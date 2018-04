Rodiny s více dětmi si letos polepší o tisíce korun. Novela je v běhu

„Mám dvě děti, čekala jsem, že se mi výplata zvýší o 100 korun, podle lednové výplatnice se však nic nezměnilo,“ stěžuje si paní Iva z Prahy.

Jak to bude s daňovým zvýhodněním v roce 2016 a kdy se rodiny s více dětmi dočkají finančního přilepšení, vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Proč se zaměstnanci, kteří uplatňují daňovou slevu na více dětí, nedočkali vyšší lednové výplaty?

Důvodem je skutečnost, že příslušná legislativa neprošla prozatím úspěšně celým legislativním procesem, a daňové zvýhodnění se proto v lednové výplatě uplatňovalo za stejných podmínek jako v roce 2015.

S jakým finančním přilepšením se původně počítalo?

Legislativa počítala s tím, že se již od ledna 2016 zvýší měsíční daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě se mělo zvýšit z 1 317 korun na 1 417 korun a na třetí a další dítě z 1 417 na 1 717 korun. Daňové zvýhodnění na první dítě mělo zůstat nadále stejné, a to ve výši 1 117 korun. Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti měl mít tedy měsíční čistou mzdu vyšší o 400 korun, i když jeho hrubá mzda zůstala v roce 2016 stejná jako v roce 2015.

Jestliže nová pravidla vejdou v platnost až v průběhu roku 2016. Co to bude pro rodiny s dětmi znamenat?

Pokud novela zákona o dani z příjmů nabude účinnosti v průběhu roku 2016, bude vyšší daňové zvýhodnění platit již za celý rok 2016.

Jak se to projeví ve výplatní pásce zaměstnanců? Můžete uvést příklad?

Jestliže bude novela vyhlášena ve Sbírce zákonů například v březnu, nabude účinnosti k 1. dubnu 2016 a u zaměstnanců se to projeví již ve výplatní pásce za duben. Za měsíce před účinností legislativních změn (leden, únor, březen), kdy se bude daňové zvýhodnění uplatňovat postaru, pak vznikne nárok na daňovou vratku. Tu by zaměstnanci obdrželi ve své výplatě po ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za celý rok 2016.

Modelový příklad: Petr má tři děti, je zaměstnaný, uplatňuje daňovou slevu. Pokud bude novela vyhlášena ve Sbírce zákonů například v březnu, nabude účinnosti k 1. dubnu 2016. V dubnové výplatě si Petr polepší o 400 Kč: Daňové zvýhodnění na 1. dítě zůstane v dubnové výplatě stejné, a to ve výši 1 117 Kč.

Daňoví zvýhodnění na 2. dítě vzroste z 1 317 Kč na 1 417 Kč.

Daňové zvýhodnění na 3. dítě vzroste z 1 417 Kč na 1 717 Kč. Za leden, únor a březen 2016 vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 1 200 Kč (3 × 400 Kč = 1 200 Kč). Vratku obdrží Petr ve výplatě po ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za celý rok 2016. Celkově si rodina se třemi dětmi za rok 2016 polepší o 4 800 Kč. zdroj: Mazars

Jak uplatní novou daňovou slevu na děti rodiče, kteří nejsou zaměstnanci a mají jiné příjmy, například z podnikání?

Daňové zvýhodnění bude rovněž platit za celý kalendářní rok 2016. Vyšší daňovou slevu pak takový rodič uplatní v daňovém přiznání jako obvykle. Za celý rok 2016 by tedy daňové zvýhodnění činilo 13 404 korun na první dítě, 17 004 korun na druhé dítě a 20 604 korun na třetí a další dítě. Všichni rodiče uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí si tedy za rok 2016 finančně polepší.

Daňová sleva za rok 2016 pro rodiny s více dětmi Počet dětí 1 2 3 4 5 7 Celková roční sleva v Kč 13 404 30 408 51 012 71 616 92 220 112 824

Měl by stát více podporovat rodiny s dětmi?