Dárky po síti: raději teď hned

Kromě pohodlí ji lákají podobně jako více než dva miliony lidí, kteří přes internet nakoupili v loňském roce, především nižší ceny. Jen na figurkách Sněhurky a sedmi trpaslíků se jí podařilo ušetřit přes pět set korun. Prostřednictvím internetu za ně zaplatila včetně poštovného 1110 korun. V pražském kamenném hračkářství chtěli 1649 korun.

Knihy a elektronika zůstávají hity

Nejvíc na odbyt jdou v internetových prodejnách knihy, elektronika a počítače. I letos před Vánocemi se budou prodávat podle Nikoly Rafaje z Asociace elektronické komerce (APEK) zejména mobilní telefony, digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače,

DVD, televize a hračky. A například také vše, co souvisí s Harrym Potterem. „Naším tajným tipem Vánoc jsou meteorologické stanice,“ uvádí za prodejnu www.obchodni-dum.cz. Petr Šebek. Podobně jako Michal Poběžal ze společnosti Internet Mall očekává nárůst prodeje LCD a plazmových televizí. „Přes internet se také letos začnou prodávat, výrazně více než v předchozích letech, i dárky, jako jsou parfémy či hodinky,“ odhaduje Michal Poběžal.

Podle informací z APEKU by měly být tržby internetových prodejen za letošní rok zhruba o 40 procent vyšší v porovnání s minulým rokem a dosáhnout 8 až 10 miliard. Právě před Vánocemi je prodej nejvyšší. „V posledním čtvrtletí se uskuteční 40 až 50 procent tržeb z celého roku, u zboží jako hračky nebo knížky je to až 75 procent,“ říká Nikola Rafaj. Například v obchodech Internet Mall se tržby v posledním čtvrtletí zvedají oproti ostatnímu období zhruba o třicet procent.

Pozor na vady na kráse

Karla Prchlíková měla zatím štěstí, zboží přišlo vždy včas a přesně v takové kvalitě, jakou si objednala. Ale i tento způsob nakupování může mít své vady na kráse. Rizika se pojí nejčastěji s neopatrným placením na internetu pomocí platební karty. Na nezabezpečených stránkách lze kartu zneužít. Počítačoví odborníci „laikům“ doporučují: Raději plaťte za zboží dobírkou nebo převodem z účtu.

Potíže mohou nastat i v případě, že nakupující narazí na nepoctivého obchodníka. Zárukou důvěryhodnosti obchodu je certifikace „APEK Certifikovaný obchod“ (dříve „Nákup bez obav“), která e-shop podrobí kontrole, zda plní zákonné požadavky a komunikuje se zákazníkem. Rozhodně to neznamená, že obchod, který certifikaci nemá, je automaticky nesolidní.

Před nákupem je dobré vzít si reference od někoho, kdo má s prodejnou už nějaké zkušenosti. Pokud má nějaký obchod potíže, na internetu se to obvykle brzy objeví v reakcích nespokojených klientů. Nejčastěji vznikají mezi stranou nakupující a prodávající spory ohledně ceny balného a poštovného, případně termínu dodání.

Nelíbí? Vraťte

Zatímco v kamenných obchodech si může zákazník zboží „ohmatat“, z internetového obchodu jej vidí poprvé až při dodání. Pojistkou proti „nechtěnému překvapení“ je zákonné ustanovení, které umožňuje vrátit neporušený výrobek do čtrnácti dnů bez udání důvodu. PoVánocích se počet lidí, kteří zboží vracejí, mírně zvýší – vracejí se nevhodné dárky. „Roste však počet takzvaných víkendových půjček. Například zákazník si ‚půjčí‘ drahý fotoaparát na oslavu a v pondělí jej vrátí,“ doplňuje Nikola Rafaj. Zákazník, který zboží vrací, musí počítat s tím, že sice dostane zpět částku rovnající se ceně zboží, ale náklady na poštovné nese sám.

Jak bezpečně nakupovat na internetu

1. Vyberte si spolehlivý obchod

Získejte informace od toho, kdo má s nákupy po síti zkušenosti. Podívejte se na webové stránky APEK www.apek.cz. Najdete tu seznam certifikovaných, tedy prověřených

obchodníků.

Webové stránky obchodu by měly mimo jiné obsahovat plnou adresu, nikoli jen poštovní box, včetně telefonního spojení, podrobné vysvětlení, jak nakupovat, včetně všech poplatků, které s nákupem souvisí, a reklamační řád. Obchod by měl garantovat ochranu dat zákazníků a odpovídat jim na mailové nebo telefonické dotazy. Zároveň byste se tu měli dozvědět, že máte možnost podle zákona zboží do 14 dnů bez udání

důvodu vrátit.

2. Zvolte bezpečný způsob placení

Lidé nakupující v České republice na internetu dávají přednost placení při převzetí zboží – poště dobírkou nebo kurýrní službě, případně si zboží vyzvednou přímo v internetové prodejně. Podle Nikoly Rafaje z APEK tento způsob využívá téměř osmdesát procent nakupujících.

Několik procent využívá možnost placení předem převodem z účtu – ušetří si tak poplatek za dobírku, když není poštovné vzhledem k ceně zboží zdarma. Roste obliba nákupu na splátky. Za pomoci spotřebitelského úvěru nebo úvěrové karty platí až 10 procent nakupujících. Kartou platí, na rozdíl od zahraničních webových obchodů, jen minimum nakupujících. Ne všechny tuzemské internetové obchody totiž využívají systém bezpečného placení kartou on-line 3D-secure, který je zatím na našem trhu novinkou, případně jiný autorizační systém.

Bez zabezpečovacího systému může být placení kartou riskantní a odborníci od něj zrazují. Ti, kdo se přesto pro placení kartou rozhodnou, by měli vždy pravidelně kontrolovat své výpisy z účtu a při nesrovnalosti se ihned obrátit na svoji banku a požádat o prověření transakce.

3. Porovnejte různé způsoby dopravy

Dopravu volte s ohledem na cenu a termín dodání zboží. Rychlejší, ale obvykle i dražší než obyčejný poštovní balík bývá doručení pomocí kurýrní služby. V některých obchodech se ceny jednotlivých typů dopravy nemusí příliš lišit, případně nedávají zákazníkům vybrat. Při větších částkách – tedy pokud nakoupíte řádově za několik tisíc korun – vám prodejce poštovné a balné zpravidla odpustí.

4. Ptejte se, kdy vám zboží doručí

Obecně se pohybují lhůty doručení podle typu platby od jednoho do čtrnácti

dnů. Pokud platíte převodem z účtu, počítá se tato lhůta od chvíle, kdy dorazí peníze na obchodníkův účet. Mnohé internetové obchody také umožňují sledovat on-line na svých webových stránkách stav vyřizování objednávky.

Před Vánocemi obecně platí: čím dříve objednáte, tím lépe. I když obchodník stihne vyřídit objednávku na poslední chvíli, nemusí se to povést poště. „Proto doporučujeme vždy si u zboží zjistit, jak dlouho trvá dodání – zda je na skladě – a vybrat nejrychlejší způsob dodání,“ říká Nikola Rafaj. Některé obchody přijímají vánoční objednávky ještě 22. 12. a doručují je kurýrem.

5. Zkontrolujte záruční list

Záruční list bývá obvykle součástí dodávky zboží, případně přijde poštou. Pokud záruční list chybí, je třeba se domluvit s obchodníkem, jakým způsobem a kde vyřídit případnou reklamaci. V každém případě byste ke zboží měli obdržet fakturu, respektive doklad o zaplacení.

6. Zboží můžete vrátit a reklamovat

Podle zákona má zákazník možnost zboží do čtrnácti dnů bez udání důvodu vrátit. Ale mělo by být kompletní včetně dokumentace a ve stavu, v jakém ho zákazník převzal. Pokud má zboží vadu, může ho reklamovat. A to přímo v internetovém obchodě nebo v servisu daného výrobce. Seznam servisních obchodů by měl přiložit obchodník ke zboží a zároveň ho na požádání zákazníkovi sdělit. Ještě před koupí se proto vyplatí přečíst reklamační řád, který by měl být součástí stránek každé internetové prodejny.

Koncem roku lidé řeší spíš Vánoce než daňová přiznání. A v březnu se pak rmoutí nad vysokými daněmi. Zbytečně.

Čtěte, jak na daních ušetřit i několik tisíc ZDE .



Nakupujete po internetu? Myslíte si, že platba platební kartou je bezpeční? Napište nám své názory.