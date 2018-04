Dárky na dluh letos pořídíte snadněji

Kontokorent

Kontokorent je možnost jít na běžném účtu do určitého limitu do minusu. Kontokorent je revolvingový, to znamená, že ve chvíli, kdy záporný zůstatek vyrovnáte, můžete peníze čerpat znovu. Automaticky se splácí z plateb, které vám na účet přijdou, a je úročen pouze po dobu čerpání.

Půjčka: až do 200 000 korun

Úroková sazba: 10 až 18 %

Splatnost: do 6 až 12 měsíců

Riziko: Když překročíte povolený limit, banka si naúčtuje vysoké penále – až 30 procent z přečerpané částky.

Kreditní karta

Kreditku může vydat banka, splátková společnost, případně obchodník. Na kartě je nastaven úvěrový limit, který můžete čerpat. Pokud dluh splatíte během takzvaného bezúročného období, nepočítají se vám úroky.

Půjčka: od 20 000 korun

Úroková sazba: 18 až 30 % (pozor, banky uvádějí lépe vypadající měsíční úroky

Splatnost: 45 až 55 dnů

Riziko: Při výběru peněz z bankomatu bezúročné období neplatí a úroky vám naskakují už v okamžiku výběru.

Bankovní půjčky

Pokud si peníze půjčíte na konkrétní věc, je to levnější. U neúčelové půjčky bývá úrok vyšší o 1 až 2 procenta. Vedle úroků si banky počítají i poplatek za vyřízení a správu úvěru. Některé finanční domy také vyžadují, aby si u nich dlužník otevřel běžný účet.

Půjčka: od 15 000 korun

Úroková sazba: 7 až 18 %

Splatnost: 6 měsíců až 6 let

Riziko: Půjčky jsou snadno dostupné, pokud si jich naberete víc najednou, hrozí problémy se splácením.



Americká hypotéka

Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, půjčené peníze můžete utratit libovolně. Úroková sazba je o něco nižší než u spotřebitelských úvěrů. Počítejte s vysokými poplatky za schválení žádosti a za vedení účtu. Výhodou úvěru je delší splatnost, až 30 let.

Půjčka: od 150 000 korun

Úroková sazba: od 6 %

Splatnost: 3 až 20 let

Riziko: Když nebudete půjčku splácet, riskujete, že vám banka zabaví nemovitost.

Splátkový prodej

V jakémkoli větším obchodě můžete pořídit zboží na úvěr od splátkové společnosti – třeba Multiservisu, Home Creditu, Essoxu nebo Cetelemu. U levnějšího zboží ani nemusíte mít potvrzení o příjmu. Tyto úvěry mohou být při včasném splacení i bez navýšení. V nabídce jsou půjčky s odloženým splácením.

Půjčka: od 3 000 korun

Úroková sazba: 0 až 25 %

Splatnost: 4 až 50 měsíců

Riziko: Pokud dluh zaplatíte třeba jen o den později, společnost účtuje vysoké úroky.

Rychlé půjčky

Jde o krátkodobé „půjčky do domu“, jaké nabízí například Provident Financial nebo firmy, které své služby inzerují třeba na internetu nebo pouličních sloupech. Zaměřují se hlavně na klienty, kteří mají nějaký „škraloup“ v úvěrovém registru a banka jim nepůjčí. Vyšší riziko si nechají náležitě zaplatit.