Daňové zvýhodnění kapitálového životního pojištění na evropském pojistném trhu

Pro daňové úlevy životního pojištění nejsou v evropských zemích stanoveny jednotné podmínky. Tyto podmínky se liší zejména v minimální požadované pojistné době, která je nezbytná k uplatnění daňových zvýhodnění. V Rakousku je tato doba stanovena na 20 let, v Německu na 12 let, ve Francii či Belgii na 8 let a například v Itálii stejně jako u nás na 5 let. Dále se jednotlivé země liší ve stanovení věku, ve kterém může být se zahrnutím daňových úlev vyplaceno pojistné plnění (v některých zemích není stanoven, v Belgii je stanoven rozdílně u mužů a u žen). Jednotlivé trhy se odlišují i v dalších podmínkách, například i v tom, jaká minimální pojistná částku musí být sjednána (u nás není daňové zvýhodnění minimálním množstvím vložených peněz omezeno). Do budoucna lze očekávat postupné sjednocování podmínek v rámci jednotného evropského pojistného trhu. Pro podporu životního pojištění je na evropském trhu asi nejlépe nastaven německý systém, v němž existují pouze minimální omezení. Obdoba tohoto systému byla požadována ze strany České asociace pojišťoven při prosazování daňových úlev na našem trhu.