Dárcovské zprávy vymysleli Češi. Utratili za ně už 320 milionů korun

Je to šest let, co byla přes mobilní telefon odeslána první dárcovská zpráva. Třicet korun šlo tehdy na tradiční velikonoční sbírku Pomozte dětem!, do té doby svět takovou formu pomoci neznal. Česká republika byla první, kdo ji nabídl. Systém se ujal velmi rychle a Češi od té doby poslali už 11,8 milionu DMS zpráv. Přepočteno na peníze je to téměř 320 milionů korun.