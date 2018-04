K brýlím dostal tričko. Když šel brýle reklamovat, nestačil se divit

Lukáš Farkašovský se v červnu chystal poprvé v životě navštívit Chorvatsko. „Abych tam nevypadal jako buran z Ostravy, prolustroval jsem několik webových portálů s nabídkou slunečních brýlí. Chtěl jsem být u Jadranu prostě in,“ vypráví.

Když měl konečně jasno, jaké brýle chce, vydal se do obchodu. „Prošel jsem jich několik a nakonec jsem měl štěstí. Brýle vypadaly úplně stejně jako na webu, nebyly sice nejlevnější, ale já si řekl, že mi zase déle vydrží,“ popisuje. Prodejce mu k nákupu za 650 korun přidal i tričko s logem obchodu. Prý jako dárek. „Bylo mi malé, navíc trička s logy nenosím, takže jsem ho dal o třicet kilo lehčímu kolegovi v práci,“ směje se.

Dárek za „pět set“ chtěli odečíst z ceny brýlí

Lukáš odjel na dovolenou a asi po týdnu se mu na jednom ze skel nových slunečních brýlí utvořila skvrna. Po návratu se je proto vydal reklamovat. Charakter vady neumožňoval její odstranění opravou, prodejce mu tedy nabídl nový kus. Po čase se však i na vyměněných brýlích vyskytla tatáž vada. Teď už Farkašovský o výměnu nestál a řekl si o peníze.

Nový trik obchodníků Reklamace je neoprávněná, uhraďte poplatek

„Prodejce nic nenamítal, chtěl po mně ale i darované reklamní tričko. Já už ho ale dávno neměl. Prodavač mi řekl, že tričko mělo hodnotu pět set korun a že mi ho tedy srazí z ceny brýlí. Má na to právo?“ ptá se Farkašovský.

Právník: Výhoda se nemůže změnit v sankci

„Nemá,“ říká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. Podle něj se odstoupení vztahuje pouze na kupní smlouvu a nikoliv darování. Požadavek prodejce na vrácení dárku při rušení kupní smlouvy je z hlediska zákona neoprávněný. „Není možné, aby se počáteční výhoda změnila na sankci za odstoupení od smlouvy, obzvlášť za situace, kdy prodejce porušil svoji povinnost dodat zboží bez vad,“ vysvětluje právník.

Smluvní ujednání ukládající spotřebiteli povinnost vrátit dar po zrušení kupní smlouvy představuje podle právníka nepřípustné omezování práv spotřebitele ze záruky. „Přinejmenším má za cíl ho odradit od uplatňování jeho práva na odstoupení od smlouvy z důvodu neodstranitelné vady. K takovému ustanovení se nepřihlíží. Trvejte proto na vrácení plné kupní ceny,“ radí nejen Farkašovskému Zelený.

Který je ten pravý hrníček zdarma?

I další případ může vzbuzovat trpký úsměv. Paní Jana si na jaře koupila sadu porcelánových hrníčků v balení „3+1 zdarma“. Z obalu ani jiných informací ale nebylo zřejmé, který hrníček je ten navíc, tedy zadarmo. Když sadu doma rozbalila, jednomu z hrníčků chybělo ouško. Šla ho tedy reklamovat. „Prodejce mi ale řekl, že to ucho chybí právě tomu hrnečku, co je zdarma, a reklamaci neuznal,“ kroutí hlavou Jana.

Lukáš Zelený připouští, že záruka se opravdu vztahuje jen na zboží, které spotřebitel nabyl úplatně, tedy za které zaplatil. „Časté jsou například akce při koupi tří párů bot, kdy jsou ty nejlevnější zdarma. Je ale nutné vždy nepochybně určit, které zboží je tím darem. To se v tomto případě nestalo,“ zdůrazňuje Zelený a vysvětluje, že u akcí typu „3+1 zdarma“, kdy není možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, se jedná jen o množstevní slevu, nikoli o tři kusy v plné ceně a jeden zdarma.

„Každý kus je reprezentován poměrnou částí z kupní ceny – v tomto případě pětadvaceti procenty. Reklamovat je tedy možné každý kus zboží zvlášť. Pokud by navíc prodejce trval na svém názoru, dopustil by se klamavé obchodní praktiky a bylo by vhodné podat podnět České obchodní inspekci,“ zdůrazňuje právník.

Kalhoty v akci při reklamaci už v akci nebyly

I další případ spadá do kolonky „neuvěřitelné“. „Manželka si koupila kalhoty v akci, ale doma zjistila, že jsou vadné. Prodávající jí sice nabídl výměnu zboží, ale současně požadoval doplacení ceny s tím, že už nejsou v akci. Musíme rozdíl ceny doplatit?“ ptá se Martin z Opavy.

„Rozhodně ne,“ říká i tentokrát Zelený a radí, aby zákazník trval na sepsání reklamačního protokolu a výměně za bezvadný kus. V rámci reklamace musí totiž dojít k bezplatné výměně bez ohledu na to, zda současná cena daného typu zboží je vyšší či nižší než zaplacená kupní cena.

„Mohli by od vás žádat doplacení rozdílu ceny jedině tehdy, kdyby manželka koupila kalhoty právě s touto vadou, pro kterou byla poskytnuta sleva, a prodávající by přistoupil na dohodu ohledně vámi dodatečně žádané výměny raději za zboží bezvadné,“ vysvětluje právník.

Na co byste neměli zapomenout při reklamaci: