásku si každý zaměstnanec určitě všimne, že si platíme sociální a zdravotní pojištění (strhává a odvádí ho zaměstnavatel). V roce 2008 činila sazba pro sociální pojištění osm procent, avšak od roku 2009 klesá na 6,5 procenta. Tak kupříkladu u hrubé mzdy deset tisíc korun činilo sociální pojištění v roce 2008 osm set korun a od Nového roku bude činit pouhých 650 korun. Bezpochyby se jedná o úsporu, která se bude u většiny zaměstnanců pohybovat v řádech několika stokorun. Na druhé straně lepší malá než žádná úspora, co říkáte.

Od roku 2008 sice došlo k zavedení patnáctiprocentní sazby daně, avšak zákonodárce si s poplatníky zalaškoval v tom, že tato sazba byla aplikována na takzvanou superhrubou mzdu. Tím není nic jiného než hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele. Součástí odvodů je také nemocenské pojištění, které od roku 2009 klesá o jeden procentní bod z původních 3,3 procenta na současných 2,3 procenta. Díky tomu dochází ke snížení základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů. Tato změna bude ovšem pro naše peněženky ještě více kosmetická než výše uvedený odstavec týkající se poklesu sociálního pojištění zaměstnance.

Daňové změny – důvod k tanci rozhodně není. Spíše si budeme utahovat opasky

Výše uvedené změny sice povedou k nárůstu čisté mzdy (je-li počítána ze stejného výpočtového základu jako v roce 2008), avšak jde spíše o úsměvnou rovinu. Na jedné straně českým občanům stát pár korunek přidá, avšak při pohledu na chování některých poskytovatelů energií, tepla, vody se musíme připravit spíše na zhoršení životní úrovně. A to nepočítám ty, kteří v důsledku finanční krize o práci přijdou anebo budou muset přistoupit na nižší plat.

Daní se změny v podstatě nedotkly, nemocenských a sociálních dávek již ano

Zatímco dopad daňových změn na naše peněženky je minimální, systém nemocenských a sociálních dávek již doznává s nástupem roku 2009 pořádné změny. Zejména systém nemocenského pojištění prochází výraznou osvětou. Jeho změny se ovšem pracující populace dotknout vůbec nemusí (na rozdíl od těch daňových, které pocítíme hned s lednovou výplatou).

Cílem reformy nemocenského pojištění je odstranění simulování ze strany určité skupiny zaměstnanců a vnesení vyššího podílu zásluhovosti do systému. Vydělat na změnách by měly především maminky a ti, kteří chtějí pracovat. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější změny.

Od Nového roku se zásadním způsobem zvyšuje peněžitá pomoc v mateřství. Její nárůst pocítí především ženy s vyššími příjmy. V roce 2008 činila maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 14 370 korun, avšak pro rok 2009 se tato částka posunuje až na zajímavých 28 890 korun. Změny se budou týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma a uplatní nárok na pomoc v mateřství.

Radikálními změnami prochází systém dávky nemocenské. Nově bude nemocenská náležet zaměstnanci až od patnáctého dne trvání pracovní neschopnosti. Co se týče prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti, tak tam povinnost přechází na zaměstnavatele, který vyplácí náhradu mzdy. Samotná náhrada mzdy není dávkou nemocenského pojištění. Pro marodící zaměstnance náleží náhrada mzdy bohužel až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti (s výjimkou karantény, kdy náleží již od prvního pracovního dne). U méně frekventovaných dávek nemocenského pojištění (ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) reforma žádné zásadní změny nepřinesla.

Ztráta zaměstnání – vyplatí se aktivita

K určitým změnám dochází s příchodem roku 2009 i u sociálních dávek. Jelikož v roce 2009 bude mnohé z nás provázet strach ze ztráty zaměstnání, zaměřím se na změny v podpoře nezaměstnanosti. S příchodem roku 2009 se zkracuje doba poskytování podpory v nezaměstnanosti (do 50 let věku ze šesti na pět měsíců, do 55 let z devíti na osm měsíců, nad 55 let z dvanácti na jedenáct měsíců). Na druhé straně se koncentruje výše podpory do prvních měsíců po ztrátě zaměstnání (měla by se tím zajistit motivace lidí s urychleným hledáním práce). První dva měsíce činí podpora 65 procent průměrného čistého výdělku (další dva měsíce 50 procent a zbývající měsíce 45 procent). Strop pro výplatu je stanoven na 13 307 korun.