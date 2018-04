Dárkové karty: v zahraničí vedou večeře, v Česku pobyty. A všude lékárny

Dárkovou kartu či poukázku je možné pořídit ve většině obchodů. Projekt Dárkomat, který je součástí mediální skupiny MAFRA, shromáždil ovšem vybrané karty na jedno místo - k pokladnám do prodejen Albert. Tady si lze vybrat dárkové karty například na klenoty, parfém, knihu či wellness pobyt. A ty jsou nyní obzvlášť oblíbené.

„Průměrně a nejčastěji u nás lidi za voucher utratí 2 500 korun. A z pestré nabídky volí rozhodně wellness pobyty,“ uvedla Jana Bačová, marketingová manažerka ze serveru Pepa.cz, který je součástí Dárkomatu. Nejraději lidé odjíždějí na tři dny, nyní v sezóně pak převažují pětidenní pobyty.

Kde karty Dárkomat uplatnit Neoluxor

NakupvAkci.cz

Lekarna.cz

Answear

časopis Téma

Allegria

Marionnaud

Pepa.cz

České dráhy

„Nejčastěji jsou to destinace v České republice, kde vítězí Šumava, Krkonoše, lázně v západních Čechách. Ze zahraničí jsou nejoblíbenější Slovensko, maďarské termály a Francie,“ shrnula Bačová.

Podle dostupných průzkumů lidé v zahraničí nejčastěji pořizují dárkové karty ze specializovaných maloobchodů (Němci 41 %, Britové 50 procent), poté je lákají dárkové karty z obchodních domů (32 procent, Britové 49 procent), které mají širší využití, a v Německu i v Británii jsou oblíbené i dárkové karty využitelné pro zábavu.

Průzkumy dále ukázaly, že v Německu jsou oblíbené dárkové kartičky, za které se dá jít na dobrou večeři, dají se využít pro nákupy v lékárnách nebo na čerpacích stanicích. V Británii pak rádi věnují dárkovou kartu do lékárny, do potravin nebo třeba do obchodu s kávou.

Ve všech zemích, kde se podobné průzkumy konaly, patří na špičku popularity lékárny. Výhodou je nejspíš veliký výběr, který má obdarovaný k dispozici.

Proč Dárkomat? Protože nevíte, co přesně vybrat Protože hledáte dárek na poslední chvíli Protože nechcete darovat peníze

„Aktuálně máme v nabídce přes 30 tisíc produktů nejen pro zdraví, ale i kosmetiku, dětskou kosmetiku, drogerii. Nejoblíbenější je momentálně zdravá výživa a doplňky stravy, například produkty z Goji, chia semínka, chlorella a podobně. K tomu přišla sezóna opalovacích krémů, kde lidé vybírají z množství prémiových značek. Velmi oblíbená je u nás napříč sezónami třeba také zubní hygiena,“ přiblížil nákupy za vouchery marketingový manažer serveru Lekarna.cz Milan Duda.

Nejvíce se utrácí za večeře

A za co se ve světě dárkových karet nejvíce utrácí? Němci se zřejmě rádi dobře najedí, protože u nich vedou luxusní večeře, za něž průměrně utratí 77 eur (přes dva tisíce korun). Štědří jsou i v obchodních domech, kde na dárkovou kartu nabíjí 43 eur (1 160 Kč) a ve specializovaných maloobchodech (39 eur, tedy 1 050 Kč). Britové jsou nejštědřejší při nákupu dárkových karet do obchodů s potravinami (65 liber, tedy 2 300 Kč), hodně utratí i za večeře (64 liber), i když na ty chodí za dárkové karty výjimečně. Průměrně 39 liber (1 400 Kč) pak nabíjí na dárkové karty v obchodních domech.

Podle marketingového manažera knihkupectví Neoluxor Jiřího Hiemera jsou v Česku nejoblíbenější vouchery v hodnotě 1000 až 1 500 korun. Na podobnou částku nabíjí vouchery i nakupující na serveru Lekarna.cz.

„Nejčastěji se u nás prodávají poukazy za tisíc korun, pak za 2 000 korun. Nejméně často za 500 korun, zdá se, že 500 korun je za dárek v dnešní době již málo,“ přemýšlí Milan Duda ze serveru Lékárna.cz s tím, že za tisícikorunový voucher si lidé obvykle odnesou v košíku sedm až osm produktů.