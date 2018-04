Dárky: kde si na ně výhodně půjčit

Volksbank letos svým klientům servíruje Vánočku. Není sice k jídlu, ale koupíte si za ni, co chcete. Vánočka je nová půjčka, kterou banka nabízí v Kauflandech. Od loňska nabízí rychlé spotřebitelské úvěry zase více bank. Mají podmanivé názvy jako Expresní, Snadná půjčka či Půjčka na cokoliv. Získáte je hned při první návštěvě snadno, jejich úroky se pohybují od 8 procent výše.

Bankovní půjčky stojí stejně jako loni před Vánocemi, ale můžete je třeba u GE Money Bank či České spořitelny splácet delší dobu. Což vypadá na první pohled moc pěkně, protože měsíční splátka je menší. Celkově přeplatíte více, než když se vám podaří umořit dluh třeba za rok či dva. Konkrétně za 50 000 korun půjčených na dva roky zaplatíte u GE Money, jak spočítali na klientské lince, celkem 58 704 korun, při šestiletém splácení vás bude půjčka stát 75 516 korun. Mezi bankami se vyplatí vybírat, rozdíl při dvacetitisícové půjčce je i několik tisíc korun.

Kreditní kartu vám dají v bance na počkání

Každý Čech a Moravan dluží státní kase zhruba 50 000 korun, je to o třetinu více než loni touto dobou. Na spotřebitelské úvěry připadá čtvrtina z celkové částky, 12 500 korun. Stále častěji sáhnou lidé kvůli nákupu na dluh jen do vlastní kapsy

pro kreditní kartu. „Počet kreditních karet dramaticky roste,“ potvrzuje Jana Lvová, manažerka VISA Europe pro Českou republiku. Kreditky nabízejí banky v hypermarketech, posílají je klientům domů poštou, dá se o ně požádat mailem. Jsou výhodné, pokud splatíte včas a využijete takzvaného bezúročného období, které může trvat až 55 dní (Citigroup). Pokud to nedokážete, pěkně se vám to prodraží. Úrok se pohybuje mezi 19 až 25 procenty.

Nejlepší model? Bez navýšení

I splátkové společnosti nabízejí nákup na dluh, za který při dodržení dohodnutého rytmu splácení nemusíte zaplatit nic navíc. Ato pokud celou půjčenou částku umoříte do určitého předem dohodnutého data, třeba do 10 měsíců. Tato nabídka obvykle platí jen pro některé zboží. Ptejte se předem na podmínky půjčky, čtěte i drobná písmenka, ptejte se na nejasnosti. Ty se mohou skrývat v neprůhledných poplatcích. Když kontrolovala letos Česká obchodní inspekce smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr, zjistila, že v 41 procentech případů byl porušen zákon. Smlouvy neobsahovaly údaj podle kterých klient může zjistit, kolik ho úvěr vlastně bude stát. „Je dobré se informovat i o podmínkách, za kterých lze úvěr předčasně splatit, a o poplatcích, které nejsou uvedeny ve smlouvě,“ radí Kristýna Havligerová z tiskového oddělení České spořitelny.