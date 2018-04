I dárky k Vánocům je možné odečíst z daní. Odbornice radí, jak na to

Ale není to zase tak jednoduché. Aby byly dárky takzvaně daňově uznatelné, musí podnikatel prokázat jejich stoprocentní využití pro byznys. Ideálním způsobem, jak si bezúhonně snížit základ daně před Vánocemi, jsou reklamní dárkové předměty a prospěšné dary na charitu.

Jaké konkrétní věci lze odečíst, záleží i na tom, v čem podnikáte. Například hračky, nebo LCD televizi, které nesouvisejí s podnikáním, do účetnictví pod daňové náklady zahrnout nelze. „Náklady na dětské hračky či domácí spotřebiče může podnikatel využít jen tehdy, pokud provozuje mateřskou školu, pediatrii nebo nový sporák skutečně postaví do firemní kuchyňky místo do vlastní domácnosti. Jinak riskuje vysvětlování finančnímu úřadu,“ upozorňuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

A i tak pak musí užitečnost takového předmětu doložit. „Nákup hraček jednoduše doložíte například u dětského lékaře nebo ve firmě zajišťující hlídání dětí, ale pokusy o odečtení domácích spotřebičů, když ani neexistuje firemní kuchyňka, jsou pro finanční úřad velmi podezřelé,“ míní daňová Blanka Štarmanová.

Dárky pro klienty jen do pětistovky

Aby šly například bez problémů do daní zahrnout dárky klientům, musí jít o reklamní nebo propagační předměty v hodnotě do 500 korun za kus. Co se tak klientům obvykle na Vánoce dává? Z obecné praxe daňových poradců vyplývá, že 90 procent firem věnuje obchodním partnerům vína, diáře, flash disky a další drobnosti.

„Dárky by měly být opatřeny jménem společnosti, ochrannou známkou, nebo názvem propagovaného zboží či služby. Pokud jejich hodnota nepřesahuje 500 korun a nejsou kromě neperlivého vína předmětem spotřební daně, jsou daňově uznatelným nákladem,“ popisuje Blanka Štarmanová.

O dary si snižuje daňový základ každý pátý podnikatel

Od základu daně je také možné odečíst dar na veřejně prospěšné účely. Fyzická osoba si může odečíst nejvýše 15 procent ze základu daně (to je letošní novinka, dříve to bylo 10 procent) pod podmínkou, že jde o dary na veřejně prospěšné účely, které v úhrnu přesahují částku tisíc korun, nebo alespoň dvě procenta základu daně.

Právnická osoba si může odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně, pokud splňuje podmínku, že jde o dar na veřejně prospěšné účely, který každý jednotlivě přesahuje částku dva tisíce korun.

Podle zkušeností daňové poradkyně si díky příspěvkům na veřejně prospěšné účely snižuje základ daně každý pátý podnikatel, který dosáhl zisku. Mezi nejoblíbenější charitu patří dary školám, dětským sportovním oddílům a nemocnicím.

Jak se dary prokazují? „Pro daňové účely je pak třeba doložit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. U veřejných sbírek stačí odeslání daru prokázat výpisem z banky, kde je uvedeno číslo účtu veřejné sbírky. Na základě těchto dokumentů se uplatní odečet od základu daně v daňovém přiznání. Dárce zaměstnanec je předloží ve své mzdové účtárně, pak bude dar zohledněn v ročním zúčtování,“ vypočítává Blanka Štarmanová.