Kdo má nárok na daňový odpočet na manželku a daňový bonus na dítě

Nejprve ta novinka. Kdo má většinové příjmy z podnikání a pronájmu, tedy podle § 7 a 9, nemůže si již z vypočtené daně odečíst děti a slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. Více čtěte zde.

Ale i ti, kteří tuto novou podmínku splňují, mohou mít problémy. Pro nárok na slevy je totiž třeba splnit ještě další podmínky.

1. Příjem do limitu 68 000 korun za rok

Pokud má manželka či manžel roční příjmy do limitu 68 tisíc korun, je možné na ně uplatnit slevu ve výši 24 840 korun za rok. V případě, že je zákonný partner držitelem průkazu ZTP/P, pak je možné slevu uplatnit dokonce ve dvojnásobné výši, tedy v hodnotě 49 680 korun. Slevu odečte buď zaměstnavatel v ročním zúčtování, nebo je ji možné uplatnit v daňovém přiznání.

"Na rozdíl od slevy na poplatníka nebo daňového zvýhodnění na děti nemohou ani zaměstnanci uplatnit slevu na manželku nebo manžela během roku. Daňová sleva se uplatňuje vždy za celý rok, protože je potřeba splnit zákonnou podmínku ohledně příjmu do limitu," vysvětluje Gabriela Ivanco z auditorské společnosti Mazars.

Nízký příjem jednoho z manželů se prokazuje čestným prohlášením, které se přidává jako příloha k daňovému přiznání toho druhého.

"Daňovou slevu na manželku nebo manžela nelze uplatnit na družku či druha, přestože spolu partneři žijí v jedné domácnosti několik let. Při uzavření manželství během roku je pak možné uplatnit daňovou slevu v poměrné výši, a sice za všechny měsíce, kdy je podmínka manželství splněna na začátku měsíce," upozorňuje Gabriela Ivanco.

Do ročního limitu 68 000 korun se nezapočítávají všechny příjmy. Do vlastního příjmu se nezahrnuje celá řada dávek či příspěvků:

dávky státní sociální podpory,

dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

dávky osobám se zdravotním postižením,

dávky pomoci v hmotné nouzi,

příspěvek na péči, sociální služby,

státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

"Nejtypičtějším příjmem, který se do vlastního příjmu nezapočítává, je rodičovský příspěvek. Na druhou stranu se do vlastního příjmu počítají nemocenské dávky, a to včetně mateřské, důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti," doplňuje Gabriela Ivanco.

Pozor, pokud je takzvaně nízkopříjmový manžel zároveň osoba samostatně výdělečně činná, počítá se mu do limitu příjem, nikoli zisk (příjem po odpočtu výdajů). "Správné započítání vlastního příjmu je velmi důležité, protože když uplatníte slevu neoprávněně, může vás finanční úřad pokutovat formou úroku z prodlení a penále," dodává daňová poradkyně.

Příklad OSVČ: pan Novák měl za rok 2012 i za rok 2013 příjmy ve výši 760 000 korun. Manželka pana Nováka je dlouhodobě nezaměstnaná, v letech 2012 a 2013 nepobírala podporu v nezaměstnanosti, děti nemají.

V daňovém přiznání za rok 2012 si pan Novák uplatnil výdaje paušálem 40 procent a po odečtení slev zaplatil na dani z příjmu 18 720 korun.

Kdyby používal paušál i za rok 2013, zaplatí daň z příjmů 43 560 korun.

Pan Novák o změně věděl, a protože si chtěl i nadále odečítat slevu na manželku, vedl si daňovou evidenci. Jeho náklady na podnikání dosáhly 250 000 korun - je to méně, než kdyby uplatnil paušál, ale může uplatnit slevu na manželku. Po odečtení slev pak nakonec zaplatí na dani z příjmů 26 820 korun.

2. Ve slevě na děti hraje roli minimální mzda

Pro nárok na daňový bonus na dítě musíte mít roční příjem šestkrát vyšší, než je minimální mzda. A přestože se od srpna loňského roku minimální mzda zvýšila na 8 500 korun, pro daně se bere stav k 1. lednu daňového období, tedy 8 000 korun. Pro uplatnění daňového bonusu za rok 2013 je proto nutné mít příjem alespoň ve výši 48 000 korun.

"Pro rok 2014 se minimální stanovená hodnota měsíčního příjmu pro udělení bonusu zvyšuje o tři tisíce korun, tedy na 51 000 korun. Limit si je dobré ohlídat. Nižší příjem, byť o pouhé stokoruny, může totiž ve výsledku zabránit čerpání vysokého daňového bonusu," upozorňuje Gabriela Ivanco.

Daňový bonus vzniká tehdy, když je daňové zvýhodnění na děti (1 117 korun měsíčně na jedno), vyšší než daňová povinnost. Potom je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností zmiňovaným daňovým bonusem. Bonus je možné čerpat až do výše 60 300 korun.

Příklad OSVČ: Pan Svoboda má dvě děti, příjmy 500 000 korun a výdaje ve výši 300 000 korun.

Kdyby pan Svoboda neměl děti, platil by daně z příjmů 5 160 korun.

Pokud však započte slevu na dvě děti ve výši 26 808 korun, vrátí mu finanční úřad 21 648 korun ve formě daňového bonusu.