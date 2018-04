Darování nemovitosti vás přijde na pár stokorun, dědictví i na desetitisíce

Jedním z důvodů, zda nemovitost darovat, nebo ponechat do dědického řízení je i to, že mnohdy již rodiče na údržbu nemovitosti nestačí. Jejich dítě do ní investuje a chce mít tedy nějaké garance, že dům či byt bude jeho.

Druhým velmi častým důvodem je úspora peněz za vypořádání dědictví, kdy pozůstalí musí zaplatit notáři poplatek vypočítaný z hodnoty dědictví.

děti neplatí darovací ani dědickou daň Z darovací, resp. dědické daně jsou osvobozeni lidé z 1. a 2. skupiny. 1. skupina - příbuzní v řadě přímé:

děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče, manželé 2. skupina - příbuzní v řadě pobočné:

např. sourozenci, synovci a neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, tchán a tchyně

Darovací smlouvu si můžete sepsat sami

Jakmile se rozhodnete svému dítěti darovat byt, dům, chalupu či jakoukoliv jinou nemovitost, je bezpodmínečně nutné, abyste společně sepsali darovací smlouvu. Právní úpravu darovací smlouvy najdete v občanském zákoníku.

„Darovací smlouvu si mohou lidé platně vypracovat i sami. Je pouze na jejich úvaze, zda si na její sepsání najmout profesionála, což ovšem nemusí být notář, ale například i advokát nebo komerční právník realitní kanceláře,“ upozorňuje právník Ondřej Načeradský, vedoucí pražské Občanské poradny o.s. Společnou cestou.

Darovací smlouva by měla obsahovat minimálně identifikační údaje dárce i darovaného (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození nebo rodné číslo), označení předmětu daru (u nemovitostí podle katastru, u movitých věcí podle jejich charakteru takový popis, aby nedošlo k omylu o předmětu daru), dále to, že dárce předmět daru daruje a to, že obdarovaný tento dar přijímá. Samozřejmostí je datum a podpisy zúčastněných.

Proti případnému napadnutí smlouvy je vhodné podpisy ověřit a to nejen kvůli tomu, že zúčastnění smlouvu skutečně podepsali, ale i ohledně data uzavření smlouvy. Ověřovací doložka obsahuje datum, což může pomoci vyvrátit případné podezření, že je darování antedatované - například kvůli rozvodovému, dědickému či exekučnímu řízení. Za ověření každého podpisu (například na poště) zaplatíte 30 korun.

Ovšem darovací smlouva je platná i bez ověření podpisů.

Nezapomeňte na věcné břemeno

Mnozí dárci chtějí darovanou nemovitost i nadále užívat. Aby se však vyvarovali toho, že je její nový majitel, byť se jedná o vlastní dítě, z bytu nebo domu vyžene, mohou tuto skutečnost ošetřit v darovací smlouvě.

Obdarovaný - nový majitel nemovitosti - ve prospěch dárce ve smlouvě zohlední jako věcné břemeno právo doživotního užívání celého bytu či domu, nebo jeho části. Pro věcné břemeno můžete sepsat i samostatnou listinu.

Také věcná břemena upravuje občanský zákoník.

náklady darování vs. dědictví Rodiče chtějí synovi darovat nemovitost v hodnotě dvou milionů korun. Náklady:

• 30 korun za ověření jednoho podpisu na darovací smlouvě - celkem 90 korun

• 500 korun za návrh na vklad do katastru nemovitostí Syn zdědí nemovitost po rodičích v hodnotě dvou milionů korun. Náklady:

• většinou od zhruba 2 000 do 7 000 korun - náklady za odhad nemovitosti (1)

• 16 300 korun - odměna notáři za vypořádání dědictví nemovitosti Poznámka: (1) Cenu za odhad nemovitosti si stanoví klient s odhadcem. Její výši ovlivňuje především druh nemovitosti (byt, dům, pozemek, rekreační chata).

Podejte návrh na vklad do katastru nemovitosti

Dalším krokem pro dokončení procesu darování nemovitosti je sepsání a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Návrh musí splňovat několik základních náležitostí, především kterému katastrálnímu úřadu je určen, dále označení dárce a obdarovaného - uveďte jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. „Katastr nemovitostí si údaje ověřuje přes evidenci obyvatel, takže jestliže někdo uvede své bydliště neodpovídající trvalému pobytu, půjde o vadu návrhu,“ upozorňuje Načeradský. Zároveň musíte v návrhu dostatečně označit nemovitost, kterou má katastr zapsat.

K návrhu musíte přiložit darovací smlouvu v počtu podle účastníků a další dvě pro interní potřeby katastru. Přiložíte i další listiny – například plnou moc, pokud se některý z účastníků nechá zastupovat, doklad o nabytí nemovitosti, či překlady cizojazyčných listin.

Podání návrhu na vklad vás bude stát 500 korun, které budete potřebovat na kolek.

U daru příbuzní ušetří, vy ale můžete skončit pod mostem

Můžete se také rozhodnout ponechat vše při starém a potomkům svou nemovitost zanechat jako dědictví. Vás už to sice trápit nebude, ale vaši nejbližší příbuzní budou muset sáhnout hluboko do peněženky a připravit se na nemalé poplatky. Na přímé příbuzné se sice dědická daň nevztahuje, ale kromě výdajů za odhad nemovitosti budou muset zaplatit poplatky notáři, který bude mít vypořádání dědictví na starosti. Odměna notáři se vypočítává percentuelně z hodnoty majetku, který je předmětem dědictví. Kdybyste například zdědili nemovitost v hodnotě dvou milionů korun, notáři zaplatíte 16 300 korun.

Značná úspora peněz je asi největší výhodou darování proti dědictví. Také můžete minimalizovat náklady a starosti spojené s vlastnictvím nemovitosti, pokud si nastavíte věcné břemeno. Vy budete platit pouze za spotřebovanou vodu, elektřinu či teplo a na novém vlastníkovi již budou náklady za údržbu nemovitosti i placení daně z nemovitosti.

Na druhou stranu má darování i svá negativa. Darováním přijdete o majetek a možnost domáhat se vrácení daru je omezená. Nikdy nemůžete dopředu tušit, zda nebudete svůj majetek v budoucnu potřebovat. Může se změnit vaše životní situace, a kdyby nemovitost zůstala vaším majetkem, mohli byste tuto situaci řešit jejím prodáním a peníze následně použít například na koupi bytu upraveného podle vašeho zdravotního stavu.

Zkušenosti právníků ukazují i na spory v rodině ve chvíli, kdy rodiče na děti přepíší svůj majetek. „I slušné děti někdy ztrácejí zábrany a řada lidí si stěžuje na to, že se k nim od chvíle, kdy jim darovali svůj byt, nechovají dobře,“ potvrzuje Ondřej Načeradský.

V některých případech bývají spory i kolem věcného břemene, zvlášť tehdy, když nejsou ve smlouvě přesně vymezena práva a povinnosti, které z něho vyplývají. „Mnohdy ani není jednoduché donutit vlastníka k plnění povinností z věcného břemene, hlavně tehdy, když jde o děti. Lidé často raději strpí příkoří, než aby vlastní děti dávali k soudu,“ doplňuje Načeradský.