Dárkové karty kupují nejčastěji ženy k Vánocům a k narozeninám

V Česku nabízí dárkové poukázky téměř každý obchodník. Projekt Dárkomat, která je součástí mediální skupiny MAFRA, vybrané vouchery shromáždil na jedno místo - do prodejen Albert. Kartou z Dárkomatu lze darovat poukaz třeba na knížku, kosmetiku nebo zážitek.

Podle zahraničních průzkumů lidé dárkové karty nakupují nejčastěji k příležitosti narozenin, v Německu je to 75 procent lidí, ve Velké Británii pak 68 procent. Druhou nejčastější příležitostí jsou Vánoce (21 procent v Německu a 32 procent ve Velké Británii). Průzkumy ukazují, že dárkové karty jsou též oblíbeným způsobem, jak někomu za něco v Německu poděkovat, nebo osvědčeným dárkem v Británii k svatbě.

Kde karty Dárkomat uplatnit Neoluxor

NakupvAkci.cz

Lekarna.cz

Answear

časopis Téma

Allegria

Marionnaud

Pepa.cz

České dráhy

V České republice zatím nikdo podobný průzkum nezpracoval. Podle obchodníků, kteří jsou do projektu Dárkomat zapojeni, však v Česku nejvíce táhnou Vánoce. „Během roku je prodej dárkových voucherů konstantní a nedá se z něj vysledovat, kolik z nich jde třeba k narozeninám. Silně u nás převažuje prodej v období Vánoc,“ potvrdila marketingová manažerka slevového serveru Pepa.cz Jana Bačová.

„Dárkové poukazy se u nás nakupují nejčastěji k narozeninám, ale sezónnost v prodeji tam určitě je. Nejvíce se jich prodá od půlky listopadu až do Štědrého dne. Tam jsou obzvlášť populární elektronické poukazy v okamžiku, kdy už se nestíhá doručení balíčku pod stromeček,“ doplňuje marketingový manažer serveru Lekarna.cz Milan Duda. Stejný trend potvrzuje i ředitel marketingu knihkupectví Neoluxor Jiří Hiemer.

Dárkové karty putují nejčastěji přátelům

Kdo dárkové kartičky nejčastěji nakupuje a proč? Podle průzkumů jsou v Británii nejčastěji obdarovávanými lidmi přátelé (37 procent), následují členové širší rodiny (36 procent) a poté jsou karty nejčastěji darovány synům a dcerám (22 procent). I v Německu se nejčastěji z dárkových kartiček radují kamarádi a známí (47 procent), dále je často dostávají ostatní rodinní příslušníci a často i rodiče (22 procent).

Čím je kupujícímu člověk bližší, tím nákup dárkových karet klesá. Z průzkumu vyplývá, že to souvisí s hlavní nevýhodou karet - někteří je považují za neosobní (v Německu si to myslí 40 procent respondentů, v Británii téměř polovina - 46 procent). Za hlavní výhodu karet však lidé považují fakt, že se zavděčí, protože obdarovaní si pořídí, co chtějí. V Německu je o tom přesvědčeno 73 procent, ve Velké Británii 74 procent.

V České republice nakupují dárkové poukazy častěji ženy. „U nás jsou to jistě nejčastěji ženy, které tvoří silnou základnu zákazníků. Nejvíce voucherů darují rodičům a partnerům,“ uvedla Jana Bačová z Pepa.cz.

Proč Dárkomat? Protože nevíte, co přesně vybrat Protože hledáte dárek na poslední chvíli Protože nechcete darovat peníze

„I v Neoluxoru nakupují častěji ženy, asi z 55 procent. Přesná čísla neznáme, ale předpokládáme, že u dárkových voucherů je ten trend velmi podobný. Velmi záleží na zrovna probíhající akci či titulu, který je právě populární. Ale vysledovali jsme, že ženy více sledují akce a slevy a jsou při nákupu tímto více ovlivněny,“ konstatoval Jiří Hiemer z Neoluxoru. Nedá se určit, kdo si do knihkupectví přijde dárek vyzvednout, zda jsou to spíše přátelé či příbuzní. Dárkové poukazy na knihy jsou ale velmi oblíbené například u firem, které je darují svým zaměstnancům.

Milan Duda ze serveru Lekarna.cz trend potvrzuje. „Nejčastěji nakupují ženy svým příbuzným,“ doplnil.