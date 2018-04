Vláda zvýší daňovou slevu pro rodiče s více dětmi. Nebude pro každého

Daňové zvýhodnění Podmínky jsou v § 35c zákona o dani z příjmu.

Může ho uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, podmínkou je společná domácnost.

Poprvé se uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo (když se narodí 10. června 2014, platí daňové zvýhodnění již za červen 2014).

15. května 2014 se uplatní ještě za květen 2014). Rodiče studentů, kteří ukončí studium na střední škole maturitou a udělají si poslední prázdniny, mají nárok na daňové zvýhodnění ještě za měsíce červenec a srpen.

Daňový bonus je možné čerpat pouze do maximální částky

60 300 korun za celý kalendářní rok. Pro možnost čerpání daňového bonusu je nutné mít roční příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy, v roce 2014 ve výši

51 000 korun.