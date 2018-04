Dárky: z obchodů, či přes internet?

Například zásilkový prodej je pohodlný, ale je to trochu sázka do loterie. Mnohdy předem nevíte, co jste si to vlastně objednali. O diskontech se zase říká, že jsou nejlevnější. Odborníci zabývající se průzkumem trhu však upozorňují, že označit jeden typ obchodů za nejlevnější a uvést v procentech údaj, o kolik se jeho ceny liší v porovnání s konkurencí, je dnes velmi složité.

Každé zevšeobecňující číslo by podle nich bylo zavádějící. Konkurence totiž způsobila, že i v supermarketech obecně považovaných za drahé se najde velmi levné zboží, a naopak ceny některého zboží v diskontech mohou být srovnatelné s

hypermarkety.

Diskontní prodejny

Sortiment sice není v porovnání se super/hypermarkety příliš široký, ale vedle potravin a drogistických výrobků zde můžete nakoupit i dárky, třeba elektroniku, domácí potřeby či textil. Výběr není veliký, ale cena je příznivá a kvalita slušná.Najdou se tu však i dražší potravinářské výrobky, například speciální italské těstoviny, kvalitní vína, rybí lahůdky a podobně. Příklady: Lidl, Plus, Penny market

Výhoda: nízké ceny

Nevýhoda: nižší kultura nákupu, omezený sortiment, ne všude přijímají platební karty (například v Penny marketu ano, v Lidlu ne)

Supermarkety

Kultura prodeje je v supermarketech vysoká. Najdete tu i pultový prodej například lahůdek, sýrů, uzenin a podobně. Některé supermarkety mají vlastní pekárny. Vyznačují se širokou nabídkou zboží. Nabízí se i takzvané privátní značky, vyrobené speciálně pro řetězec, a to v různých cenových úrovních. Ve srovnání s hypermarkety a diskonty bývají supermarkety nejdražší. Opět to neplatí paušálně. Některým zbožím mohou supermarkety konkurovat i diskontům či hypermarketům.

Příklady: Albert, Billa

Výhoda: vyšší kultura prodeje, široký sortiment, dobrá dostupnost (prodejny bývají zejména na sídlištích a uprostřed měst a obcí), lze v nich platit kartou

Nevýhoda: vyšší ceny

Hypermarkety

Velká nákupní centra, kde se nabízejí téměř všechny druhy běžně dostupného zboží. Od supermarketů se liší především velikostí a šíří sortimentu. Koupíte tu například i velké domácí spotřebiče, elektroniku, hračky či zahradní techniku nebo nábytek.

Příklady: Hypernova, Tesco, Interspar

Výhoda: široký sortiment za příznivé ceny, zpravidla snadná reklamace nebo výměna zboží, možnost platit kartou, možnost splátkového prodeje

Nevýhoda: velké množství zboží a nejrůznějších akcí svádí k utrácení, někdy menší přehlednost, ve specializovaných odděleních není vždy zajištěno dostatečně odborné poradenství, poloha obvykle na okraji měst

Specializované obchody

Ve specializovaných obchodech hledejte nejširší nabídku a také odbornou pomoc. Ceny mohou být trochu vyšší než v hypermarketech, ale kultura prodeje je také vyšší. Zboží si můžete důkladně prohlédnout a vyzkoušet.

Výhoda: vyšší kultura prodeje, široký sortiment, odborní prodavači

Nevýhoda: vyšší ceny, horší dostupnost

Internetové prodejny

Virtuální obchody umístěné na internetu v podobě obchodních domů s širokým sortimentem i specializovaných prodejen. Zákazník objednává zboží přímo na stránkách obchodu nebo po telefonu. Zboží se posílá na dobírku zpravidla poštou nebo přepravní společností. Zaplatit je možné také převodem z účtu nebo kartou, raději jen v případě důvěryhodných obchodníků na zabezpečených stránkách tak, aby nebyla karta zneužita. Internetové obchody mají pověst jednoho z nejlevnějších způsobů nakupování. Zboží se tu prodává v průměru o deset až dvacet procent levněji v porovnání s kamennými prodejnami. Slevy mohou být ještě vyšší. Majitelé obchodů totiž nemusí mít prodejní prostor, zásoby a prodavače. Přijímají objednávky, zboží pak objednají u dodavatele a expedují zákazníkům.

Příklady: http://www.vltava.cz, www.mall.cz, http://www.obchodni- dum.cz (prodejen jsou řádově tisíce), některé obchody jsou členy Asociace pro elektronickou komerci (www.apek.cz), která hlídá kvalitu prodeje

Výhoda: pohodlné nakupování přes počítač, nízké ceny, doručení zboží až domů, možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu (pozor, vrací se cena zboží, nikoli poštovné), některé e-prodejny umožňují splátkový prodej

Nevýhoda: anonymita – prodejce komunikuje se zákazníkem obvykle jen telefonem nebo e-mailem, zákazník vidí zboží až při převzetí, zdlouhavější reklamace, ne všichni internetoví prodejci nabízejí splátkový prodej, riziko zneužití dat, někdy, zejména před Vánocemi, dlouhé dodací lhůty

Zásilkové obchody

Fungují podobně jako internetové prodejny, zákazník si vybírá zboží z tištěného katalogu nebo z televizní reklamy (teleshopping) a dostane ho poštou. Ale například společnost Quelle nabízí své výrobky i prostřednictvím kamenných prodejen, vlastních nebo smluvních. Objednané zboží si je tu možné vyzkoušet a případně nekoupit. Firma TV Products prodává výrobky na základě televizní reklamy po telefonické objednávce, ale i ve vlastních prodejnách.

Příklady: Quelle, Magnet, TV Products

Výhoda: pohodlné nakupování, možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu (pozor vrací se cena zboží, nikoli poštovné), doručení zboží domů

Nevýhoda: někdy zákazník vidí zboží až při převzetí, jeho podoba se může od fotografie nebo televizní reklamy lišit, obtížnější reklamace, obvykle nelze na splátky.

Než půjdete nakupovat

Než půjdete na velký nákup, vyplatí se zjistit

■ jaký je poměr kvalita/cena zboží

■ nabízí prodejna servis (například u počítačů, elektroniky)

■ jak obtížná bude případná reklamace

■ přivezou výrobek až domů a za jakou cenu

■ zda se dá nakupovat na splátky